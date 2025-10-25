Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туманный осенний город
Туманный осенний город
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:23

Туман не так безобиден, как кажется: кому нельзя выходить из дома в такую погоду

Терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасности тумана для людей с хроническими заболеваниями

Туман — одно из самых загадочных и красивых природных явлений, однако для людей с хроническими заболеваниями он может представлять серьёзную опасность. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24" предупредила, что в такую погоду страдают прежде всего люди с ослабленным организмом, нарушениями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми проблемами.

"В условиях тумана в воздухе может снижаться уровень кислорода, что грозит погодной гипоксией. Однако это не отражается на здоровых и молодых людях," — отметила Чернышова.

Почему туман опасен для здоровья

Во время тумана концентрация кислорода в воздухе действительно может незначительно снижаться, а вместе с этим возрастает количество вредных примесей. Влажная среда способствует химическим реакциям между загрязняющими веществами и водяным паром.

"Атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся более активными, из-за чего концентрация вредных веществ в воздухе заметно повышается," — пояснила терапевт.

Одним из самых опасных соединений в такие дни становится сернистый газ:

"Например, сернистый газ при контакте с водой превращается в сернистую кислоту, и люди её вдыхают. Всё это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков. Поэтому им нежелательно выходить из дома в туманную погоду," — добавила врач.

Такая смесь раздражает дыхательные пути, усиливает кашель и может вызвать обострение бронхиальной астмы, хронического бронхита и других заболеваний лёгких.

Кто находится в группе риска

  1. Люди с бронхиальной астмой и аллергией. Туман усиливает воспалительные процессы в дыхательных путях.

  2. Пациенты с хроническими заболеваниями лёгких (ХОБЛ, эмфизема). Им становится труднее дышать из-за высокой влажности.

  3. Больные с сердечно-сосудистыми нарушениями. Из-за нехватки кислорода возможны приступы стенокардии и аритмии.

  4. Пожилые люди и дети. Их организм чувствительнее к перепадам влажности и кислорода.

"Если есть возможность, таким пациентам лучше уехать на это время из города куда-нибудь на природу, ближе к лесу," — посоветовала Чернышова.

Дополнительные риски

Туман часто появляется в крупных городах, где воздух уже загрязнён выхлопами и промышленными выбросами. В таких условиях влажность превращает микрочастицы пыли и газов в токсичную взвесь, которая оседает в дыхательных путях. Это может вызвать головную боль, кашель, першение в горле и чувство удушья.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа ранее отмечала: "В туман аллергики, люди с заболеваниями сердца и сосудов, астматики страдают — у них наблюдается одышка, а влага становится негативным фактором, мешающим нормально дышать."

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выходить на прогулку или заниматься спортом в туман.
    Последствие: вдыхание загрязнённого воздуха и обострение болезней.
    Альтернатива: дождаться, пока туман рассеется, или тренироваться в помещении.

  • Ошибка: игнорировать лёгкую одышку.
    Последствие: развитие приступа бронхоспазма.
    Альтернатива: использовать ингалятор и обратиться к врачу при ухудшении самочувствия.

  • Ошибка: открывать окна в туманную погоду.
    Последствие: попадание влажного и загрязнённого воздуха в квартиру.
    Альтернатива: проветривать помещение позже, когда воздух станет суше.

Советы шаг за шагом

  1. Оставайтесь дома во время плотного тумана. Особенно если страдаете хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы.

  2. Используйте ингаляторы и лекарства, назначенные врачом. Не пренебрегайте профилактическими средствами.

  3. Пейте больше воды. Это помогает организму справляться с токсинами.

  4. Защищайте дыхательные пути. При выходе на улицу надевайте медицинскую маску или шарф.

  5. Проветривайте жильё только после рассвета, когда туман начинает рассеиваться.

А что если избежать выхода на улицу нельзя?

Если нужно выйти в туманную погоду, выбирайте время, когда туман менее плотный, и избегайте оживлённых трасс. Лучше идти по паркам или дворам, где меньше выхлопных газов. После возвращения домой обязательно промойте нос солевым раствором и выпейте тёплый чай, чтобы облегчить дыхание.

Плюсы и минусы тумана

Плюсы Минусы
Увлажняет воздух и кожу Ухудшает дыхание у астматиков и аллергиков
Снижает запылённость в чистых зонах Повышает концентрацию токсичных веществ в городах
Придаёт атмосфере спокойствие Может снижать уровень кислорода и вызывать гипоксию

Мифы и правда

Миф: туман — это чистая вода, и он безопасен.
Правда: в городских условиях он насыщен вредными веществами.

Миф: аллергия и астма не зависят от погоды.
Правда: влажность и химические соединения в тумане усиливают симптомы.

Миф: маска не помогает.
Правда: тканевые или медицинские маски снижают попадание частиц и раздражителей в дыхательные пути.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке туман в Лондоне называли "горожанином-убийцей". Смесь дыма, копоти и влажности — так называемый смог - вызывала вспышки бронхита и астмы. После катастрофического тумана 1952 года, унёсшего тысячи жизней, во многих странах ввели законы, ограничивающие выбросы в атмосферу.

Современные города до сих пор сталкиваются с похожими явлениями, особенно зимой, когда воздух застаивается и влажность повышается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аллерголог Бондаренко: ранний прикорм снижает риск пищевой аллергии у детей сегодня в 9:24
Ошибка, которая делает детей аллергиками: прикорм нельзя откладывать надолго

Раннее и разнообразное питание помогает ребёнку выработать устойчивость к продуктам. Аллерголог объяснила, почему прикорм с овощей — лучший старт.

Читать полностью » Электродермальная активность помогает выявлять бессонницу и стресс без лабораторных приборов — исследователи сегодня в 9:15
Сон под контролем алгоритма: браслет измеряет качество отдыха по электрическим сигналам кожи

Российские учёные нашли способ оценивать качество сна по потоотделению — новый браслет анализирует электродермальную активность и показывает, насколько вы действительно выспались.

Читать полностью » Отоларинголог Мурад Курбанов назвал три главные ошибки при лечении простуды сегодня в 8:19
Врачи назвали три ошибки при ОРВИ, которые превращают лёгкую простуду в серьёзную болезнь

Самолечение антибиотиками, зависимость от капель и работа во время болезни — три ошибки, которые делают простуду опасной. Врач рассказал, как избежать осложнений.

Читать полностью » Безопасная норма пива для мужчин и женщин различается по объёму — Александр Лубенников сегодня в 8:15
Мужчинам можно чуть больше, но не каждый день: врач рассказал, сколько пива не навредит здоровью

Уролог рассказал, сколько пива можно пить без вреда для здоровья и кому этот напиток категорически противопоказан. Всё - о пользе, рисках и норме.

Читать полностью » Натуральные десерты безопаснее промышленных сладостей и помогают формировать полезные привычки — Екатерина Кашух сегодня в 7:15
Сладость с подвохом: гастроэнтеролог объяснила, почему детская любовь к конфетам может закончиться болезнью

Гастроэнтеролог рассказала, сколько сладостей можно давать детям, чтобы не навредить здоровью. Узнайте, где проходит безопасная грань между лакомством и риском.

Читать полностью » Врач Александр Умнов предупредил об опасности недожаренного мяса и стейков rare сегодня в 7:08
Кровавый стейк превращается в инкубатор для бактерий: что скрывает любимое блюдо гурманов

Любите стейк с кровью? Врач предупреждает: недожаренное мясо может скрывать паразитов и бактерии, опасные для сердца, суставов и даже психики.

Читать полностью » Холод и ветер вызывают обветривание кожи и раздражительный дерматит зимой — Марина Карташева сегодня в 6:59
Детская кожа страдает первой: врач объяснила, как защитить малышей и взрослых от обветривания

Обветривание кожи — не просто сезонная проблема. Узнайте, как защитить кожу зимой, какие средства выбрать и почему колд-кремы считаются лучшими защитниками от холода.

Читать полностью » Акушер-гинеколог Мария Стратонова предупредила об опасности скрытого течения трихомониаза сегодня в 6:03
Болезнь, о которой молчат пары: трихомониаз может разрушать здоровье годами

Трихомониаз может протекать почти незаметно, из-за чего человек заражает других, не зная об этом. Гинеколог рассказала, как распознать инфекцию.

Читать полностью »

Новости
Наука
Цифровое моделирование в палеонтологии раскрывает новые виды динозавров и скрытые детали их строения
Спорт и фитнес
Алексей Ягудин рассказал, как худел на экстремальной диете под контролем Татьяны Тарасовой
Еда
Учёные объяснили: запах брокколи при варке связан с выделением сернистых соединений
Авто и мото
Компрессорные двигатели исчезли с конвейеров из-за экологических норм и перехода на турбонаддув
Питомцы
Собаки чувствуют температуру предметов на расстоянии благодаря носу
Садоводство
Спатифиллум теряет листья из-за ошибок полива и освещения
Красота и здоровье
Выпадение волос у мужчин связано с гормонами, стрессом и дефицитом питательных веществ
Мир
Во Франции политик Филиппо осудил Макрона за обещание поставить оружие Украине
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet