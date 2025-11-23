Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
аэропорт
аэропорт
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:28

Чуть не потерял билет: какие продукты никогда нельзя брать на борт самолёта и почему

Для ручной клади при перелете необходимо учитывать правила багажа и ограничений по еде

Путешествовать становится проще, когда заранее знаешь, что можно взять с собой на борт самолёта, а что — только в багаж. Своя еда помогает пережить долгий перелёт, а привезённые из поездки продукты становятся приятным сувениром. Но у перевозки продуктов есть строгие правила, и незнание нюансов легко приводит к штрафам или изъятию покупок на таможне. Чтобы такого не произошло, важно ориентироваться в ограничениях авиакомпаний и требованиях стран прибытия.

Основные принципы провоза продуктов

Продукты делятся на две большие категории — твёрдые и жидкие — и именно от этого зависит, можно ли взять их в ручную кладь. Твёрдую еду разрешено перевозить почти всегда, тогда как жидкие продукты попадают под общие нормы по ограничению объёма. Важна также упаковка: герметичные контейнеры и отсутствие запахов — обязательное условие.
Отдельно следует учитывать таможенные правила: даже разрешённые продукты могут попасть под временные запреты, связанные, например, с карантинными мерами или ограничениями на ввоз растительной продукции.

Сравнение: ручная кладь vs багаж

Тип продуктов Ручная кладь Багаж
Твёрдые продукты Разрешены Разрешены
Жидкие продукты До 100 мл каждая, объём не более 1 литра Разрешены без ограничений по объёму
Алкоголь Только Duty Free Разрешён, в рамках таможенных норм
Скоропортящиеся продукты Ограниченно Не рекомендуются, но не запрещены
Экзотические продукты Зависят от правил страны Зависят от правил страны

Советы шаг за шагом

  1. Изучите правила авиакомпании и стран прилёта заранее. Каждый перевозчик устанавливает свои нормы габаритов и веса ручной клади, а таможни разных стран по-разному относятся к мясной, растительной и молочной продукции. Чтобы избежать конфискации, сверяйте ограничения и проверяйте временные запреты.
  2. Берите с собой только герметично упакованную еду. Даже если продукт разрешён, он должен быть надёжно закрыт. Плотная упаковка предотвращает протечки и запахи и не вызовет претензий службы безопасности. Если продукт может испачкать багаж других пассажиров, его точно отправят в багаж.
  3. Используйте багаж для всего, что не понадобится в полёте. В чемодан можно положить практически любые разрешённые продукты: сладости, орехи, пастилу, сыр, мясные изделия, фрукты и овощи в пределах норм. Но скоропортящиеся продукты лучше не сдавать — температура в багажном отсеке нестабильна, и качество еды может ухудшиться.
  4. Соблюдайте правило жидкостей в ручной клади. Все жидкие продукты — от йогурта и творога до мёда, джема и супов — должны быть расфасованы по ёмкостям до 100 мл каждая. Общий объём не должен превышать 1 литра. Исключение — покупки в Duty Free, запечатанные в фирменный пакет.
  5. Перевозите алкоголь только в багаже или Duty Free-пакете. Алкоголь нельзя проносить на борт в обычной ручной клади, даже если объём бутылки меньше 100 мл. Ввоз ограничен таможенными нормами страны: например, в Россию можно привезти до трёх литров бесплатно.
  6. Помните, что не всё "твёрдое" считается твёрдым. К жидкостям относятся мёд, соусы, мягкие сыры, паштеты, икры, супы-пюре, творог и даже варенье. Если такой продукт больше 100 мл, он должен ехать в багаже.
  7. Проверяйте правила ввоза конкретных стран. Некоторые государства запрещают ввоз свежего мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов или овощей. В США требуется декларация большинства продуктов, а в ЕС нельзя привозить свежие мясные и молочные изделия без сертификатов. Турция запрещает ввоз молока и мяса, а Китай — практически всю свежую продукцию без документов.

А что если продукт куплен в Duty Free?

Алкоголь и другие жидкости из магазинов Duty Free можно провозить в салоне без ограничений по объёму, если упаковка запечатана и есть чек. Однако вскрывать пакет в полёте нельзя: нарушение правил повлечёт штраф и, в некоторых странах, даже административное наказание. После пересадки пакет могут проверить заново, поэтому важно сохранять упаковку до конца путешествия.

Плюсы и минусы самостоятельного провоза продуктов

Плюсы Минусы
Можно взять еду, которая нравится Нужно тщательно следить за объёмами жидкостей
Экономия на бортовом питании Некоторые страны строго ограничивают ввоз продуктов
Возможность привезти сувениры из поездки Ошибки в упаковке приводят к изъятию
Контроль качества и свежести еды Скоропортящиеся продукты могут испортиться в багаже
Гибкость при планировании путешествия Дополнительный вес и место в ручной клади

FAQ

Можно ли взять контейнер с домашней едой в салон?
Да, если в нём нет жидких соусов и объём не превышает норм. Сэндвичи, выпечка и овощи разрешены.

Разрешат ли взять воду, купленную в аэропорту?
Только если вода куплена после досмотра или в Duty Free. Воду, купленную до проверки безопасности, придётся выбросить.

Какие продукты чаще всего изымают на таможне?
Свежие фрукты, мясные изделия, сыр и рыба без заводской упаковки — особенно в США, ЕС и Китае.

