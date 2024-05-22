Информация о задержании и проверках у руководителя подразделения Федеральной налоговой службы в Свердловской области Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщает РБК.
В ФНС России по области, а также в подчиненных территориальных налоговых органах не проводились проверки. Задержание и проверки в отношении Сергея Логинова также не осуществлялись, сообщили в ведомстве.
О задержании руководителя подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции в областном ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и руководителя областной ФНС Сергея Логинова докладывалось ТАСС. У них провели проверки, сообщали "Вечерние ведомости".
Фото: www.flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)
Захарова: Хиросимская инициатива - закрытый клуб по интересам США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Инициатива Хиросимского процесса по искусственному интеллекту (ИИ)" и созданная "группа друзей" представляют собой закрытый "клуб по интересам" западных стран и их сторонников.
Марьясов: США воспринимают проблемы других стран "на ура"
По мнению посла России в Иране в 2001–2005 годах Александра Марьясова, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о выигрыше Ираном и миром от гибели президента Раиси неудивительны, так как в США проблемы других стран воспринимаются "на ура".
Через три месяца поступит в продажу российский препарат от болезни Бехтерева
"Препарат для лечения болезни Бехтерева уже зарегистрирован, сейчас запущено производство. Ожидается, что через три месяца препарат поступит в оборот", – сказал Михаил Мурашко на конференции.
Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди
Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".