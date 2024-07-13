Британский диетолог Эмили Лиминг объяснила, что пища, богатая клетчаткой (такая как овощи, фрукты, орехи, крупы и бобовые), способствует выработке короткоцепочных жирных кислот в организме. Эти молекулы, обладая противовоспалительными свойствами, могут снижать риск развития болезни Альцгеймера и депрессии.

Лиминг указала на связь между хроническим низкоинтенсивным воспалением мозга и этими заболеваниями, и порекомендовала увеличить потребление клетчатки для повышения уровня жирных кислот и улучшения психического и умственного здоровья.

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