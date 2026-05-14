В апреле текущего года стоимость социально значимых продуктов питания в России демонстрирует положительную динамику снижения: цены упали на 1,1% по сравнению с мартовскими показателями, а в годовом исчислении удешевление составило почти 9%. Согласно данным мониторинга аналитического центра АКОРТ, существеннее всего ценники изменились на пшено, рис, картофель, муку и свинину. Удерживать доступность базовой продуктовой корзины удается за счет снижения торговых наценок и оптимизации логистических цепочек ритейлерами.

Ценовая динамика и ключевые товары

Лидерами по снижению стоимости стали крупы и овощи. Пшено подешевело на 16,5%, рис — на 10,6%, а стоимость картофеля опустилась на 9,4%. Также заметную коррекцию продемонстрировали пшеничная мука и свинина, цены на которые упали на 8,1% и 7,8% соответственно. Рост цен на услуги и товары нередко вызывает обеспокоенность у граждан, однако продовольственный сегмент демонстрирует обратный тренд.

В список подешевевших позиций также вошли молоко, сливочное масло, куриные яйца, черный чай и яблоки. Незначительные колебания в пределах одного процента зафиксированы на гречку, соль, подсолнечное масло и хлеб. Такая стабилизация цен на базовые категории позволяет существенно сэкономить, особенно если учитывать, что многие россияне часто планируют бюджет семьи заранее с учетом всех обязательных трат.

Стратегия торговых сетей и наценки

Аналитики отмечают, что торговые сети в апреле существенно сократили надбавки на продукты первой необходимости, установив исторический минимум — 0,5%. В аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 2,7%, а в марте текущего составлял 1,6%. В половине социально значимых категорий товары и вовсе реализуются ритейлерами ниже закупочной цены, что служит инструментом привлечения покупателей.

"Апрельское снижение цен на социально значимые продукты — результат последовательной работы крупных ритейлеров по поддержанию доступности базовой продуктовой корзины. Стабилизация наценок на минимальном уровне позволяет сдерживать инфляционные ожидания населения. В текущих экономических реалиях муниципальные власти должны продолжать контролировать прозрачность таких механизмов на местах. Прямой диалог между производителями и розницей остается гарантом продовольственной стабильности территорий" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Сезонные факторы и импортозамещение

Наиболее впечатляющие годовые показатели демонстрирует "борщевой набор". Картофель стал доступнее на 43,7%, свёкла — на 42,6%, а капуста и репчатый лук — на 34,7% и 31,3% соответственно. Причиной такой динамики стало изменение закупочной политики: сети переориентировались на прямые контракты с российскими фермерскими хозяйствами, сведя к минимуму зависимость от импорта в сезонных поставках.

Успешный переход на отечественную продукцию позволяет не только снижать ценник для конечного потребителя, но и поддерживать локальных производителей. Подобный подход к управлению ресурсами способствует общему укреплению экономики регионов. Несмотря на временную турбулентность в других сферах, продовольственная безопасность остается надежным фундаментом для поддержания уровня жизни.

Ответы на популярные вопросы

Почему подешевели овощи? Торговые сети расширили прямые закупки у российских аграриев и сократили долю импорта, что позволило исключить посреднические наценки.

Что включает понятие "социально значимые продукты"? В этот перечень входят базовые товары продуктовой корзины: хлеб, крупы, овощи, яйца, мясо и другие категории, цены на которые мониторятся государством.

Ниже какой цены могут опускаться наценки? В апреле ритейлеры фиксировали среднюю наценку на уровне 0,5%, при этом ряд товаров продавался даже ниже стоимости закупки для удержания спроса.

Как быстро меняются цены в ритейле? Изменения происходят динамично в зависимости от сезона, логистики и объема предложения, что особенно заметно по динамике "борщевого набора".

Читайте также: