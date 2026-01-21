Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эмоциональное переедание
© freepik by wayhomestudio is licensed under public domain
Александр Соколов Опубликована сегодня в 16:07

Неприятный сюрприз: некоторые пищевые добавки воздействуют на кишечник сильнее, чем ожидалось

Наночастицы в продуктах меняют работу кишечника — Antioxidants

Микроскопические добавки, о которых редко задумываются покупатели, могут играть заметную роль в работе пищеварительной системы. Речь идёт о наночастицах, которые давно используются в пищевой промышленности для улучшения внешнего вида и свойств продуктов. Новое научное исследование показало, что влияние таких веществ на кишечник может быть сложнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает журнал Antioxidants.

Что представляют собой наночастицы оксида металла

Наночастицы оксида металла — это частицы настолько малого размера, что их невозможно увидеть без специального оборудования. В пищевой промышленности они применяются не ради вкуса, а для технологических задач. Диоксид титана используют для придания продуктам белизны и визуальной однородности. Диоксид кремния помогает предотвратить слёживание сыпучих ингредиентов и улучшает их текучесть.

Другие соединения также имеют свои функции. Оксид железа поддерживает естественный цвет мясных продуктов, а оксид цинка ценится за антимикробные свойства и применяется как консервант. Интерес к таким веществам растёт на фоне данных о том, что нарушения работы ЖКТ могут проявляться не только дискомфортом, но и системными изменениями в организме. Все эти добавки разрешены к использованию, однако их воздействие на организм продолжает изучаться.

Как проводилось исследование

Чтобы оценить влияние наночастиц на кишечник, учёные из Бингемтонского и Корнеллского университетов выбрали модель с использованием кур. Пищеварительная микрофлора птиц во многом сопоставима с человеческой, что позволяет делать осторожные выводы о возможных эффектах для людей.

В ходе эксперимента исследователи ввели пять различных типов наночастиц оксида металла в куриные яйца. После вылупления цыплят анализировались изменения в экспрессии генов, составе кишечных бактерий и структуре тонкого кишечника. Такой комплексный подход позволил оценить не только микробиом, но и функциональное состояние пищеварительной системы.

Основные выводы учёных

Результаты показали, что воздействие разных наночастиц существенно отличается. Диоксид кремния и диоксид титана нарушали баланс кишечных бактерий и отрицательно влияли на способность организма усваивать минералы. Также фиксировались изменения в структуре кишечной ткани, что может иметь долгосрочные последствия.

В то же время не все добавки продемонстрировали негативный эффект. Оксид цинка показал нейтральное или даже благоприятное влияние, способствуя развитию кишечника. Оксид железа рассматривается как потенциальный способ обогащения продуктов железом, однако учёные отмечают, что он тоже может затрагивать работу кишечника и общее состояние организма. Ранее исследования уже указывали, что пищевые добавки и консерванты способны оказывать отсроченное влияние на обменные процессы.

"Мы едим эти продукты, поэтому важно учитывать, какие побочные эффекты они могут вызывать", — отмечает профессор Гретхен Малер.

Что это значит для потребителей

Авторы исследования подчёркивают, что полученные данные не являются призывом полностью отказаться от продуктов с наночастицами. Речь идёт скорее о необходимости осознанного подхода к питанию и дальнейшем изучении таких добавок. Понимание их потенциального влияния может помочь как учёным, так и потребителям принимать более взвешенные решения.

Работа учёных стала частью более широкой научной программы, направленной на оценку долгосрочных эффектов пищевых нанодобавок. Она показывает, что даже привычные ингредиенты могут оказывать незаметное, но значимое воздействие на здоровье.

В итоге исследование напоминает: состав продуктов заслуживает внимания не меньше, чем их вкус или внешнийний вид. Иногда за знакомыми названиями скрываются процессы, о которых стоит знать больше.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

