Андрей Чернов Опубликована сегодня в 16:16

Ford идёт на крайние меры: легендарный пикап могут снять с конвейера

Персонал Ford переведён на сборку обычных F150 — The Wall Street Journal

Сегмент электромобилей, ещё недавно считавшийся символом будущего автопрома, переживает спад. По данным The Wall Street Journal, руководство Ford Motor всерьёз рассматривает возможность полного прекращения выпуска электропикапа Ford F150 Lightning. Причина проста — низкий спрос и значительные убытки, которые компания больше не готова покрывать.

"За три квартала нынешнего года Ford реализовал всего 23 034 экземпляра пикапа Ford F150 Lightning", — сообщили в The Wall Street Journal.

Почему Ford останавливает производство

Продажи модели оказались значительно ниже уровня рентабельности. Для автогиганта выпуск менее 25 000 машин за девять месяцев означает убытки по каждому произведённому пикапу. В октябре производство F150 Lightning было остановлено, а персонал переведён на сборку обычных F150 с двигателями внутреннего сгорания — эти машины по-прежнему обеспечивают стабильный доход.

"Линия по сборке электропикапов была остановлена, а персонал переведен на выпуск пикапов F150 с ДВС", — уточнили источники издания.

Сравнение с конкурентами

Модель Продажи (9 месяцев 2025 года) Статус
Ford F150 Lightning 23 034 Производство приостановлено
Tesla Cybertruck ≈16 000 Продажи ниже ожиданий
GM BrightDrop - Программа закрыта
Ram 1500 REV (Stellantis) - Проект отменён

Даже лидер рынка не выдержал давления: F150 Lightning остаётся самым популярным электропикапом США, но этого недостаточно для прибыли. Конкуренты Ford также терпят неудачу: Tesla продала около 16 000 Cybertruck, General Motors свернула программу электрофургонов BrightDrop, а Stellantis вовсе отказалась от проекта Ram 1500 REV, не доведя его до конвейера.

Основные причины провала

  1. Высокая стоимость. Электроверсии дороже бензиновых аналогов на 30-40%.

  2. Слабая инфраструктура зарядки. За пределами крупных городов зарядные станции остаются редкостью.

  3. Снижение интереса покупателей. После первого всплеска энтузиазма многие вернулись к традиционным пикапам.

  4. Низкая практичность. Тяговая нагрузка и запас хода снижаются при буксировке или в холодную погоду.

  5. Переоценка ожиданий. Рынок оказался не готов к массовому переходу на электротягу.

Убытки и стратегические решения Ford

С 2023 года подразделение электромобилей принесло более 13 млрд USD чистого убытка — около 1,05 трлн рублей. Для концерна это серьёзный сигнал: дальнейшее развитие требует пересмотра подхода. В ближайшее время компания намерена сосредоточиться на гибридных моделях и оптимизации производственных мощностей.

А что если проект всё же закроют?

Закрытие F150 Lightning станет поворотным моментом для всей отрасли. Это может охладить интерес инвесторов к электрическому транспорту в США и подтолкнуть рынок к гибридному компромиссу: сочетанию ДВС и электропривода. При этом для потребителей это может означать возвращение к более доступным и надёжным моделям.

Плюсы и минусы электропикапов

Плюсы Минусы
Экологичность, нулевые выбросы Завышенная цена
Мгновенный крутящий момент Потеря хода при буксировке
Современные технологии Недостаток зарядной сети
Комфорт и тишина Быстрая деградация батарей на морозе

FAQ

Почему продажи F150 Lightning такие низкие?
Большинство покупателей не видят преимуществ, оправдывающих переплату по сравнению с обычным F150.

Ford полностью откажется от электромобилей?
Нет. Компания пересматривает стратегию и делает ставку на гибридные решения.

Стоит ли ожидать снижения цен на электропикапы?
Да, дилеры могут начать распродажи складских остатков после приостановки выпуска.

Мифы и правда

  • Миф: низкий спрос связан с качеством машины.
    Правда: главная причина — высокая цена и инфраструктура.

  • Миф: электромобили теряют популярность во всём мире.
    Правда: спад характерен для США, в Европе и Китае рынок растёт.

  • Миф: F150 Lightning снят с производства навсегда.
    Правда: речь идёт о возможной приостановке, решение пока не окончательное.

Три интересных факта

  1. В 2022 году Ford получил свыше 200 000 предзаказов на F150 Lightning.

  2. Батарея модели весит около 800 кг, почти четверть массы авто.

  3. Пикап использовался в спасательных операциях FEMA — первый электромобиль в подобной роли.

Исторический контекст

Пикапы серии F остаются символом американского автопрома более 45 лет. Запуск F150 Lightning в 2021 году воспринимался как революция, но спустя несколько лет ситуация повторяет циклы прошлых десятилетий: рынок корректирует амбиции, а производители возвращаются к проверенным схемам.

