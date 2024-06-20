Расширение "вкусового кругозора" делает людей более привлекательными для партнеров, утверждает профессор и невролог Алексей Данилов. Женщины предпочитают мужчин, которые не боятся пробовать новые блюда, а тщательное пережевывание пищи способствует лучшему перевариванию и насыщению.
Фастфуд, хотя и приносит удовольствие, не насыщает и может вызвать переедание и воспаления в мозге.
Данилов также отметил, что умеренное употребление сухого вина может благотворно влиять на нервную систему и снижать стресс. Пол Клейтон добавил, что рост употребления фастфуда в США с 50-х годов связан с увеличением заболеваний центральной нервной системы.
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