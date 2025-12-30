Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Буженина на разделочной доске
Буженина на разделочной доске
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 9:42

Готовлю свинину к Новому году только так: мясо тает во рту, а духовка чистая — секрет в одном движении

Свиная лопатка в фольге получается мягкой и сочной — повар

Запечённая свиная лопатка в фольге — тот самый вариант, когда мясо получается мягким и сочным без сложных техник. Аромат чеснока и трав пропитывает каждый ломтик, а лёгкая пикантность делает вкус ярче, но не перебивает натуральную свинину. Это блюдо удобно готовить и для семейного ужина, и к праздничному столу, ведь оно одинаково хорошо подходит и в горячем, и в холодном виде. Об этом сообщает 1000. menu.

Почему лопатка в фольге получается особенно удачной

Свиная лопатка — часть туши с умеренной жирностью, поэтому при запекании она не пересыхает и остаётся нежной даже без маринада на сутки. Фольга помогает сохранить соки внутри, создавая эффект "томления", когда мясо постепенно размягчается и впитывает специи. Дополнительный плюс — минимум брызг и практически чистая духовка, что особенно удобно в праздничные дни, когда времени на уборку не хочется тратить.

Что понадобится для вкуса и аромата

Для классического варианта берут цельный кусок свиной лопатки около 1 кг без кости, чеснок, растительное масло и немного белого винного уксуса. В качестве специй используются прованские травы, смесь молотых перцев и семена фенхеля — они дают тонкий сладковато-пряный оттенок. Соль добавляют умеренно: в фольге вкус раскрывается ярче, и пересолить проще, чем кажется.

Подготовка мяса: несколько минут, которые решают всё

Перед запеканием лопатку обязательно промывают и тщательно обсушивают. Если поверхность останется влажной, масло и специи будут "съезжать", и корочка получится слабее. Далее мясо смазывают маслом, сбрызгивают уксусом, равномерно солят и перчат со всех сторон. Травы и фенхель можно распределить по поверхности сразу, а чеснок — разложить сверху либо нашпиговать, сделав неглубокие проколы ножом.

Как правильно завернуть в фольгу

Кусок кладут на большой лист фольги и плотно заворачивают, поднимая края вверх, чтобы сок не вытекал. Для надёжности мясо можно уложить в форму, застеленную дополнительным слоем фольги. На дно формы часто добавляют немного воды: она создаёт влажную среду в духовке и помогает сохранить сочность, главное — чтобы жидкость не попадала внутрь свёртка.

Температура и время: как добиться мягкости и красивой корочки

Запекание начинают при 190°C примерно на 1,5 часа — точное время зависит от духовки и толщины куска. После этого фольгу раскрывают и доводят мясо до румяности уже при 180°C, лучше с конвекцией. На этом этапе важно следить за чесноком: он может подрумяниться быстрее и дать лёгкую горчинку, если пережарится.

Подача и хранение

После духовки лопатку стоит оставить "отдохнуть" 10-15 минут: так соки распределятся внутри и не вытекут при нарезке. Горячие ломтики подают с картофелем, крупами или овощами, а охлаждённое мясо удобно использовать для бутербродов и сэндвичей. Благодаря специям и фольге вкус остаётся насыщенным даже на следующий день.

Запечённая свиная лопатка в фольге ценится за простоту: минимум ингредиентов, понятные шаги и стабильный результат. Это тот случай, когда аккуратная подготовка и правильная температура делают блюдо по-настоящему праздничным без лишних усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Классические орешки с начинкой заменяют икрой и сливочным сыром — повара 28.12.2025 в 19:42
Сначала показалось шуткой — потом гости смели за 5 минут: зачем в орешки кладут икру

В соцсетях перед Новым годом завирусился необычный рецепт: классические "орешки" превратили в закуску с красной икрой, объединив традиции и новый взгляд.

Читать полностью » Тефтели, тушённые в лечо, готовят как вариант домашнего ужина — повара 28.12.2025 в 16:02
Готовлю тефтели только так: лечо решает вкус — семья просит добавки

Домашние тефтели можно легко разнообразить, если изменить соус. Вариант с лечо сочетает простоту приготовления, насыщенный вкус и универсальность для семейного ужина.

Читать полностью » Свинина по-албански готовится из мелко нарезанных кубиков мяса — повар 28.12.2025 в 11:35
Новый год без этого блюда — не Новый год: секрет самых сочных котлет от моей бабушки

Мясо по-албански из свинины — сочные котлеты с выраженной текстурой и золотистой корочкой, которые легко готовятся и подходят к любому гарниру.

Читать полностью » Средняя цена на мандарины упала до 185 рублей за кг — Контур.Маркет 28.12.2025 в 7:28
Символ Нового года теряет популярность: спрос на мандарины по стране упал

В России мандарины подешевели на 12% — средняя цена упала до 185 рублей. Но в регионах картина разная: где-то спрос растет, а где-то ценник взлетел.

Читать полностью » В яблочную начинку советуют добавлять кристаллизованный имбирь — Simply Recipes 28.12.2025 в 7:26
Добавила в начинку яблочного пирога один “неочевидный” ингредиент — вкус стал как в праздничной выпечке

Один ингредиент меняет яблочный пирог без лишней суеты: кристаллизованный имбирь добавляет сладкую пряность, а корица подчёркивает вкус начинки.

Читать полностью » Ичли кёфте представляет собой котлеты с начинкой из булгура и мяса — кулинары 28.12.2025 в 5:00
Заказал это блюдо в Турции почти случайно — теперь понимаю, почему местные его обожают

Ичли кёфте — фаршированная котлета с историей Османской империи и вкусом Газиантепа. Почему это блюдо считают символом турецкой кухни и где его пробовать.

Читать полностью » Подлив воды во время варки делает холодец водянистым — кулинары 28.12.2025 в 3:30
Подливал воду и не понимал, почему не застывает: 8 ошибок, из-за которых холодец каждый раз выходит не тем

Почему холодец получается мутным и не застывает: главные ошибки, которые совершают почти все, и проверенные приёмы для идеального результата.

Читать полностью » Прозрачность холодца зависит от замачивания мяса и медленной варки — кулинары 27.12.2025 в 22:56
Раньше бульон холодца всегда мутнел — теперь идеальный: секрет оказался простым

Прозрачный холодец — показатель кулинарного мастерства и уважения к традициям. Разбираем тонкости варки, подготовки мяса и подачи праздничного блюда.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Алкотестер на дороге применяют при невнятной речи — ГИБДД
Спорт и фитнес
Интенсивные тренировки вызывают сильный голод через час — Соболева инструктор
Туризм
Паландокен привлекает опытных лыжников длинными трассами и ночным катанием — Турпром
Наука
В организме человека нашли неизвестные ранее формы РНК — bioRxiv
Наука
Атмосферный состав Земли признан исключением, а не нормой — SETI Live
Садоводство
Салат в подвесных кашпо собирают с внешних листьев без среза кочана — House Digest
Дом
Эксперт советует чистить аэрогриль после каждого использования — Southern Living
Красота и здоровье
Сыворотка быстро впитывается и не оставляет жирной плёнки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet