Стремление к полному отказу от обработанных продуктов может привести к орторексии, психическому расстройству, при котором человек одержим питанием только экологически чистыми продуктами. Психологи Йоркского университета Сент-Джона отметили, что орторексия характеризуется иррациональным страхом перед "вредными" продуктами, вызывающим тревогу и чувство вины при нарушении строгой диеты.
Это состояние негативно сказывается на физическом здоровье, ухудшая качество сна, настроение, уровень энергии и работу мозга, а также часто сопровождается излишними физическими тренировками и недостатком нутриентов, таких как жиры и углеводы.
Фото: flickr.com/Jef Poskanzer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана никаких сообщений Трампу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сообщал Владимиру Путину о своем намерении встретиться с Дональдом Трампом.
Песков назвал противоречивым членство Турции и в НАТО, и в ШОС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в вопросе возможного присоединения Турции к Шанхайской организации сотрудничества существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими принципами ШОС.
Врач Кондрахин: ходьба по лестнице помогает тренировать сердце
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин подчеркнул, что ходьба по лестнице является эффективным способом тренировки сердца, помогая ему справляться со стрессом.
В "Автостат" отметили резкий рост продаж автомобилей Haval в России до 15,2 тыс.
В июне 2024 года в России было реализовано 15,2 тыс. автомобилей марки Haval, что на 83,7% превышает показатели прошлого года.