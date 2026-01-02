Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пищевые отходы
Пищевые отходы
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 20:40

То, что летит в мусорное ведро, спасает поля и лекарства: пищевые отходы внезапно сменили роль

Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC

То, что еще недавно отправлялось в мусор или на компост, все чаще становится объектом научного интереса. Пищевые отходы начинают рассматривать как ресурс, способный менять подходы к сельскому хозяйству и здравоохранению. Исследования показывают, что растительные остатки могут укреплять устойчивость культур, снижать нагрузку на экосистемы и сохранять ценные биоактивные вещества. Об этом сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Отходы сахарной свеклы как защита для растений

После извлечения сахара от свеклы остается жом, который составляет до 80 % массы корнеплода. Ранее его использовали ограниченно, но ученые предложили иной подход, связанный с его химическим составом. Богатая пектином мякоть была переработана в углеводные соединения, способные активировать естественные защитные реакции растений.

В лабораторных испытаниях такие вещества помогали пшенице эффективнее сопротивляться грибковым заболеваниям, включая мучнистую росу. Подобные решения позволяют сократить использование синтетических пестицидов и вписываются в более широкий тренд рационального обращения с отходами, как и технологии очистки воды с применением вторичного сырья, включая очистку воды от свинца.

Кокосовое волокно как альтернатива торфу

Торфяной мох остается популярной средой для выращивания рассады, но его добыча связана с рисками для экосистем. Поэтому ученые ищут более устойчивые заменители. Одним из них может стать кокосовое волокно, переработанное многоножками в своеобразный компост.

Исследование, опубликованное в ACS Omega, показало, что такая среда в сочетании с другими растительными компонентами поддерживает рост рассады сладкого перца на уровне, сопоставимом с торфом. Этот подход перекликается с разработками экологичных материалов, включая биоразлагаемые материалы на основе молочных белков, которые также ориентированы на снижение экологического ущерба.

Ботва редиса и здоровье пищеварения

Листья редиса часто выбрасывают, хотя они содержат больше пищевых волокон и биологически активных соединений, чем сам корнеплод. Обзор в Journal of Agricultural and Food Chemistry указывает, что полисахариды и антиоксиданты из ботвы способны поддерживать рост полезной микрофлоры кишечника.

Эксперименты на животных и лабораторные исследования подтверждают потенциальную пользу этих компонентов для пищеварительной системы, что делает редисную ботву перспективным ингредиентом для функциональных продуктов.

Сохранение биоактивных веществ для медицины

Листья свеклы также рассматриваются как источник соединений для косметики и фармацевтики. В ACS Engineering Au описан метод стабилизации экстрактов с помощью распылительной сушки и пищевого биополимера. В результате образуются микрочастицы, защищающие антиоксиданты от разрушения и даже усиливающие их активность.

В совокупности эти работы показывают, что пищевые отходы могут стать важным ресурсом. Их грамотное использование открывает новые возможности для устойчивого сельского хозяйства и смежных отраслей, не увеличивая нагрузку на окружающую среду.

