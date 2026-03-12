Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Трасса М12, Россия
Трасса М12, Россия
© Пресс-служба Евразийского содружества специалистов туриндустрии by Ольга Демина
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:21

Ловушка для доверчивых: разложенные зеркала на парковке чаще притягивают беду, чем спасают

В прошлые выходные заехал в гипермаркет под дождём, парковка забита под завязку. Машины стоят нос к хвосту, проезд еле на тележку пролезает, а сосед слева разложил зеркала во всю ширь, чтоб никто не прижался. Знакомая картина: многие так делают, надеясь, что габариты отпугнут тесноту. Но через неделю тот же сосед уже в сервисе — зеркало поцарапано тележкой, трещина от двери, и чинить приходится на пять тысяч. Оказывается, этот трюк чаще выходит боком, чем помогает.

"Разложенные зеркала создают иллюзию большей ширины, и соседи паркуются подальше, снижая риск царапин по кузову. Но на практике это ловушка: зеркала торчат первыми и ловят все удары от тележек или дверей. В тесных рядах лучше сложить их вручную — пара секунд, а машина целее. Плюс, на тестах видно, как сложенные элементы уменьшают вероятность контакта при манёврах впритык."

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Почему водители разворачивают зеркала

Многие ставят машину с полностью разложенными боковыми зеркалами нарочно. Современные легковушки и кроссоверы оснащены функцией складывания — либо кнопкой на двери, либо автоматически при блокировке. Водители отключают эту опцию, чтоб зеркала торчали шире.

Логика простая: машина выглядит массивнее, и припарковавшиеся рядом оставляют запас. В узких проездах это якобы спасает от притирок. Но на парковках супермаркетов такой приём часто бьёт по карману.

Особенно в выходные, когда мест в обрез. Знакомые жалуются: оставил разложенными — вернулся с вмятиной. А если рядом детвора с тележками носится, риски растут вдвое.

Риски повреждений на парковке

В тесных рядах зеркала страдают первыми. Их цепляют тележками из магазина, плечами прохожих, открывающимися дверями соседей. Даже молдинги на кузове или пластиковые накладки кроссоверов не спасают — они берут мелочь, а зеркала остаются голыми.

Проезды узкие, манёвры впритык — зеркало легко задевает столб или стену. На неоплаченных стоянках или у торговых центров это норма. Один удар — и трещины, царапины, краска слезла.

Сложенное зеркало занимает меньше места. Вероятность контакта падает, машина выезжает без приключений. Плюс, нет лишних расходов на полировку или замену корпуса.

В жару или дождь пластик размягчается, удары оставляют следы глубже. Летом на солнце особенно уязвимы.

Что прячется внутри зеркал

Современные зеркала — не просто стекло. Там камеры для кругового обзора, датчики слепых зон, повторители поворотов со светодиодами. Удар снаружи бьёт по электронике внутри.

Внешне царапина мелкая, а внутри короткое замыкание или сбой. Потом ошибки на приборке, камеры глючат, датчики врут. Ремонт тянет на десять тысяч и больше.

На диагностике это вылезает не сразу. Лучше сложить перед уходом — пара секунд, и техника в сохранности.

Штрафы и правила движения

По правилам дорожного движения эксплуатация с повреждёнными зеркалами запрещена. Штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Не важно, где повредили — на парковке или в пути.

Инспектор увидит трещину — протокол на месте. На штрафстоянках или после эвакуации добавят хлопот. Сложи зеркала — избежишь и ремонта, и протокола.

В пробках или на выезде из магазина это спасает время. Машина цела, нервы целы, кошелёк не страдает.

"Зеркала — слабое звено на парковках, особенно с электроникой внутри. Удар вызывает сбои в камерах и датчиках, диагностика показывает скрытые дефекты. Рекомендую всегда складывать вручную, даже если авто делает это само. Плюс, проверяйте крепления после каждой стоянки в тесноте — мелкие трещины разрастаются."

Автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

FAQ

Можно ли ездить с повреждённым зеркалом?
Нет, это нарушение ПДД. Штраф 500 рублей по 12.5 КоАП РФ, плюс риски безопасности.

Автоматически ли складываются зеркала на всех машинах?
Нет, зависит от модели. На многих — вручную кнопкой или при блокировке.

Сколько стоит ремонт зеркала?
От пяти тысяч за царапину до пятнадцати с электроникой. Зависит от марки.

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

