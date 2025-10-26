Без этой разминки даже приседания вредят: почему тренировка начинается с ног

Разминка стоп — это первый шаг к безопасной и эффективной тренировке, но, как отмечает фитнес-тренер Ольга Яблокова, именно этот этап чаще всего игнорируют. Между тем стопы — фундамент тела, от состояния которого зависит баланс, техника движений и даже здоровье спины.

"Стопы — это основание тела, амортизатор, который принимает на себя нагрузку при ходьбе, беге, прыжках и других физических упражнениях", — подчеркнула фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Почему стопы заслуживают внимания

В стопе сосредоточено 26 костей, 33 сустава и более сотни мышц, связок и сухожилий. Они распределяют нагрузку при каждом шаге и помогают телу сохранять устойчивость. Без разминки эти структуры становятся менее эластичными, а связочный аппарат — ригидным, что повышает риск растяжений и травм.

Кроме того, постоянное ношение обуви, особенно с жёсткой подошвой или высоким каблуком, ограничивает естественную подвижность стопы, снижая её способность к амортизации.

"Без должной разминки стопы становятся менее гибкими, а связочный аппарат менее подвижным. Это увеличивает риск травмы, ухудшает технику и снижает эффективность тренировки", — отметила эксперт Ольга Яблокова.

Как связаны стопы и всё тело

Современная спортивная физиология рассматривает стопу как начало фасциальных цепей - линий соединительной ткани, проходящих через всё тело и обеспечивающих передачу нагрузки.

Стопа соединена с икрами, подколенными связками, бёдрами, ягодицами и мышцами спины. Если она работает неправильно, это отражается на всём теле — от осанки до походки.

"При правильной работе цепи нагрузка распределяется равномерно, и ягодичные мышцы стабилизируют таз, что снижает перегрузку спины и коленей", — добавила Ольга Яблокова.

Таким образом, активация стоп перед тренировкой не только предотвращает травмы, но и повышает эффективность упражнений, помогая задействовать крупные мышечные группы.

Сравнение: разминка стопы и её отсутствие