Овощи снова дорожают, но капуста рушит ценники: продуктовый рынок входит в новый сезонный перепад

Рост цен на плодоовощную продукцию в середине ноября вновь привлек внимание аналитиков, об этом сообщает Минэкономразвития. Данные недельного мониторинга подтвердили ускорение подорожания отдельных категорий, хотя ряд продуктов продолжил дешеветь на фоне сезонных колебаний и изменения структуры спроса.

Динамика цен на продовольственные товары

В обзоре ведомства указано, что за период с 11 по 17 ноября плодоовощная продукция подорожала на 1,85 процента. Темпы роста цен в продовольственном сегменте составили 0,21 процента неделя к неделе. В документе отмечено снижение роста цен на лук до 0,7 процента и замедление подорожания помидоров до 2,7 процента.

Отдельные товары продолжили дешеветь: стоимость сливочного масла снизилась на 0,2 процента, а свинина и курятина также стали доступнее. На фоне стабилизации предложения упали темпы роста цен на бананы до 0,5 процента и на яблоки — до 0,2 процента. Пшеничная мука, макароны и крупы показали дальнейшее снижение стоимости.

Общая инфляционная ситуация и годовые показатели

Годовая инфляция на 17 ноября достигла 7,12 процента. За неделю до этого показатель составлял 7,37 процента, что свидетельствует о постепенном замедлении темпов роста. Аналитики связывают такую динамику с влиянием сезонных факторов на продовольственный сегмент и корректировкой ценовой политики ритейла.

Снижение годовой инфляции отражает стабилизацию отдельных товарных групп, однако общая картина остается неоднородной. Продовольственные товары демонстрируют разнонаправленные изменения, а влияние на индексацию оказывают как внутренние логистические процессы, так и динамика импорта.

Отраслевая статистика и изменения в сетевой торговле

Дополнительные данные предоставила АКОРТ. В октябре 2025 года стоимость овощей борщевого набора в крупных торговых сетях снизилась на четыре процента. Наиболее заметное удешевление показала белокочанная капуста — ее цена упала на 28 процентов и составила 25 рублей за килограмм.

Такая динамика объясняется сезонным ростом предложения, а также более активным заключением контрактов с поставщиками на фоне стабилизации рыночных условий. Ритейлеры отмечают, что корректировка цен позволяет удерживать спрос и компенсировать изменения в других продовольственных категориях.