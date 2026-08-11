Сезонный вылет муравьев: рекомендации экспертов по защите сада от нашествия насекомых

В середине лета дачник может выйти к грядкам с лейкой, а вместо обычной картины увидеть над участком черное шевелящееся облако. Летающие муравьи не выглядят безобидно, особенно когда их не десяток, а сотни, и они лезут в окна, на подоконники и под балкон. В квартире это тоже случается, если окно открыто настежь, а на улице стоит теплая влажная погода. Паника тут понятна, но сам по себе такой налет не означает беду. Разобраться стоит спокойно: что это за насекомые, чем они заняты и когда от них действительно нужно избавляться.

"Крылатые муравьи — это не отдельный вид насекомых, а те же черные, рыжие или красные представители надсемейства Муравьиные отряда Перепончатокрылые. Способностью к полету обладают только фертильные самки и самцы. Рабочие особи лишены этой особенности. Летающих муравьев нельзя считать отдельным видом — это своеобразная "каста" в рамках обычного муравьиного сообщества". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Кто такие крылатые муравьи

Летающие муравьи пугают не размером, а видом. Кажется, что в дом залетела отдельная порода, но это те же муравьи, только в особой фазе развития. В одной семье есть матка, самцы, фертильные самки и рабочие особи, которые таскают корм, строят ходы и охраняют колонию. Крылья появляются только у самцов и будущих самок, а у рабочих их нет.

Такое различие между особями называется полиморфизмом. Внутри одного вида одни муравьи крупнее и умеют летать, другие мельче и заняты черновой работой. Поэтому увиденное "облако" — это не нашествие нового вредителя, а брачный вылет обычной муравьиной семьи. Если рядом уже живет колония, на поверхность как раз выходят те, кто должен дать начало новым гнездам.

Сами насекомые могут быть черными, рыжими или красными. Цвет на поведение не влияет: крылья у них нужны не для прогулок, а для размножения. После спаривания эта история быстро заканчивается, и дальше начинается уже жизнь новой колонии. Для дачника важен не сам вид муравья, а то, что он появился в большом количестве и не просто так.

Когда и зачем они летят

С весны до середины лета муравьиная матка выводит большое число самцов и самок. Им нужно найти пару и место, где можно устроить новое гнездо. Чаще всего массовый вылет приходится на июль, но сроки плавают из-за погоды. Тепло и влажность — вот что запускает это событие.

Длится брачный лёт недолго. Обычно речь идет о нескольких днях, иногда — о неделе. После спаривания самцы погибают, а оплодотворенные самки разлетаются по округе в поисках укрытия. Птицы, стрекозы и лягушки тоже не упускают такую добычу, так что далеко улетают не все.

Выжившие самки прячутся в трещинах фундамента, вентиляционных шахтах, подвалах или под камнями. Там они теряют крылья, иногда даже отгрызают их, и устраивают камеру для кладки. Через месяц-полтора появляется первое поколение рабочих муравьев. С этого момента новая колония уже начинает расти сама.

Чем они опасны для участка

Для человека крылатые муравьи прямой угрозы не несут. Они не агрессивны, инфекции не переносят и обычно держатся в стороне. Укус возможен только если насекомое придавить или загнать в угол. Поэтому драматизировать не стоит, хотя приятного в таком соседстве, конечно, мало.

Для природы они тоже не лишние. Эти насекомые служат кормом для птиц и участвуют в обычной цепочке питания. Но на участке их появление все же стоит воспринимать настороженно. Если муравьев стало много, рядом может появиться новая колония, а это уже совсем другая история.

Сам муравей растения не грызет и строения не точит. Проблема в другом: муравьи разносят тлю. Они переносят ее на молодые побеги и защищают ради сладких выделений, которые тля оставляет. А дальше уже начинается история с липкими листьями, скручиванием побегов и лишней возней на грядках.

Если рядом с посадками появился муравейник, риск для сада растет. Тут уже полезно посмотреть не только на самих насекомых, но и на работу вокруг них. Борьба с тлей часто идет следом за муравьями, и тянуть с этим не стоит.

"Если на участке уже есть муравейник, из которого вылетают будущие основательницы колоний, меры борьбы должны быть более жесткими. Применять такие средства нужно строго по инструкции. Как правило, гранулы, гель или порошки размещают там, где насекомые особенно активны: на их тропах, вдоль садовых дорожек, по границе веранды, рядом с теплицами и парниками". агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Как с ними бороться

Если муравьи только прилетели, можно начать с простых отпугивающих приемов. Подойдут растения с резким запахом: чеснок, петрушка, мята, пижма, бархатцы. Их сажают по краю грядок и у клумб, либо раскладывают срезанные ветки в местах, где насекомые появляются чаще всего. Запах им не нравится, и это часто помогает сбить их с привычного маршрута.

Для дома используют лимонную цедру, палочки корицы или освежитель воздуха с похожим ароматом. Если речь о прогулке на участке, кожу иногда обрабатывают соком цитруса или маслом с таким запахом. Подойдут и духи с мятой или корицей, если нужно ненадолго держать насекомых на расстоянии. Но это работает как отпугивание, а не как полное решение проблемы.

На участке лучше убрать все, что может стать удобным убежищем. Старые пни, трухлявые доски, бревна и щели в садовой плитке муравьи любят особенно. Такие места они быстро занимают, а потом строят там гнезда. Муравьи на грядках редко бывают одни, и рядом нередко появляется тля, так что чистота участка здесь играет не последнюю роль.

Если муравейник уже стоит на месте и из него летят новые самки, без более жестких мер не обойтись. Тогда используют специальные препараты против муравьев: Антимуравей, Муравьед, Муравьин, Великий Воин. Их размещают на тропах, вдоль дорожек, у веранды, теплиц и парников. Главное — не сам препарат, а точное следование инструкции.

Ответы на популярные вопросы

Опасны ли крылатые муравьи для человека?

Нет, прямой угрозы они не несут. Укус возможен только при защите или если насекомое придавить.

Почему они появляются именно в июле?

Именно в этот период у них часто идет брачный лёт. Сроки зависят от погоды, но тепло и влажность обычно совпадают с массовым вылетом.

Нужно ли сразу травить всех муравьев?

Не всегда. Если речь о случайном прилете, иногда хватает отпугивающих мер. Но если рядом есть муравейник, меры нужны уже серьезнее.

Как понять, что рядом скоро появится новая колония?

Если крылатых муравьев много и они держатся возле одного места, это тревожный знак. Значит, поблизости уже есть условия для нового гнезда.

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