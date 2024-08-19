Игрока ФК "Сан-Паулу" госпитализировали после падения с высоты

Защитник бразильского футбольного клуба "Сан-Паулу" Патрик потерял сознание после падения, его увезли с поля на машине скорой помощи.

Дело в том, что игрок неудачно приземлился, упав с высоты на газон, после верховой борьбы и потерял сознание. Инцидент произошел во время матча с "Палмейросом".

Врачи оперативно начали оказывать ему первую помощь, а позднее на поле выехала скорая, которая увезла 21-летнего спортсмена в больницу. Через некоторое время футболист опубликовал фотографию из больницы в своих социальных сетях.

Фото: commons. wikimedia.org/Hendless (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).