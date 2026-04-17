Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ногти на ногах
© https://i.pinimg.com/originals/25/2c/36/252c363960d2cdfeb9809f151b0617eb.jpg
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:37

Фундамент вашего движения: как простые упражнения спасают стопы от ежедневных нагрузок

Ноги несут нас по жизни, но часто именно они остаются без должного внимания. В стопах сосредоточено 20 глубоких и 9 поверхностных мышц, 108 связок и более 30 суставов, обеспечивающих стабильную опору и легкость передвижения. Чаще всего мы осознаем их важность лишь тогда, когда возникают проблемы — например, при интенсивных тренировках или долгих пробежках, когда каждый шаг вызывает дискомфорт. Поддержка арки стопы оказывает влияние не только на качество бега, но и на общее состояние организма. Совершенно очевидно, что правильный уход может предотвратить многие неприятности.

"Укрепление мелких мышц стопы возможно при помощи простых упражнений, что способствует улучшению результатов в беге и снижает риск травм."

Фитнес-тренер Анастасия Белова

Как выполнять тренировку

Комплекс упражнений для укрепления стопы прост и доступен, он включает всего пять движений, каждое из которых можно выполнять в три подхода по 10 раз. Для некоторых из них понадобятся такие предметы, как резинка-эспандер или блок для йоги. Нередко недооцененные мелкие мышцы требуют внимания, и эти упражнения помогут им подготовиться к нагрузкам.

Как показывают исследования, даже небольшие усилия по укреплению мышц стопы могут значительно влиять на общие спортивные достижения. Силовая тренировка для ног уменьшает риск травм, особенно если вы намереваетесь заниматься бегом или другими нагрузками, требующими быстрого движения и устойчивости.

Как замечают эксперты, внимание к мышцам стопы может предотвратить многие последствия физических перегрузок, что весьма важно в условиях современного urban lifestyle, где длительные нагрузки на ноги становятся привычными.

Как правильно делать упражнения

Сгибание и разгибание пальцев — сначала поставьте стопу на пятку и приподнимите остальную часть. Согните пальцы, затем выпрямите их. Это одно повторение. Упражнение повторите 10 раз и сделайте то же самое для другой ноги.

"Подтягивание ткани" — положите на пол кусок ткани, поставьте ногу на пятку и начинайте хватать ткань пальцами, подтягивая её к себе. Прекрасно сработает сопротивление, которое даст вам возможность усложнить задачу, например, прижав свободный край ткани к тяжёлому предмету.

Отдельный подъём большого пальца и остальных — это также очень полезное упражнение. Поднимайте только большой палец, а затем остальные. Для продвинутых: можете попробовать поставить ногу на небольшой подъем.

"Регулярные тренировки мелких мышц стопы не только улучшают результаты, но и служат профилактикой будущих травм. Чем более разнообразными будут ваши упражнения, тем более целенаправленными.",

Фитнес-тренер Артём Кравцов

FAQ

Почему важно тренировать мышцы стопы?
Укрепление мышц стопы помогает предотвратить травмы и улучшает стабильность при движении.
Какие простые упражнения можно выполнять дома?
Некоторые из эффективных упражнений включают сгибание пальцев, подтягивание ткани и короткую ногу.

Проверено экспертом: Фитнес-тренер Виктория Парамонова

Все эти советы и методы формирования мышечной базы сообщают сайт Йод. Заботьтесь о своих стопах, и они ответят вам крепкими и здоровыми шагами.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet