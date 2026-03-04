Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Руль XPeng
Руль XPeng
© commons.wikimedia.org by Matti Blume is licensed under CC BY-SA
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 22:20

Прощайте, пробки: новый летающий аппарат для обычных дорог запускают в массовую серию

Воздух над Гуанчжоу перестал быть просто пространством для птиц и редких вертолетов. Прямо сейчас на ультрасовременной фабрике Xpeng eVTOL в Китае запах свежего композита и стерильная тишина роботизированных цехов знаменуют финал эпохи классического асфальта. Это не концепт-кары для выставок, которые годами собирают пыль, а реальный конвейер, выдающий готовый к полету аппарат каждые 30 минут. Это событие сопоставимо с моментом, когда Генри Форд запустил свою Т-модель, только теперь вместо колес по пыльным дорогам нас ждут роторы, разрезающие облака.

Летающий автомобиль Xpeng длиной 5,5 метра выглядит как пришелец из киберпанк-будущего, но при этом он чертовски прагматичен. Он спроектирован так, чтобы вписываться в стандартное парковочное место и передвигаться по дорогам общего пользования, используя обычные водительские права. Однако стоит нажать кнопку, и складные лопасти превращают этот гибрид в полноценный eVTOL. Пока традиционные подержанные иномарки теряют в цене и застаиваются на складах, технологические гиганты Востока создают новую вертикальную экосистему.

"Переход к массовому производству eVTOL — это прежде всего инженерный вызов в области материаловедения и систем управления. Мы видим, как китайская промышленность, где давно работают инженеры Bentley и Volvo, адаптирует авиационные стандарты безопасности для потребительского рынка. Главная сложность здесь не в том, чтобы заставить машину взлететь, а в том, чтобы обеспечить отказоустойчивость систем при ежедневной эксплуатации обычными пользователями, а не профессиональными пилотами".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Техническая революция: от асфальта в небо

Концепция Xpeng подразумевает разделение на наземный и воздушный модули. На земле это комфортабельный трехосный автомобиль, способный преодолевать значительные расстояния. Но истинная магия начинается, когда активируется полетный модуль. Использование легких сплавов и углеволокна позволяет сохранять жесткость конструкции при минимальном весе. В отличие от суперкаров, где аэродинамический обвес служит для прижима к трассе, здесь каждый элемент кузова работает на создание подъемной силы или минимизацию сопротивления воздуха.

Особое внимание уделено силовой установке. Полностью электрическая схема требует колоссальной плотности энергии в батареях. Это не просто "перекачанные" аккумуляторы от электрокаров, а специализированные ячейки, способные отдавать пиковые токи при вертикальном взлете. Даже надежный японский кроссовер с его выносливой трансмиссией не испытывает таких нагрузок, какие ложатся на редукторы и электромоторы eVTOL в первые секунды отрыва от земли.

Кто на самом деле будет управлять этой техникой? Ответ может разочаровать любителей штурвалов: управлять будет алгоритм. Система автономии здесь критически важна, так как цена ошибки в трехмерном пространстве города в разы выше, чем на трассе М-4. Человеческий фактор исключается программно — траектории полета будут жестко заданы диспетчерскими системами "умного города". Это потребует абсолютно нового правового поля, над которым сейчас бьются регуляторы в США и Европе, пытаясь классифицировать эти аппараты.

"С правовой точки зрения мы входим в "серую зону". Пока в Китае уже готовят инфраструктуру для вертикального трафика, в остальном мире нет даже единого протокола оформления ДТП в воздухе. Владельцам придется столкнуться не только с получением спецразрешений, но и с уникальными страховыми случаями. Мы ожидаем, что правила будут жестче, чем любые жесты водителей на дороге, к которым мы привыкли за десятилетия".

автоюрист, эксперт по правовому сопровождению дорожных споров Андрей Чернов

Экономика полета: станет ли это доступным?

Запуск массового производства — это сигнал рынку о том, что технология готова к коммерциализации. Первые десять тысяч аппаратов в небе Китая к концу 2026 года создадут прецедент для логистических компаний и экстренных служб. На начальном этапе стоимость будет сопоставима с люксовыми седанами, но по мере масштабирования цена поползет вниз. Обслуживание таких машин также потребует новых навыков: обычная замена ламп в фарах или установка бюджетных шин здесь не пройдут — авиационные регламенты не допускают компромиссов в безопасности.

Летающий автомобиль — это не просто средство передвижения, это инвестиция в личное время, которое раньше сгорало в пробках. Пока скептики обсуждают шум от роторов, прагматики уже присматривают площадки на крышах своих офисов. Эволюция транспорта совершила очередной виток, и на этот раз он направлен строго вверх.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Нужны ли права пилота? На текущем этапе предполагается высокая степень автопилотирования, но регуляторы могут потребовать специальную лицензию оператора.
  • Где заправлять такое авто? Зарядка происходит от стандартных терминалов для электрокаров, но требуется поддержка высокой мощности (Supercharger).
  • Можно ли летать в городе? Полеты будут разрешены строго по выделенным воздушным коридорам, связывающим специальные хабы.
Проверено экспертом: инженер-консультант по безопасности Иван Рогов

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

