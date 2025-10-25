Туман не так безобиден, как кажется: кому нельзя выходить из дома в такую погоду
Туман — одно из самых загадочных и красивых природных явлений, однако для людей с хроническими заболеваниями он может представлять серьёзную опасность. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24" предупредила, что в такую погоду страдают прежде всего люди с ослабленным организмом, нарушениями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми проблемами.
"В условиях тумана в воздухе может снижаться уровень кислорода, что грозит погодной гипоксией. Однако это не отражается на здоровых и молодых людях," — отметила Чернышова.
Почему туман опасен для здоровья
Во время тумана концентрация кислорода в воздухе действительно может незначительно снижаться, а вместе с этим возрастает количество вредных примесей. Влажная среда способствует химическим реакциям между загрязняющими веществами и водяным паром.
"Атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся более активными, из-за чего концентрация вредных веществ в воздухе заметно повышается," — пояснила терапевт.
Одним из самых опасных соединений в такие дни становится сернистый газ:
"Например, сернистый газ при контакте с водой превращается в сернистую кислоту, и люди её вдыхают. Всё это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков. Поэтому им нежелательно выходить из дома в туманную погоду," — добавила врач.
Такая смесь раздражает дыхательные пути, усиливает кашель и может вызвать обострение бронхиальной астмы, хронического бронхита и других заболеваний лёгких.
Кто находится в группе риска
-
Люди с бронхиальной астмой и аллергией. Туман усиливает воспалительные процессы в дыхательных путях.
-
Пациенты с хроническими заболеваниями лёгких (ХОБЛ, эмфизема). Им становится труднее дышать из-за высокой влажности.
-
Больные с сердечно-сосудистыми нарушениями. Из-за нехватки кислорода возможны приступы стенокардии и аритмии.
-
Пожилые люди и дети. Их организм чувствительнее к перепадам влажности и кислорода.
"Если есть возможность, таким пациентам лучше уехать на это время из города куда-нибудь на природу, ближе к лесу," — посоветовала Чернышова.
Дополнительные риски
Туман часто появляется в крупных городах, где воздух уже загрязнён выхлопами и промышленными выбросами. В таких условиях влажность превращает микрочастицы пыли и газов в токсичную взвесь, которая оседает в дыхательных путях. Это может вызвать головную боль, кашель, першение в горле и чувство удушья.
Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа ранее отмечала: "В туман аллергики, люди с заболеваниями сердца и сосудов, астматики страдают — у них наблюдается одышка, а влага становится негативным фактором, мешающим нормально дышать."
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выходить на прогулку или заниматься спортом в туман.
Последствие: вдыхание загрязнённого воздуха и обострение болезней.
Альтернатива: дождаться, пока туман рассеется, или тренироваться в помещении.
-
Ошибка: игнорировать лёгкую одышку.
Последствие: развитие приступа бронхоспазма.
Альтернатива: использовать ингалятор и обратиться к врачу при ухудшении самочувствия.
-
Ошибка: открывать окна в туманную погоду.
Последствие: попадание влажного и загрязнённого воздуха в квартиру.
Альтернатива: проветривать помещение позже, когда воздух станет суше.
Советы шаг за шагом
-
Оставайтесь дома во время плотного тумана. Особенно если страдаете хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы.
-
Используйте ингаляторы и лекарства, назначенные врачом. Не пренебрегайте профилактическими средствами.
-
Пейте больше воды. Это помогает организму справляться с токсинами.
-
Защищайте дыхательные пути. При выходе на улицу надевайте медицинскую маску или шарф.
-
Проветривайте жильё только после рассвета, когда туман начинает рассеиваться.
А что если избежать выхода на улицу нельзя?
Если нужно выйти в туманную погоду, выбирайте время, когда туман менее плотный, и избегайте оживлённых трасс. Лучше идти по паркам или дворам, где меньше выхлопных газов. После возвращения домой обязательно промойте нос солевым раствором и выпейте тёплый чай, чтобы облегчить дыхание.
Плюсы и минусы тумана
|Плюсы
|Минусы
|Увлажняет воздух и кожу
|Ухудшает дыхание у астматиков и аллергиков
|Снижает запылённость в чистых зонах
|Повышает концентрацию токсичных веществ в городах
|Придаёт атмосфере спокойствие
|Может снижать уровень кислорода и вызывать гипоксию
Мифы и правда
Миф: туман — это чистая вода, и он безопасен.
Правда: в городских условиях он насыщен вредными веществами.
Миф: аллергия и астма не зависят от погоды.
Правда: влажность и химические соединения в тумане усиливают симптомы.
Миф: маска не помогает.
Правда: тканевые или медицинские маски снижают попадание частиц и раздражителей в дыхательные пути.
Исторический контекст
Ещё в XIX веке туман в Лондоне называли "горожанином-убийцей". Смесь дыма, копоти и влажности — так называемый смог - вызывала вспышки бронхита и астмы. После катастрофического тумана 1952 года, унёсшего тысячи жизней, во многих странах ввели законы, ограничивающие выбросы в атмосферу.
Современные города до сих пор сталкиваются с похожими явлениями, особенно зимой, когда воздух застаивается и влажность повышается.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru