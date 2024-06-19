Британские ученые из Университета Йорка выдвинули предсказание, что к 2054 году производство белков из насекомых, таких как сверчки, саранча и кузнечики, станет обыденным. Исследователи также ожидают увеличение потребления различных бобовых, лабораторного мяса и продукции местного производства из-за изменения климата.
Ученые отметили успехи в технологиях выращивания клубники вне почвы, что улучшает качество и эффективность урожая. Также предполагается расширение ассортимента растений, включая азоллу — быстрорастущий папоротник, используемый в пищу.
Фото: flickr.com/Gilles San Martin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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