Ford GT
Ford GT
© CC BY-SA 3.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:34

Ford отчитался о рекордном убытке в 11,1 млрд долларов — крупнейший минус со времён кризиса 2008 года

Ford зафиксировал крупнейший квартальный убыток со времён финансового кризиса 2008 года. Потери оказались одними из самых масштабных в истории компании и вызвали бурную реакцию рынка. Главной причиной аналитики называют корректировку стратегии в области электромобилей. Об этом сообщает Auto News.

Квартал с историческим минусом

По итогам четвёртого квартала 2025 года Ford сообщил об убытке в 11,1 млрд долларов. Это четвёртый по величине отрицательный результат за всю историю автопроизводителя и самый крупный с периода глобального финансового кризиса.

В годовом выражении компания завершила 2025 год с чистым убытком в 8,2 млрд долларов. При этом выручка выросла примерно на 1%, а объёмы продаж снизились на 2%, что само по себе не выглядит критичным. Основной удар пришёлся на списания и пересмотр инвестиционных программ.

Ставка на электромобили и её последствия

В 2021 году Ford объявил о масштабной трансформации с акцентом на электрификацию модельного ряда. Компания инвестировала значительные средства в разработку и производство электромобилей, рассчитывая на быстрый рост спроса.

Однако темпы рынка оказались ниже ожиданий. В результате автопроизводитель вынужден был корректировать планы, сокращать объёмы и пересматривать часть проектов. Эти шаги сопровождались крупными финансовыми списаниями, которые и стали ключевым фактором квартального убытка.

Подобная ситуация ранее наблюдалась у других автоконцернов, включая Stellantis и Volvo, где стратегия электрификации также повлияла на финансовые показатели и динамику акций.

Реакция рынка и дальнейшие перспективы

Несмотря на масштаб убытков, акции Ford после первоначального снижения частично восстановились. Инвесторы положительно восприняли более осторожный прогноз компании на 2026 год и сигнал о корректировке курса.

Компания намерена сбалансировать электромобильную программу и традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания. Такой подход должен снизить риски и стабилизировать финансовые результаты в ближайшие годы.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

