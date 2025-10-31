Мечта автолюбителей оживает: какие машины, снятые с продаж, россияне хотят снова купить

Автомобильный портал Fresh провёл опрос среди российских водителей и выяснил, какие автомобили, снятые с продаж в России, остаются востребованными. В исследовании участвовали 5672 человека, а результаты показали явные предпочтения автолюбителей.

Ford Focus — бессменный фаворит

Лидером опроса стал Ford Focus, за который проголосовали 23% участников. Многие водители выразили готовность вновь приобрести эту модель, если бы она вернулась на рынок. Интерес к Focus сохраняется, несмотря на то, что производство в России завершилось ещё в 2019 году.

"Хотелось бы по тем же ценам, которые сейчас кажутся нереальными в рублях или долларах", — отметил один из участников опроса.

Особенно популярной была версия Ford Focus II, выпускавшаяся во Всеволожске в начале 2000-х годов. В 2005 году топовая комплектация с 2-литровым двигателем стоила 16 480 долларов — около 483 тысяч рублей по тогдашнему курсу. Для многих это был первый иностранный автомобиль, первая покупка в кредит и машина, готовая к эксплуатации без доработок.

Lada Priora — простота и ностальгия

На втором месте оказалась Lada Priora, которую хотели бы видеть обратно на рынке 14% респондентов. Популярность Priora объясняется прежде всего ностальгией и доступностью. Этот автомобиль легко обслуживать, что делало его привлекательным выбором для начинающих водителей.

Skoda Fabia — удобный городской автомобиль

Третье место заняла Skoda Fabia: 8% участников опроса выразили желание снова приобрести эту модель, особенно второго поколения, выпускавшуюся в Калуге. Fabia была компактной, экономичной и идеально подходила для городского вождения. Прекращение её производства в России в 2014 году было связано с ростом спроса на более крупные модели, такие как Skoda Rapid.

Таблица "Сравнение"

Модель автомобиля Преимущества Недостатки Ford Focus Сбалансированное сочетание цены и качества, высокая популярность Прекращение производства в России Lada Priora Доступность, лёгкость обслуживания Устаревшая техническая база Skoda Fabia Компактность, экономичность Прекращение импорта в Россию

Советы шаг за шагом

Выбор автомобиля. Эти модели уже не продаются на первичном рынке, но их можно найти на вторичке. Покупка на вторичном рынке. Обязательно проверяйте состояние кузова, наличие ржавчины и других повреждений. Обслуживание. Запчасти доступны, но ремонт может потребовать больше усилий, чем у современных моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не проверять машину перед покупкой. Последствие : покупка проблемного автомобиля.

Альтернатива: использовать проверенные салоны или машины с гарантией. Ошибка: выбирать автомобиль только по цене. Последствие : игнорирование технического состояния и скрытых проблем.

Альтернатива: оценивать машину комплексно с учётом будущих расходов. Ошибка: не проверять историю автомобиля. Последствие : риск приобрести авто с дефектами от предыдущих владельцев.

Альтернатива: использовать сервисы для проверки истории машины.

FAQ

Как выбрать первый автомобиль?

Оптимально выбирать простую в обслуживании модель, как Ford Focus или Lada Priora.

Сколько стоит обслуживание старой машины?

Стоимость зависит от модели и возраста. Lada Priora и Ford Focus можно обслуживать недорого при правильном выборе.

Что лучше: новая или подержанная машина?

Новая машина надёжнее, но подержанные Focus или Fabia остаются хорошим выбором, если они в хорошем состоянии.

Мифы и правда

Миф: Ford Focus сложно ремонтировать. Правда: модель надёжна, запчасти доступны. Миф: Lada Priora устарела. Правда: отличный вариант для тех, кто ценит простоту и доступность. Миф: Skoda Fabia дорого обслуживать. Правда: компактная и экономичная, подходит большинству владельцев.

Интересные факты

Ford Focus II был одним из самых популярных автомобилей России в 2000-х. Lada Priora до сих пор востребована благодаря своей доступности. Skoda Fabia — идеальный выбор для города, экономит топливо и проста в управлении.

Исторический контекст

Ford Focus стал культовым автомобилем на рубеже тысячелетий. Его производство в России завершилось в 2019 году, что положило конец одной из самых успешных моделей отечественного рынка.