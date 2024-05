Информация о задержании и проверках у руководителя подразделения Федеральной налоговой службы в Свердловской области Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщает РБК.



В ФНС России по области, а также в подчиненных территориальных налоговых органах не проводились проверки. Задержание и проверки в отношении Сергея Логинова также не осуществлялись, сообщили в ведомстве.



О задержании руководителя подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции в областном ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и руководителя областной ФНС Сергея Логинова докладывалось ТАСС. У них провели проверки, сообщали "Вечерние ведомости".

