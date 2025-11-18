Эпоха заканчивается: Ford прощается с культовой машиной, которую знали все

Производство автомобилей Ford Focus, одной из самых узнаваемых моделей компании, завершилось после 27 лет непрерывного выпуска. За это время было продано около 12 миллионов автомобилей, которые завоевали популярность как среди семейных водителей, так и среди молодых автолюбителей. С прекращением выпуска Focus Ford открывает новую страницу в своей истории, постепенно смещая акцент на электромобили и современные кроссоверы.

История модели и её значимость

Ford Focus дебютировал в Европе в 1998 году и сразу стал символом доступного и технологичного автомобиля среднего класса. С течением времени модель претерпевала несколько рестайлингов и поколений, адаптируясь к меняющимся требованиям рынка. Focus был известен удобной управляемостью, экономичным расходом топлива и практичностью для городских и загородных поездок. Многие водители ценили её за универсальность и комфорт, что обеспечило ей длительный срок на конвейере и высокий спрос.

Прекращение выпуска Focus не произошло внезапно. Ещё в 2022 году компания объявила о планах остановить производство, мотивируя это стремлением ускорить переход европейской линейки автомобилей на электрические модели. Понимание изменений рынка и экологических требований подтолкнуло Ford к стратегическому пересмотру своего модельного ряда.

"Хотя производство Focus прекращено, Ford планирует заполнить образовавшуюся пустоту в своей линейке новым среднеразмерным кроссовером, выход которого запланирован на 2027 год", — отметил британский журнал Autocar.

Сравнение поколений Ford Focus

Поколение Годы выпуска Основные изменения Примечания Первое 1998-2004 Дебют, компактный хэтчбек, удобство управления Завоевало популярность в Европе Второе 2004-2011 Обновленный дизайн, улучшенные двигатели Укрепление позиций на мировом рынке Третье 2011-2018 Современные технологии, безопасность Впервые появились версии с гибридными элементами Четвертое 2018-2025 Современные системы помощи водителю, комфорт Последнее поколение, готовившее к переходу на электромобили

Советы шаг за шагом для владельцев старых Focus

Проверка состояния аккумулятора: регулярный контроль батареи позволит избежать неожиданного простоя. Обновление программного обеспечения: новые прошивки для мультимедиа и систем безопасности увеличивают срок службы автомобиля. Плановое обслуживание подвески и тормозов: это особенно важно для моделей старше 10 лет. Подбор шин и аксессуаров: новые шины с улучшенным сцеплением обеспечат безопасность на дорогах. Страхование: выбирайте полисы, учитывающие возраст автомобиля и частоту использования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование замены ремня ГРМ → серьезные повреждения двигателя → своевременная замена ремня у официального дилера. Использование дешевых запчастей → быстрый износ и поломки → выбор оригинальных комплектующих или сертифицированных аналогов. Пропуск планового ТО → снижение безопасности → регулярные осмотры с фиксированным графиком.

Мифы и правда

Миф: Focus устарел и не имеет ценности.

Правда: модель продолжает цениться за надежность, доступность и комфорт.

Миф: только новые электромобили перспективны.

Правда: гибридные и традиционные модели остаются востребованными на рынке.

Миф: фокус не подходит для долгих поездок.

Правда: благодаря удобству салона и надежности двигателя Focus успешно справляется с длительными маршрутами.

Исторический контекст

1998 год — запуск первого поколения Focus.

2004-2011 — второе поколение завоевывает мировые рынки.

2011-2018 — третье поколение получает гибридные опции.

2018-2025 — четвертое поколение готовит компанию к переходу на электромобили.

3 интересных факта