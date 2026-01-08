Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:08

Этот компонент в обработанной еде считали безобидным — но цифры настораживают

Потребление консервантов повысило риск диабета 2 типа — Nature Communications

Скрытая деталь в привычных продуктах может незаметно влиять на здоровье. То, что продлевает срок хранения еды, всё чаще становится предметом внимания учёных. Новые данные заставляют по-другому взглянуть на повседневный рацион и его долгосрочные последствия. Об этом сообщает Nature Communications.

Что показало масштабное исследование

Связь между питанием и хроническими заболеваниями давно изучается, однако роль отдельных пищевых добавок до недавнего времени оставалась не до конца понятной. Группа французских учёных из Inserm, INRAE, университетов Сорбонна-Париж-Норд и Париж-Сите, а также Cnam проанализировала, как употребление консервантов связано с риском диабета второго типа. Работа велась в рамках эпидемиологической программы NutriNet-Santé и охватила данные более чем 100 тысяч взрослых.

Исследователи опирались на длительные наблюдения за состоянием здоровья и питанием участников. Анализ включал не только общее качество рациона, но и конкретные добавки, входящие в состав обработанных продуктов и напитков, которые люди употребляли регулярно. Такой подход позволил рассмотреть питание как совокупность привычек, а не набор отдельных продуктов.

Почему консерванты оказались в центре внимания

Консерванты — часть широкой группы пищевых добавок, без которых современная пищевая промышленность практически не обходится. Они замедляют порчу еды, сохраняют вкус и внешний вид, а также упрощают логистику. При этом всё больше внимания уделяется тому, как такие вещества влияют на организм при регулярном и длительном употреблении, особенно в условиях распространения обработанных продуктов и готовых блюд.

В исследовании консерванты разделили на две основные категории. Первая — вещества, подавляющие рост микроорганизмов и химические реакции. Вторая — антиоксидантные добавки, уменьшающие воздействие кислорода внутри упаковки. Именно эти группы чаще всего встречаются в продуктах, которые составляют значительную часть рациона жителей городов, несмотря на растущий интерес к здоровому питанию.

Как собирались и анализировались данные

Наблюдение за участниками длилось с 2009 по 2023 год. Они регулярно сообщали информацию о своём здоровье, образе жизни, уровне физической активности и социально-демографических характеристиках. Отдельное внимание уделялось подробным пищевым дневникам за несколько 24-часовых периодов, где указывались конкретные продукты и бренды.

Эти данные сопоставлялись с несколькими базами, включая Open Food Facts, Oqali и EFSA. Такой многоуровневый анализ позволил оценить индивидуальное и накопленное воздействие консервантов во времени. Всего в рационе участников выявили 58 добавок, связанных с консервированием, из которых 17 употреблялись как минимум 10 % людей и потому анализировались отдельно.

Результаты и выявленные риски

За годы наблюдений у 108 723 участников было зафиксировано 1131 новое заболевание диабетом второго типа. После учёта возраста, пола, курения, потребления алкоголя и общего качества питания исследователи обнаружили устойчивую связь между количеством консервантов в рационе и риском болезни.

У людей с самым высоким уровнем потребления таких добавок вероятность развития диабета была выше почти на половину по сравнению с теми, кто сталкивался с ними минимально. Эти данные подчёркивают значимость не только калорийности и сахара в рационе, но и менее заметных компонентов, которые часто остаются без внимания.

Какие добавки вызывали наибольшее беспокойство

Повышенный риск был связан с рядом широко используемых веществ, включая сорбат калия, нитрит натрия, ацетаты и пропионаты, а также некоторые антиоксидантные добавки. Речь идёт о компонентах, которые присутствуют в хлебе, колбасах, соусах, напитках и других популярных продуктах.

"Это первое в мире исследование, посвящённое связи между пищевыми консервантами и заболеваемостью диабетом 2-го типа. Хотя результаты ещё предстоит подтвердить, они согласуются с экспериментальными данными, указывающими на вредное воздействие некоторых из этих соединений", — объясняет директор по исследованиям Inserm Матильда Тувье.

"В более широком смысле эти новые данные подтверждают необходимость пересмотра правил, регулирующих использование пищевых добавок в пищевой промышленности, с целью повышения уровня защиты потребителей", — добавляет аспирантка EREN Анаис Хазенбёлер.

Исследователи подчёркивают, что выявленная связь не означает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты дополняют представления о том, почему изменения образа жизни и рациона могут играть важную роль в контроле сахара и профилактике диабета, особенно на ранних стадиях, когда уровень глюкозы ещё поддаётся коррекции.

В целом полученные данные вписываются в существующие рекомендации по питанию, которые советуют отдавать предпочтение свежим и минимально обработанным продуктам. Такой подход позволяет сократить потребление ненужных добавок и снизить потенциальные долгосрочные риски для здоровья.

