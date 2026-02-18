Ошибка с питанием в отпуске бьёт по бюджету — всё зависит от страны

Ошибка в выборе питания способна испортить даже идеально спланированный отпуск. Туристы нередко ориентируются только на цену тура, не задумываясь о формате питания. В итоге либо переплачивают, либо лишают себя гастрономических впечатлений. Об этом рассказала автор телеграм-канала "Тревел Тема".

Азия: свобода выбора вместо "всё включено"

В Таиланде, Вьетнаме и на китайском острове Хайнань туристическая инфраструктура устроена так, что проблем с поиском еды практически не возникает. Вокруг отелей — рынки, уличные лавки, кафе и небольшие рестораны на любой бюджет. Стоимость местных блюд, будь то том-ям, пад-тай или рис с морепродуктами, обычно заметно ниже, чем питание в гостинице.

Формат "всё включено" здесь встречается редко и стоит значительно дороже. При этом переплата зачастую не оправдана: аналогичные блюда можно найти за пределами отеля, но дешевле и с более аутентичным вкусом. Поэтому оптимальный вариант — ограничиться завтраками или вовсе отказаться от питания в гостинице.

Практичный подход — оставить утренний приём пищи в отеле, чтобы не тратить время на поиски кафе, а обеды и ужины планировать в городе. Это позволяет гибко распределять бюджет и знакомиться с национальной кухней без ограничений.

Турция и Египет: ставка на комфорт и безопасность

Совсем иная ситуация складывается в Турции и Египте. Здесь концепция "всё включено" давно стала стандартом курортного отдыха. Большинство гостиниц ориентированы именно на такой формат, а инфраструктура за пределами отелей часто ограничена.

Рестораны рядом с курортными комплексами либо отсутствуют, либо работают по завышенным ценам для туристов. В результате самостоятельные обеды и ужины могут обойтись дороже, чем заранее оплаченный пакет питания.

Кроме того, в Египте уличная еда может быть небезопасной для неподготовленного организма. Выбор отеля с полноценным питанием снижает риск пищевых расстройств и избавляет от необходимости ежедневно искать подходящее место для обеда. Особенно это актуально для семей с детьми и тех, кто рассчитывает на максимально спокойный отдых без лишних организационных вопросов.

ОАЭ, Сочи и Абхазия: баланс между удобством и выгодой

В Объединённых Арабских Эмиратах многое зависит от локации. В Дубае дешёвая уличная еда практически отсутствует, а средний чек в ресторанах может быть высоким. Поэтому формат полупансиона — завтраки и ужины — часто оказывается разумным компромиссом. На пляжных курортах, таких как Фуджейра или Рас-эль-Хайма, где выбор заведений за пределами отеля ограничен, "всё включено" становится наиболее удобным решением.

Если же размещение предполагает проживание в городских районах с развитой инфраструктурой, можно ограничиться завтраками и пользоваться фуд-кортами в торговых центрах, где цены обычно ниже ресторанных.

В Сочи и Абхазии ситуация противоположная: вокруг гостиниц много столовых, кафе и ресторанов разного уровня. Местная кухня разнообразна и доступна по цене, поэтому переплачивать за стандартное гостиничное меню зачастую нецелесообразно. Альтернативой могут стать апартаменты или гостевые дома с кухней — это даёт возможность готовить самостоятельно и гибко управлять расходами.

Выбор питания — это не формальность при бронировании, а стратегическое решение, влияющее на бюджет и впечатления от поездки. Универсального варианта не существует: где-то выгоднее полная свобода, а где-то — продуманный пакет услуг. Грамотный подход позволяет не только сэкономить, но и сделать отдых по-настоящему комфортным.