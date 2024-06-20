Врач Кристин Нгуен, представитель клиники Майо, поделился с MedicalXpress информацией о пользе растительной пищи, богатой клетчаткой и сложными углеводами, такой как киноа, брокколи, морковь, сладкий картофель, яблоки и ежевика, для снижения уровня холестерина и улучшения пищеварения. Он объяснил, что сложные углеводы, содержащиеся в злаках, фруктах и овощах, отличаются от простых углеводов, которые преобладают в обработанных продуктах и могут вызвать резкое повышение сахара в крови.

Клетчатка, вид сложного углевода, проходит через организм без изменений и способствует выведению холестерина, тем самым снижая риск атеросклероза.

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