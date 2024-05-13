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Врач Асанов: из фастфуда полезны роллы с курицей и салаты
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:52

Врач Асанов: из фастфуда полезны роллы с курицей и салаты

Врач-терапевт Тимур Асанов из Видновской клинической больницы порекомендовал выбирать полезные варианты фастфуда, такие как салаты, роллы с курицей в пресной лепешке и печеный картофель, избегая фритюрных блюд и майонезных соусов.

Он также посоветовал заменять сладкие газировки на минеральную воду или неподслащенные чай и кофе, подчеркивая, что не весь фастфуд вреден, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Armineaghayan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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