Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова

Твёрдые бугорки на ногах легко принять за акне, особенно если высыпания бывают и на лице. Визуально они действительно похожи: приподнятые элементы, иногда с белёсым содержимым и раздражением вокруг. Но на практике "прыщи на ногах" чаще оказываются совсем другим состоянием, связанным с волосяными фолликулами. Об этом сообщает Byrdie.

Почему это почти всегда не акне

Дерматологи подчёркивают, что классическое акне на ногах встречается редко, а похожие на него элементы обычно связаны с воспалением фолликулов.

"Крайне редко акне бывает на ногах", — говорит дерматолог из Калифорнии Энни Чиу.

По её словам, такие бугорки часто возникают вокруг волосков — даже если они тонкие и едва заметные. Фолликулит может выглядеть "по-акнеподобному": элементы иногда наполняются гноем, подсыхают и покрываются коркой, из-за чего состояние легко перепутать с обычными высыпаниями.

Отличительная деталь — ощущения. При воспалении фолликулов нередко появляются зуд, жжение и болезненность, а сама зона может реагировать на трение одежды, пот и повторное бритьё. В большинстве случаев фолликулит проходит самостоятельно, но есть признаки, с которыми лучше не затягивать.

Что чаще всего запускает фолликулит

Эксперты называют несколько типичных сценариев: вросшие волосы, тепло, пот и "окклюзия", то есть условия, когда кожа перегревается и "закрыта" плотной тканью. Такая комбинация особенно характерна для тренировок, длительного сидения в облегающей одежде и ситуаций, когда пот остаётся на коже надолго.

"Они могут чесаться, жжечь и причинять боль", — добавляет Энни Чиу.

И ещё один важный сигнал:

"Если вы заметили, что он "возникает внезапно или появляется жёлтая корка, его следует культивировать дерматолог, чтобы исключить бактериальную инфекцию", — говорит она.

Профилактика и лечение, которые советуют дерматологи

Самая простая профилактика — уменьшить перегрев и трение. Дерматолог Стейси Чименто рекомендует выбирать более свободную одежду, по возможности хлопковую, и не оставаться в потной форме после тренировки: лучше переодеться и принять душ как можно быстрее. Отдельное внимание — депиляции: если фолликулит разгорается в зоне бритья, логично сделать паузу до заживления. Когда вы возвращаетесь к бритью, Энни Чиу советует использовать крем, бриться по росту волос, брать острую бритву, а после — мягко отшелушивать и увлажнять кожу.

Для лечения дерматолог Шари Марчбейн предлагает начинать с средств для очищения с салициловой кислотой и бензоилпероксидом, а при необходимости подключать местные антибиотики по назначению врача. В тяжёлых случаях могут применяться системные антибиотики. Если же проблема регулярно возвращается из-за удаления волос, Чиу предлагает рассмотреть лазерную эпиляцию как альтернативу бритью.

Фолликулит — история не про "плохую кожу", а про условия, в которых фолликулы раздражаются и воспаляются. Обычно достаточно снизить трение, вовремя смывать пот и аккуратно относиться к бритью, чтобы ситуация заметно улучшилась. А если высыпания возникли резко, стали болезненными или появились жёлтые корки, лучше показаться дерматологу и не лечить это вслепую.