Плесень атакует незаметно: главная ошибка, из-за которой она поселяется на вашей кухне

Плесень — один из самых неприятных "гостей" на кухне. Она появляется незаметно, но распространяется стремительно, особенно там, где тепло и влажно. Даже самые аккуратные хозяйки иногда сталкиваются с этой проблемой: на хлебе, овощах, стенках холодильника или в углу шкафа. Почему так происходит и как этого избежать — разбираемся подробно.

Почему появляется плесень

Главная причина — неправильное хранение продуктов. Если рядом лежат свежие и перезрелые фрукты, споры грибков моментально "переезжают" с одного на другой. Они распространяются в воздухе, оседают на еде и быстро прорастают, если условия подходят: немного тепла и влаги — и вот уже на хлебе появляется серо-зелёный налёт.

Опасность усиливают герметичные полиэтиленовые пакеты. Внутри них нет вентиляции, образуется микроклимат, где грибки чувствуют себя прекрасно. Если добавить к этому влажный контейнер или плохо просушенные крышки, плесень обеспечена.

Холодильник тоже не гарантирует защиты. Конденсат, капли воды, остатки еды — идеальная среда для спор. Поэтому важно не только хранить продукты правильно, но и регулярно чистить саму технику.

Сравнение: где чаще заводится плесень