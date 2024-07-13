Продукты, содержащие большое количество клетчатки, глютен и фастфуд, могут быть трудноусвояемыми для организма, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Эксперт по превентивной медицине Андрей Мартюшев-Поклад отметил, что здоровые люди обычно не испытывают проблем с пищеварением, но при употреблении определённых продуктов в больших количествах может возникать дискомфорт, сообщает Вечерняя Москва.

Источники клетчатки, такие как свежие овощи, фрукты, отруби и бобовые, могут вызывать проблемы у людей с синдромом раздражённого кишечника или воспалительными заболеваниями. Глютен и компоненты фастфуда, такие как трансжиры и фруктоза, могут нарушать метаболизм и вызывать воспаления. Употребление жирной пищи может вызывать дискомфорт при нарушениях оттока желчи, а также при избытке женских половых гормонов и обезвоживании.

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