Думала, без фольги блюдо испорчено — пока не узнала эти приёмы: работает даже лучше

Ситуация знакома многим: блюдо уже почти готово отправиться в духовку, а фольга внезапно закончилась. В такие моменты приходится решать — откладывать готовку или искать альтернативу. Оказывается, без фольги вполне можно обойтись, не жертвуя ни вкусом, ни качеством блюда. Об этом рассказал шеф-повар Денис Перевоз в комментарии проекту "Едим Дома".

Когда важно сохранить сочность блюда

Основная функция фольги при запекании — удерживать влагу и защищать продукты от пересыхания. Это особенно важно при приготовлении мяса, птицы, рыбы и овощей. Однако добиться похожего эффекта можно и другими способами.

Самый простой вариант — использовать крышку от кастрюли или сковороды. Даже если она не совпадает с формой идеально, достаточно закрыть большую часть поверхности. По словам шеф-повара, такую же роль может сыграть обычный противень, положенный сверху.

Не менее эффективен и пергамент для выпечки. Его важно правильно подготовить перед использованием.

"Смочите его водой, слегка отожмите и плотно прижмите к продукту. Он создаст эффект "крышки", пропуская пар, но не давая испариться всей влаге”, — отметил шеф-повар Денис Перевоз.

Если же под рукой нет ни пергамента, ни подходящей крышки, в ход может пойти неожиданный, но рабочий приём. Речь идёт о тонком слое соуса, который временно выполняет защитную функцию.

"Обмажьте его перед запеканием очень тонким слоем майонеза или сметаны. При нагреве он создаст естественную влажную "корочку", которая защитит от пересыхания”, — добавил Денис Перевоз.

Как защитить верх от подгорания

Бывает и другая ситуация: блюдо сверху уже румяное, а внутри ещё не готово. Чаще всего это происходит с запеканками, лазаньей или многослойными блюдами. В этом случае фольгу традиционно используют как экран, но и здесь есть альтернатива.

Хорошо работает противень с водой, установленный на уровень выше. Он повышает влажность внутри духовки и замедляет подсыхание поверхности. Верх блюда продолжает прогреваться мягче, не подгорая, а внутри процесс приготовления идёт равномерно.

Если нужно просто накрыть еду

Для хранения готовых блюд фольга и вовсе не является обязательным решением. Более того, некоторые специалисты советуют не использовать её для холодильника. Намного практичнее и безопаснее подойдут пищевая плёнка, крышка от подходящей посуды, тарелка нужного диаметра или герметичный контейнер. Такие варианты лучше защищают продукты от посторонних запахов и пересыхания.

В итоге отсутствие фольги на кухне — не повод отказываться от запекания. Подручные средства легко справляются с её функциями, а иногда оказываются даже удобнее. Главное — понимать, какую задачу нужно решить в конкретной ситуации, и выбрать подходящую замену.