Британский диетолог Эмили Лиминг объяснила, что пища, богатая клетчаткой (такая как овощи, фрукты, орехи, крупы и бобовые), способствует выработке короткоцепочных жирных кислот в организме. Эти молекулы, обладая противовоспалительными свойствами, могут снижать риск развития болезни Альцгеймера и депрессии.
Лиминг указала на связь между хроническим низкоинтенсивным воспалением мозга и этими заболеваниями, и порекомендовала увеличить потребление клетчатки для повышения уровня жирных кислот и улучшения психического и умственного здоровья.
Фото: commons.wikimedia.org/Stefan.lefnaer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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