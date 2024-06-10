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Эксперт Лемешева: готовая еда экономически выгодна
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:54

Эксперт Лемешева: готовая еда экономически выгодна

Специалист сервиса "Перекресток" Юлия Лемешева объяснила, что готовая еда из супермаркетов может быть экономически выгодной и экологичной, поскольку сокращает количество пищевых отходов и избавляет от необходимости самостоятельных поездок за покупками. Производители следуют строгим стандартам, обеспечивая качество и безопасность продукции без добавления консервантов, сообщает Вечерняя Москва.

Современные технологии позволяют сохранить вкус и аромат блюд, упакованных по последним стандартам. Ассортимент готовой еды растет, предлагая как традиционные, так и экзотические блюда, а также премиальные линейки для гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org/Ksikr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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