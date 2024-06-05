Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, который обязывает указывать на средствах распространения информации, вживую будут ли петь артисты на концерте или с использованием фонограммы. Информация о новом проекте хранится в базе данных нижней палаты парламента.

В проекте упоминается о возможности использовать "плюсовую фонограмму", которая подразумевает полностью готовый музыкальный трек с заранее записанной мелодией музыкальных инструментов и зачастую вокала, под который поёт на сцене артист. При этом все посетители мероприятия должны быть уведомлены о задействовании фонограммы. В проекте сказано, что в обязательном порядке на билетах, буклетах и прочих рекламных носителях должна быть пометка о содержании живого и неживого звука на концерте.

Следовательно, перед тем как организаторы мероприятия начнут распространение рекламной информации, артисты должны честно и незамедлительно предупредить их, как они будут исполнять свои песни. Также, если посетитель узнает о том, что ему не сообщили важную информацию о концерте, то он сможет получить за него обратно деньги.

Если же артисты и организаторы нарушили правила нового проекта, то они понесут административное наказание.

Башкирские законодатели отмечают, что даже при наличии законов, которые требуют честно информировать о будущем концерте, в России всё равно нарушаются данные правила. Госсобрание отмечает, что когда артисты так относятся к своей аудитории, это лишний раз показывает их неуважение к фанатам, а также создаёт неправильное представление о мероприятии и самом выступающем.

Фото: Unsplash / Marcus Neto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)