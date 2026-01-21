Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Смузи

Александр Соколов Опубликована сегодня в 12:06

Польза начинается до плиты: подготовка продуктов меняет эффект пищи

Давайте начнём с простого, но неочевидного факта: на пользу еды влияет не только то, что лежит на тарелке, но и то, как именно продукты попали туда. Способ обработки ингредиентов ещё до термической готовки способен изменить их свойства. Нарезка, измельчение или отжим сока запускают процессы, которые сказываются на усвоении пищи. Об этом сообщает Scientific Diet.

Почему подготовка продуктов имеет значение

Подход к первичной обработке еды напрямую влияет на то, как организм получает питательные вещества. По словам специалиста по питанию и доцента кафедры семейной и общественной медицины Медицинского колледжа Бейлора Луиса Раствельда, механическое воздействие на продукты определяет скорость пищеварения и биодоступность витаминов и микроэлементов.

"Такая подготовка может повлиять на то, как организм переваривает пищу и какие питательные вещества усваивает", — говорит дипломированный диетолог Луис Раствельд.

Организм по-разному реагирует на цельные, измельчённые и отжатые продукты, и это важно учитывать при составлении рациона. Исследования в области питания всё чаще показывают, что степень обработки еды иногда играет более заметную роль, чем подсчёт калорий, особенно когда речь идёт о повседневных привычках и выборе продуктов.

Сок или блендер: разница принципиальна

На первый взгляд сок и смузи кажутся похожими, но физиологический эффект у них разный. При приготовлении сока из фрукта удаляется большая часть мякоти, включая клетчатку. В результате жидкость усваивается быстрее, что может привести к резкому подъёму уровня глюкозы в крови.

На примере апельсина это особенно заметно. Цельный фрукт содержит около 16 граммов углеводов, из которых примерно 3 грамма приходится на клетчатку, замедляющую усвоение сахаров. В соке этой "защиты" практически нет.

"Стакан свежевыжатого сока может вызвать нездоровый скачок уровня глюкозы", — отмечает Раствельд.

Кроме того, сок не даёт ощущения сытости, поэтому его легко выпить в объёме, эквивалентном нескольким фруктам. В смузи же сохраняется часть клетчатки, а исследования показывают, что измельчённые фрукты воздействуют на уровень сахара в крови почти так же, как цельные. Это перекликается с выводами о пользе минимально обработанной пищи, которая лучше поддерживает обмен веществ и чувство насыщения.

Когда измельчение идёт на пользу

Мелкая нарезка и измельчение помогают высвобождать полезные соединения из клеточных стенок растений. Особенно это актуально для ярко окрашенных фруктов и овощей — моркови, манго, перца или шпината. В них содержатся антиоксиданты, участвующие в защите клеток от воспалений и возрастных изменений.

Похожий эффект наблюдается при измельчении чеснока и лука: активируются соединения серы, полезные для сердечно-сосудистой системы. Схожий принцип используется и в рекомендациях по включению в рацион ярких овощей, которые рассматриваются как универсальная и безопасная основа питания при различных состояниях.

Однако есть нюанс — после нарезки продукты начинают терять часть антиоксидантов при контакте с воздухом.

"Нужно как можно быстрее использовать продукты или убрать их в герметичный контейнер", — подчёркивает Раствельд.

Семена и кожура: не выбрасывать без причины

Некоторые продукты без измельчения практически бесполезны. Льняное семя, богатое растительными омега-3, плохо пережёвывается, поэтому в цельном виде проходит через организм почти без пользы. Измельчение или предварительное замачивание решают эту проблему. Аналогичная ситуация и с семенами чиа, из которых при дроблении высвобождается больше питательных веществ.

Очистка овощей и фруктов от кожуры тоже меняет их ценность. В кожуре яблок и огурцов содержится значительная часть клетчатки и витаминов. Однако бывают исключения: у томатов ликопин становится более доступным после термической обработки, когда кожица легко отделяется.

Вкус, время и итоговое качество

Способ нарезки влияет не только на здоровье, но и на вкус блюда. Мелкие куски готовятся быстрее, а форма нарезки определяет, как продукт впитывает соусы и специи. Химические соединения, высвобождающиеся при разрезании лука или брокколи, меняют аромат и вкусовые оттенки.

При этом Раствельд подчёркивает: решающим фактором всё же остаётся способ приготовления. Жарка увеличивает калорийность и содержание вредных жиров, маринады могут быть перегружены солью, а копчение способствует образованию нежелательных соединений. Более щадящими считаются запекание, приготовление на пару и обжарка с минимальным количеством масла.

В итоге даже самая полезная еда может потерять свои преимущества из-за неподходящего способа обработки. Грамотный подход к подготовке и приготовлению продуктов помогает сохранить их пользу без ущерба для вкуса.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

