Диетолог Анна Ивашкевич порекомендовала воздерживаться от еды за три часа до сна, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и избежать застоя пищи в желудке. По её мнению, пища должна успеть перейти в кишечник и передвигаться по нему во время сна, что способствует усвоению полезных минералов и витаминов.

Ночной прием пищи может привести к нагрузке на желудочно-кишечный тракт, вызывая тяжесть и тошноту, и негативно сказываться на здоровье следующего дня.

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