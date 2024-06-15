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Юрист Русяев: отравление ботулизмом случилось из-за плохого контроля продукции на предприятиях
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:40

Юрист Русяев: отравление ботулизмом случилось из-за плохого контроля продукции на предприятиях

Юрист Илья Русяев указал на причины попадания бактерии ботулизма в московские консервы, связав их с плохим контролем производства на предприятиях. Он отметил, что производители могли не соблюдать требования к производству, хранению, транспортировке и реализации продукции, сообщает News.Ru.

Русяев подчеркнул, что нарушение законодательства в области безопасности пищевых продуктов может привести к юридической ответственности для производителей и продавцов. Он также выделил основные возможные нарушения, включая реализацию опасной продукции и отсутствие производственного контроля.

Фото: commons.wikimedia.org/Kerem Delialioğlu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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