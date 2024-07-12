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The Conversation: полный отказ от обработанных продуктов может привести к орторексии
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The Conversation: полный отказ от обработанных продуктов может привести к орторексии

Стремление к полному отказу от обработанных продуктов может привести к орторексии, психическому расстройству, при котором человек одержим питанием только экологически чистыми продуктами. Психологи Йоркского университета Сент-Джона отметили, что орторексия характеризуется иррациональным страхом перед "вредными" продуктами, вызывающим тревогу и чувство вины при нарушении строгой диеты.

Это состояние негативно сказывается на физическом здоровье, ухудшая качество сна, настроение, уровень энергии и работу мозга, а также часто сопровождается излишними физическими тренировками и недостатком нутриентов, таких как жиры и углеводы.

Фото: flickr.com/Jef Poskanzer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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