Женщина с рыжими волосами у окна
Женщина с рыжими волосами у окна
© Pravda by Петр Ермилин is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:14

Начала пить фолиевую кислоту для волос — эффект появился только при одном условии

Фолиевая кислота помогает при выпадении волос только при дефиците — доктор Сара Харчарик Перкинс

Витамины для волос часто воспринимают как быстрый ответ на любые проблемы с густотой, и фолиевая кислота нередко попадает в этот список. Но связь между витамином B9 и выпадением волос куда сложнее, чем обещания на упаковках добавок. В одних случаях фолат действительно может быть важным звеном, в других — почти не влияет на ситуацию. Об этом сообщает MediaFeed со ссылкой на материал Грейс Галлахер, рецензированный доктором Сарой Харчарик Перкинс.

Что такое фолиевая кислота и почему её связывают с волосами

Фолиевая кислота — это витамин B9 (её также называют фолатом), который нужен организму для синтеза ДНК и РНК, восстановления тканей и выработки эритроцитов. Волосяные фолликулы относятся к быстро обновляющимся структурам: клетки там постоянно делятся, поэтому логично предположить, что дефицит фолата способен ухудшать состояние волос. Важная деталь: витамин B9 не "накапливается впрок", а избыток выводится с мочой, поэтому он должен регулярно поступать с пищей или добавками.

Отдельно подчёркивается, что фолиевая кислота особенно значима во время беременности: она помогает снижать риск дефектов нервной трубки у плода. Взрослым в целом рекомендуют получать около 400 мкг фолата в сутки, а беременным — около 600 мкг.

Когда фолиевая кислота может помочь, а когда — нет

Главный вывод материала: добавки с фолиевой кислотой могут быть полезны, если у человека есть дефицит фолата. При недостатке B9 возможна анемия, когда организму сложнее производить эритроциты, а значит, ткани получают меньше кислорода — это потенциально отражается и на коже головы, и на фолликулах.

При этом доказательств того, что фолиевая кислота "разгоняет" рост волос у людей с нормальным уровнем фолата, немного. То есть при типичном уровне витамина B9 добавка, как правило, не становится инструментом против распространённых причин выпадения — например, андрогенной алопеции (женского типа облысения), стресс-индуцированного телогенового выпадения или послеродового истончения.

Признаки дефицита и кому стоит быть внимательнее

В тексте перечисляются симптомы, которые могут сопровождать дефицит фолата: бледность, слабость, снижение энергии, головные боли, болезненность языка и полости рта, ухудшение аппетита. Также отмечается: исследования не дают однозначного ответа, вызывает ли дефицит B9 выпадение волос, но есть данные о возможной связи низкого уровня фолата с преждевременным поседением.

Риск дефицита может быть выше у беременных, людей с расстройствами, связанными с алкоголем, при некоторых видах анемии, строгих диетах, проблемах с усвоением питательных веществ и при приёме отдельных рецептурных препаратов. Если есть подозрения, врач обычно ориентируется на симптомы и анализы — например, общий анализ крови и тесты на уровень фолата.

Пища, добавки и осторожность с "самоназначением"

Фолат можно получать из рациона: зелёные листовые овощи, бобовые, орехи, фрукты, а также обогащённые продукты вроде некоторых круп, хлеба и пасты. Добавки остаются вариантом, но в материале отдельно напоминают о рисках чрезмерного приёма: избыток фолиевой кислоты способен маскировать дефицит витамина B12 и иногда вызывает неприятные реакции со стороны ЖКТ.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
