Ловлю мигрень “на ровном месте” — и замечаю один пищевой триггер: раньше даже не задумывалась, что это влияет

Мигрень редко приходит вовремя и почти всегда портит планы. Она может накрыть в самый обычный день, без видимых причин, и заставить искать ответы — в том числе в еде. Питание не считается единственным источником проблемы, но именно продукты часто усиливают или, наоборот, смягчают состояние. Разобраться в этом помогают рекомендации специалистов. Об этом сообщает EatingWell.

Почему еда может влиять на мигрень

Точного ответа, почему возникает мигрень, до сих пор нет. Считается, что роль играют гормональные колебания, стресс, нарушения сна и образ жизни.

"Некоторые считают, что мигрени возникают из-за гормональных изменений, особенно из-за падения уровня эстрогена во время менструации", — говорит диетолог Натали Риццо.

По её словам, питание и хронический стресс — два фактора, которые действительно способны спровоцировать приступ. При этом реакция всегда индивидуальна: один и тот же продукт может быть безвредным для одного человека и проблемным для другого.

Продукты, которые чаще всего подходят при мигрени

Овощи

Яркие овощи — оранжевые, жёлтые и зелёные — считаются безопасной базой рациона. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают общее состояние организма. Кроме того, многие овощи содержат много воды, что помогает избежать обезвоживания — частого спутника головной боли.

Вода

Недостаток жидкости — один из недооценённых триггеров.

"Любая вода помогает поддерживать водный баланс, а симптомом обезвоживания являются головные боли", — объясняет Риццо.

Регулярное питьё в течение дня может снизить вероятность приступов. Если обычная вода надоедает, допустимы варианты с фруктами или травами без сахара.

Цельнозерновые продукты

Коричневый рис, цельнозерновая паста, киноа, ячмень и другие злаки дают клетчатку и стабильную энергию. Они не содержат компонентов, которые обычно связывают с мигренями, и помогают поддерживать ровный уровень сахара в крови.

Фрукты

Фрукты обеспечивают организм витаминами, минералами и дополнительной влагой.

"К тому же он богат водой, поэтому ежедневное достаточное количество — хороший способ предотвратить мигрени", — говорит Риццо.

Особенно часто упоминают фрукты с калием — например, инжир и бананы, которые помогают поддерживать электролитный баланс.

Рыба и морепродукты

Лосось, палтус и креветки считаются удачным источником белка и омега-3 жирных кислот. Они не относятся к типичным пищевым триггерам и помогают снижать воспалительные процессы в организме.

Продукты, которые чаще вызывают проблемы

Выдержанные сыры

Чеддер, пармезан, грюйер и другие выдержанные сорта содержат больше тирамина.

"Хотя точный механизм неизвестен, тирамин может вызывать мигрени, изменяя уровень некоторых нейромедиаторов в мозге", — говорит Риццо.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, мисо, комбуча и маринованные овощи также могут быть источником тирамина. Для людей с чувствительностью к мигрени они нередко становятся скрытым триггером.

Копчёное и переработанное мясо

Колбасы, бекон и другие обработанные продукты часто содержат нитраты и нитриты, которые способны расширять сосуды и провоцировать головные боли у части людей.

Красное вино

Алкоголь сам по себе может усиливать симптомы, а в красном вине дополнительную роль играют сульфиты и флавоноиды. Для некоторых людей даже небольшое количество становится пусковым механизмом.

Диетическая газировка и шоколад

Искусственные подсластители, в частности аспартам, а также тирамин в шоколаде могут усугублять состояние.

"Экспериментируйте с небольшими дозами, чтобы посмотреть, сколько вы сможете выдержать, не чувствуя это в голове", — советует Риццо.

В итоге универсального списка "запрещённых" продуктов не существует. Но наблюдение за реакциями организма и постепенная корректировка рациона помогают лучше понять собственные триггеры и сделать жизнь с мигренью более управляемой.