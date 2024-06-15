Юрист Илья Русяев указал на причины попадания бактерии ботулизма в московские консервы, связав их с плохим контролем производства на предприятиях. Он отметил, что производители могли не соблюдать требования к производству, хранению, транспортировке и реализации продукции, сообщает News.Ru.

Русяев подчеркнул, что нарушение законодательства в области безопасности пищевых продуктов может привести к юридической ответственности для производителей и продавцов. Он также выделил основные возможные нарушения, включая реализацию опасной продукции и отсутствие производственного контроля.

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