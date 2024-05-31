Терапевт Анастасия Агаева поделилась рекомендациями по правильному хранению продуктов в холодильнике. Она посоветовала хранить сырые продукты отдельно от готовых, чтобы избежать перекрестного заражения микробами.
Не следует переполнять холодильник, чтобы обеспечить достаточное пространство между разными видами продуктов. Распределение по полкам должно быть следующим: готовые блюда на верхней, яйца и молочные продукты на средней, мясо и рыба на нижней.
В дверце холодильника, где теплее, можно хранить открытые упаковки сока и консервы. Зелень, фрукты и овощи рекомендуется помещать в нижний ящик.
Еду следует убирать в холодильник максимум через два часа после приготовления, в жаркое время — через час. Свежий фарш можно хранить не больше 12 часов, а салаты из овощей без заправки — всего несколько часов.
Фото: commons.wikimedia.org/Triplec85 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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