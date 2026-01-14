Нож режет — бактерии празднуют: ошибки с разделочной доской, после которых еда становится опасной

Выбор разделочной доски на кухне — это не только вопрос удобства, но и реальной безопасности продуктов. Материал, степень износа и даже способ сушки могут повлиять на риск бактериального загрязнения и попадания вредных веществ в еду. При этом привычки, унаследованные от старших поколений, не всегда соответствуют современным санитарным требованиям. Об этом сообщает La Cucina Italiana.

Как правильно использовать разделочные доски дома

Гигиеничность разделочной доски начинается не с материала, а с правильного обращения. Даже самая качественная поверхность может стать источником загрязнения, если она сильно изношена или используется для разных продуктов без должной очистки. Глубокие порезы и трещины считаются тревожным сигналом: в них задерживаются остатки пищи и моющих средств, создавая благоприятную среду для бактерий, особенно в условиях, где нарушаются базовые правила хранения продуктов.

"В первую очередь безопасны те разделочные доски, которые используются правильно", — объясняет технолог по пищевым продуктам Кристиан Панарелли.

Регулярная замена сильно поцарапанных досок и тщательное мытьё после каждого использования остаются базовыми, но обязательными мерами. Особенно важно не смешивать на одной поверхности сырые и готовые продукты, даже если доска была быстро ополоснута водой.

Пластик и риск микропластика

Пластиковые разделочные доски давно стали привычным элементом кухни благодаря лёгкости и простоте ухода. Однако их безопасность напрямую зависит от состава материала. Панарелли подчёркивает, что на пластиковой доске обязательно должна быть маркировка BPA free — она указывает на отсутствие бисфенола А.

"В случае пластиковой разделочной доски важно, чтобы на обратной стороне была надпись BPA free, то есть она не содержит бисфенол А", — отмечает Кристиан Панарелли.

Бисфенол А ранее широко применялся в посуде и упаковке, но с января 2025 года в Евросоюзе он запрещён как эндокринный нарушитель. Старые доски, особенно с заметными порезами, могут представлять риск, так как изношенная поверхность облегчает переход вещества в пищу. В таких случаях специалисты рекомендуют без колебаний заменять кухонный инвентарь.

Самые гигиеничные материалы

С точки зрения пищевой безопасности наиболее устойчивыми считаются разделочные доски из закалённого стекла и стали. Эти материалы плохо поддаются порезам, не впитывают влагу и могут без риска мыться и дезинфицироваться в посудомоечной машине, что снижает вероятность пищевых инфекций.

"Самые гигиеничные домашние разделочные доски — это в основном доски из закалённого стекла и стали", — говорит Панарелли.

При этом у стали есть свои нюансы: она может быстрее затуплять ножи. Кроме того, людям с аллергией важно обращать внимание на маркировку "nickel free”, поскольку наличие никеля может быть нежелательным фактором.

Дерево: традиция с ограничениями

Деревянные разделочные доски по-прежнему популярны, но требуют особого подхода. При неправильном использовании древесина способна накапливать органические остатки и влагу, что повышает риск размножения микроорганизмов. Эксперт советует использовать такие доски преимущественно для хлеба и выпечки — продуктов с минимальной бактериальной нагрузкой.

"Деревянные доски следует тщательно мыть губкой с моющим средством и очень хорошо высушивать, чтобы на них не оставалась влага", — подчёркивает Панарелли.

Хранение во влажном состоянии или впритык к раковине значительно снижает уровень гигиены, даже если доска выглядит чистой.

Профессиональный подход и цветовая маркировка

В ресторанах действуют более строгие правила. Там разделочные доски, чаще всего из полиэтилена, имеют цветовую кодировку: белые — для хлеба и молочных продуктов, красные — для мяса, синие — для рыбы. Отдельные цвета используются для безглютеновых, веганских и не содержащих аллергенов продуктов.

Такой принцип можно частично перенести и в домашнюю кухню. Использование нескольких досок из разных материалов для разных типов продуктов заметно снижает риск перекрёстного загрязнения и делает приготовление пищи безопаснее.

В итоге гигиеничность разделочной доски определяется не только её внешним видом, но и материалом, состоянием и тем, как именно она используется каждый день. Осознанный выбор и базовые правила ухода помогают сохранить качество продуктов и снизить скрытые риски на кухне.