Туман не так безобиден, как кажется: кому нельзя выходить из дома в такую погоду

Туман — одно из самых загадочных и красивых природных явлений, однако для людей с хроническими заболеваниями он может представлять серьёзную опасность. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24" предупредила, что в такую погоду страдают прежде всего люди с ослабленным организмом, нарушениями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми проблемами.

"В условиях тумана в воздухе может снижаться уровень кислорода, что грозит погодной гипоксией. Однако это не отражается на здоровых и молодых людях," — отметила Чернышова.

Почему туман опасен для здоровья

Во время тумана концентрация кислорода в воздухе действительно может незначительно снижаться, а вместе с этим возрастает количество вредных примесей. Влажная среда способствует химическим реакциям между загрязняющими веществами и водяным паром.

"Атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся более активными, из-за чего концентрация вредных веществ в воздухе заметно повышается," — пояснила терапевт.

Одним из самых опасных соединений в такие дни становится сернистый газ:

"Например, сернистый газ при контакте с водой превращается в сернистую кислоту, и люди её вдыхают. Всё это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков. Поэтому им нежелательно выходить из дома в туманную погоду," — добавила врач.

Такая смесь раздражает дыхательные пути, усиливает кашель и может вызвать обострение бронхиальной астмы, хронического бронхита и других заболеваний лёгких.

Кто находится в группе риска

Люди с бронхиальной астмой и аллергией. Туман усиливает воспалительные процессы в дыхательных путях. Пациенты с хроническими заболеваниями лёгких (ХОБЛ, эмфизема). Им становится труднее дышать из-за высокой влажности. Больные с сердечно-сосудистыми нарушениями. Из-за нехватки кислорода возможны приступы стенокардии и аритмии. Пожилые люди и дети. Их организм чувствительнее к перепадам влажности и кислорода.

"Если есть возможность, таким пациентам лучше уехать на это время из города куда-нибудь на природу, ближе к лесу," — посоветовала Чернышова.

Дополнительные риски

Туман часто появляется в крупных городах, где воздух уже загрязнён выхлопами и промышленными выбросами. В таких условиях влажность превращает микрочастицы пыли и газов в токсичную взвесь, которая оседает в дыхательных путях. Это может вызвать головную боль, кашель, першение в горле и чувство удушья.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа ранее отмечала: "В туман аллергики, люди с заболеваниями сердца и сосудов, астматики страдают — у них наблюдается одышка, а влага становится негативным фактором, мешающим нормально дышать."

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выходить на прогулку или заниматься спортом в туман.

Последствие: вдыхание загрязнённого воздуха и обострение болезней.

Альтернатива: дождаться, пока туман рассеется, или тренироваться в помещении.

Ошибка: игнорировать лёгкую одышку.

Последствие: развитие приступа бронхоспазма.

Альтернатива: использовать ингалятор и обратиться к врачу при ухудшении самочувствия.

Ошибка: открывать окна в туманную погоду.

Последствие: попадание влажного и загрязнённого воздуха в квартиру.

Альтернатива: проветривать помещение позже, когда воздух станет суше.

Советы шаг за шагом

Оставайтесь дома во время плотного тумана. Особенно если страдаете хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы. Используйте ингаляторы и лекарства, назначенные врачом. Не пренебрегайте профилактическими средствами. Пейте больше воды. Это помогает организму справляться с токсинами. Защищайте дыхательные пути. При выходе на улицу надевайте медицинскую маску или шарф. Проветривайте жильё только после рассвета, когда туман начинает рассеиваться.

А что если избежать выхода на улицу нельзя?

Если нужно выйти в туманную погоду, выбирайте время, когда туман менее плотный, и избегайте оживлённых трасс. Лучше идти по паркам или дворам, где меньше выхлопных газов. После возвращения домой обязательно промойте нос солевым раствором и выпейте тёплый чай, чтобы облегчить дыхание.

Плюсы и минусы тумана