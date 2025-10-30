Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Mustang Mach-E в городском пейзаже
Ford Mustang Mach-E в городском пейзаже
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 1:58

Металл ревёт, сердце замирает: легендарный Mustang готовится к новой эпохе скорости

Вице-президент Ford Джим Баумбик заявил, что Mustang неотделим от самой сути бренда

Ford Mustang — не просто автомобиль, а культурный символ, воплощение духа скорости и свободы. Его история длится уже шесть десятилетий, и, по словам руководства компании, это только начало. Руководители Джим Фарли и Джим Баумбик уверены, что Mustang будет жить, пока существует Ford.

Почему Mustang важен для бренда Ford

С момента своего дебюта в 1964 году Mustang стал не просто машиной, а символом целого поколения. В каждой новой версии инженеры стремились сохранить характер модели, добавляя современные технологии. Баумбик подчеркивает, что Mustang всегда был олицетворением страсти и независимости, и именно поэтому он пережил десятки рыночных трендов.

Сегодня, когда мир переходит к электромобилям, Ford не собирается отказываться от своего легендарного "понни-кара". Компания видит в нем не прошлое, а основу будущего — сочетание классического дизайна, спортивного характера и передовых технологий.

Инженерное совершенство и развитие

Последние поколения Mustang стали настоящим технологическим прорывом. Улучшенные двигатели EcoBoost, система стабилизации MagneRide, интеллектуальные режимы вождения — всё это помогает автомобилю оставаться в числе лидеров на рынке спорткаров.

Баумбик, курировавший разработку в инженерном центре Мельбурна, отмечает, что для Ford Mustang — это лаборатория идей. Здесь инженеры пробуют решения, которые позже применяются в других моделях компании.

Mustang в автоспорте

Особое место в стратегии занимает участие Mustang в гонках. От NASCAR до "Ле-Мана" — этот автомобиль демонстрирует, что спортивный дух не угасает. Участие в соревнованиях помогает инженерам совершенствовать аэродинамику, подвеску и систему охлаждения, а маркетинговая команда получает живую легенду, которая вдохновляет покупателей по всему миру.

Баумбик вспоминает, как наблюдал за Mustang на гонках в Голд-Косте, и признается, что именно там понял, насколько мощно этот автомобиль воздействует на публику.

Сравнение: Mustang сегодня и вчера

Параметр Mustang 1960-х Mustang 2020-х
Двигатель V8, карбюратор EcoBoost / V8, инжектор
Мощность 271 л. с. до 760 л. с.
Подвеска Рессоры Независимая задняя
Тормоза Барабанные Дисковые, Brembo
Технологии Минимум электроники Полный цифровой кокпит, адаптивные режимы

Как выбрать свой Mustang: советы шаг за шагом

  1. Определите цель. Если вам нужна машина для повседневных поездок — подойдет версия EcoBoost. Для трека — GT или Shelby.

  2. Учитывайте бюджет. Разница между базовой комплектацией и топовой может превышать 30-40 тысяч долларов.

  3. Проверьте историю обслуживания. Mustang любят дорабатывать — важно убедиться, что модернизации выполнены грамотно.

  4. Оцените страховку. Страховые компании часто повышают тарифы для спортивных авто.

  5. Продумайте хранение. Для мощных машин важно наличие гаража и регулярного ухода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка "заряженной" версии без подготовки.
    Последствие: высокие расходы на обслуживание и сложность эксплуатации.
    Альтернатива: начать с версии GT и постепенно улучшать характеристики.

  • Ошибка: игнорирование шин и тормозов.
    Последствие: потеря управляемости и риск на трассе.
    Альтернатива: использовать спортивные шины Michelin Pilot Sport и тормозные системы Brembo.

А что если Mustang станет электромобилем?

Ford уже запустил Mach-E — электрическую интерпретацию легенды. Несмотря на критику фанатов, модель оказалась успешной. Баумбик считает, что электрификация — не угроза, а шанс для эволюции.

"Электрический Mustang не заменяет классический, он продолжает его дух", — подчеркнул Баумбик.

Плюсы и минусы современных Mustang

Плюсы Минусы
Мощные двигатели и точная управляемость Высокий расход топлива у V8
Богатое оснащение Дорогие запчасти
Привлекательный дизайн Страховка выше средней
Возможность кастомизации Шумный салон на высоких скоростях

FAQ

Сколько стоит новый Ford Mustang?
Цена базовой версии начинается от 30-35 тысяч долларов, топовые варианты, вроде Shelby GT500, могут стоить свыше 80 тысяч.

Что лучше — Mustang GT или Mach-E?
GT — для тех, кто хочет рев двигателя и классический драйв. Mach-E — для поклонников экологичных технологий и мгновенного ускорения.

Подходит ли Mustang для зимы?
С современными зимними шинами и системами стабилизации — вполне. Главное, не забывать о регулярной проверке аккумулятора и подвески.

Мифы и правда о Mustang

  • Миф: Mustang — только для молодых.
    Правда: большинство покупателей старше 35 лет — они ценят классику и мощность.

  • Миф: все Mustang — заднеприводные.
    Правда: электрическая версия Mach-E доступна с полным приводом.

  • Миф: Mustang плохо управляется.
    Правда: современные модели оснащены активной подвеской и системой распределения крутящего момента.

Интересные факты

  1. Название Mustang вдохновлено истребителем P-51, а не диким конем.

  2. В фильме "Буллит" 1968 года именно Mustang GT стал символом голливудских погонь.

  3. На заводе в Дирборне каждые 10 минут с конвейера сходит новый Mustang.

Исторический контекст

  • 1964: дебют первого Mustang в Нью-Йорке.

  • 1980-е: эпоха турбомоторов и экспериментов.

  • 2005: возвращение ретродизайна.

  • 2020-е: электрификация с запуском Mach-E.

Сегодня Ford не просто сохраняет легенду, но и создает новые поводы для гордости. Лимитированный Mustang GTD, вдохновленный гоночным GT3, уже стал объектом коллекционирования. Баумбик убежден, что такие проекты подчеркивают бессмертие Mustang и его уникальную роль в истории мирового автопрома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пыль действует на лак кузова как абразив и вызывает микротрещины вчера в 21:56
Кузов под огнём невидимой атаки: как обычная пыль медленно “съедает” ваш автомобиль

Даже если автомобиль кажется чистым, невидимая пыль медленно разрушает его лак и металл. Как предотвратить эту опасность и сохранить кузов блестящим?

Читать полностью » Toyota отзывает 1,28 миллиона автомобилей из-за сбоя системы кругового обзора вчера в 20:58
Легенда тоже ломается: Toyota признала критический баг в своих лучших моделях

Toyota объявила о крупнейшем отзыве последних лет — более миллиона машин отправятся в сервис из-за сбоя в системе кругового обзора. Что нужно знать владельцам?

Читать полностью » Volkswagen предложил владельцам Honda CR-V скидку до 2000 долларов на новые Tiguan и Taos вчера в 19:58
Хитрый ход немцев: как Volkswagen заманивает владельцев Honda

Volkswagen придумал, как переманить фанатов Honda — теперь немецкий бренд платит за переход на Tiguan, не требуя сдавать старую машину.

Читать полностью » Автомобиль теряет до 10 лошадиных сил при включённом кондиционере вчера в 18:51
Хотите прохлады — забудьте про обгон: как кондиционер превращает ваш автомобиль в черепаху

Почему после включения кондиционера машина теряет резвость? Разбираем, куда уходит мощность и как сохранить баланс между комфортом и экономичностью.

Читать полностью » При морозе пластиковые детали теряют эластичность и трескаются вчера в 17:57
Автомобиль против холода: как не дать пластику рассыпаться при первых морозах

Зимой даже мелкая неосторожность может стоить дорого: пластик в автомобиле становится хрупким, и каждая ошибка превращается в трещину или поломку.

Читать полностью » Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон: Европа через 10 лет пересядет на китайские автомобили вчера в 16:56
Европу ждёт автопереворот: экс-глава Renault-Nissan намекнул, кто станет новым хозяином дорог

Карлос Гон предсказал, что через десять лет Европа может потерять свой автопром под натиском Китая. Почему бывший глава Nissan считает это вопросом выживания?

Читать полностью » iSeeCars: владельцы Land Rover и Porsche чаще других перепродают новые машины в США вчера в 15:25
Мечтают — и тут же жалеют: зачем американцы избавляются от новеньких Porsche и Mercedes

Премиальные марки не всегда приносят удовольствие от вождения — некоторые владельцы расстаются с новыми авто уже через несколько месяцев. Узнайте, какие модели не задерживаются у хозяев.

Читать полностью » Volkswagen сообщил об убытке €1,07 млрд в третьем квартале 2025 года вчера в 14:56
Империя на тормозах: как кризис в Porsche утопил весь концерн Volkswagen

В 2025 году Volkswagen столкнулся с крупнейшим финансовым спадом за десятилетие. Почему концерн потерял миллиарды и какие шаги могут вернуть ему устойчивость?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Программа тренировок Дуэйна Джонсона для набора мышечной массы
Дом
Как пожаловаться на шумный ремонт у соседей: пошаговая инструкция от специалистов
Садоводство
Кошки на даче перестанут портить грядки при посадке лаванды и розмарина – Сергей Кузнецов
СФО
Павел Кан из Сургута показал методику лечения артериальных поражений на конгрессе в Хорватии
Садоводство
Зимой главный враг сада — ветер: специалисты советуют устанавливать ветрозащитные полосы
Еда
Адыгейский сыр для хрустящей корочки нужно обжаривать на среднем огне с маслом
Наука
Доктор Льюис: учёные из Квебекского технологического университета раскрыли, как кораллы закрепляются на рифах
Спорт и фитнес
Диетолог Лапшина: поздние перекусы снижают качество сна и замедляют обмен веществ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet