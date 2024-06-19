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В Британии предположили, что к 2054 году белки из насекомых будут повсеместно включать в диеты
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:24

В Британии предположили, что к 2054 году белки из насекомых будут повсеместно включать в диеты

Британские ученые из Университета Йорка выдвинули предсказание, что к 2054 году производство белков из насекомых, таких как сверчки, саранча и кузнечики, станет обыденным. Исследователи также ожидают увеличение потребления различных бобовых, лабораторного мяса и продукции местного производства из-за изменения климата.

Ученые отметили успехи в технологиях выращивания клубники вне почвы, что улучшает качество и эффективность урожая. Также предполагается расширение ассортимента растений, включая азоллу — быстрорастущий папоротник, используемый в пищу.

Фото: flickr.com/Gilles San Martin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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