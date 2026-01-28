Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ноги
Ноги
© freepik.com by prostooleh is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 16:01

Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова

Твёрдые бугорки на ногах легко принять за акне, особенно если высыпания бывают и на лице. Визуально они действительно похожи: приподнятые элементы, иногда с белёсым содержимым и раздражением вокруг. Но на практике "прыщи на ногах" чаще оказываются совсем другим состоянием, связанным с волосяными фолликулами. Об этом сообщает Byrdie.

Почему это почти всегда не акне

Дерматологи подчёркивают, что классическое акне на ногах встречается редко, а похожие на него элементы обычно связаны с воспалением фолликулов.

"Крайне редко акне бывает на ногах", — говорит дерматолог из Калифорнии Энни Чиу.

По её словам, такие бугорки часто возникают вокруг волосков — даже если они тонкие и едва заметные. Фолликулит может выглядеть "по-акнеподобному": элементы иногда наполняются гноем, подсыхают и покрываются коркой, из-за чего состояние легко перепутать с обычными высыпаниями.

Отличительная деталь — ощущения. При воспалении фолликулов нередко появляются зуд, жжение и болезненность, а сама зона может реагировать на трение одежды, пот и повторное бритьё. В большинстве случаев фолликулит проходит самостоятельно, но есть признаки, с которыми лучше не затягивать.

Что чаще всего запускает фолликулит

Эксперты называют несколько типичных сценариев: вросшие волосы, тепло, пот и "окклюзия", то есть условия, когда кожа перегревается и "закрыта" плотной тканью. Такая комбинация особенно характерна для тренировок, длительного сидения в облегающей одежде и ситуаций, когда пот остаётся на коже надолго.

"Они могут чесаться, жжечь и причинять боль", — добавляет Энни Чиу.

И ещё один важный сигнал:

"Если вы заметили, что он "возникает внезапно или появляется жёлтая корка, его следует культивировать дерматолог, чтобы исключить бактериальную инфекцию", — говорит она.

Профилактика и лечение, которые советуют дерматологи

Самая простая профилактика — уменьшить перегрев и трение. Дерматолог Стейси Чименто рекомендует выбирать более свободную одежду, по возможности хлопковую, и не оставаться в потной форме после тренировки: лучше переодеться и принять душ как можно быстрее. Отдельное внимание — депиляции: если фолликулит разгорается в зоне бритья, логично сделать паузу до заживления. Когда вы возвращаетесь к бритью, Энни Чиу советует использовать крем, бриться по росту волос, брать острую бритву, а после — мягко отшелушивать и увлажнять кожу.

Для лечения дерматолог Шари Марчбейн предлагает начинать с средств для очищения с салициловой кислотой и бензоилпероксидом, а при необходимости подключать местные антибиотики по назначению врача. В тяжёлых случаях могут применяться системные антибиотики. Если же проблема регулярно возвращается из-за удаления волос, Чиу предлагает рассмотреть лазерную эпиляцию как альтернативу бритью.

Фолликулит — история не про "плохую кожу", а про условия, в которых фолликулы раздражаются и воспаляются. Обычно достаточно снизить трение, вовремя смывать пот и аккуратно относиться к бритью, чтобы ситуация заметно улучшилась. А если высыпания возникли резко, стали болезненными или появились жёлтые корки, лучше показаться дерматологу и не лечить это вслепую.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NHS рекомендует 10 мкг витамина D в день с октября по март — Independent вчера в 20:48
Зимой витамин D нужен многим — но ошибка с дозой превращает пользу в проблему

Зимой витамин D, известный как 'солнечный витамин', помогает костям и мышцам, но переизбыток опасен. NHS советует около 10 мкг в день и даёт советы по выбору формы добавки.

Читать полностью » Раннее заселение бифидобактерий связано с меньшим риском астмы у ребенка — SciTechDaily вчера в 18:36
Выяснилось, что риск аллергии у детей снижается ещё в младенчестве — всё решает кишечник

Учёные обнаружили метаболит 4‑OH‑PLA, который бифидобактерии продуцируют в раннем кишечнике младенца и который снижает IgE, уменьшая риск аллергии и астмы у детей.

Читать полностью » Орторексия развивается на фоне фиксации на правильном питании — диетолог Карлсон вчера в 15:38
Годами делила еду на "хорошую" и "плохую" — и только сейчас стало ясно, почему это не работает

Шарлотта Карлсон в The Washington Post предупреждает: диетическая культура превращает еду в врага. Подход 'все продукты подходят' снижает тревогу и риск орторексии.

Читать полностью » Эффективность диеты определяется дефицитом калорий — Science Focus вчера в 10:13
Три незаметных приёма заставляют диету работать: лишние килограммы осыпаются, как сухие листья

Почему диеты вызывают столько споров и какие принципы питания действительно помогают снижать вес без крайностей и жёстких ограничений.

Читать полностью » Рыбий жир связан с повышенным риском инсульта у здоровых — BMJ Medicine вчера в 9:53
Рыбий жир в капсулах показал неожиданный минус: у здоровых всплыл риск, о котором молчат рекламы

Большое исследование UK Biobank и BHF ставит под сомнение привычный приём омега‑3: у здоровых связали рыбий жир с фибрилляцией и инсультом, у больных — иная картина.

Читать полностью » Два дня на овсянке снизили уровень холестерина на 10% — Боннский университет вчера в 5:08
Два дня простоты вместо месяцев ограничений: организм включает режим снижения холестерина

Всего два дня на овсянке могут заметно снизить уровень плохого холестерина и повлиять на обмен веществ. Учёные объяснили, почему эффект сохраняется дольше.

Читать полностью » Мелатонин может временно повышать уровень сахара в крови — PharmD Айеша Гулзар 26.01.2026 в 19:12
После мелатонина сон лучше, а показатели хуже — когда стоит насторожиться

Мелатонин помогает уснуть, но его влияние на инсулин и уровень глюкозы часто игнорируется. Узнайте, как эта популярная добавка может вас удивить.

Читать полностью » Учёные выявили мозговую цепь, подавляющую мотивацию к действию — Science Focus 26.01.2026 в 17:37
Прокрастинация — не лень: в голове есть мотивационный тормоз, который стопорит действия

Почему мозг иногда буквально тормозит нас перед важными делами и как это связано с прокрастинацией, стрессом и мотивацией.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Минус жир — плюс сила: тренировки, которые не превращают возраст в приговор
Садоводство
Модно и дорого, но бесполезно: этот способ не подходит для домашней рассады
Еда
Винегрет больше не готовлю: этот салат из свёклы собирается за 5 минут и вкуснее в разы
Спорт и фитнес
Растяжка перед тренировкой может сыграть против вас — одна привычка повышает риск
Питомцы
Дома кошке не так безопасно, как кажется: эти привычные вещи могут навредить незаметно
Наука
Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев
Туризм
Килиманджаро больше не мечта: в Восточной Африке есть горы выше ожиданий и без толп
Дом
Запахи впитались в ворс мгновенно — тонкий слой этого средства решает, но важно дождаться одного момента
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet