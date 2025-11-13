Человечество недооценило муху — а зря: вот, что она умеет
Многие воспринимают муху как назойливое насекомое, однако она играет огромную роль в экосистеме. По словам Кристофа Доже́рона, энтомолога из Национального музея естественной истории (Франция, CNRS): мухи постепенно заменят пчёл, особенно в горных районах. Чем холоднее климат, тем больше мух выполняют функцию опыления.
В условиях изменения климата, когда пчёлы страдают от снижения численности, мухи становятся ключевыми опылителями, особенно на высоте и в холодных зонах. Они помогают растениям цвести и поддерживают биоразнообразие там, где другие насекомые выжить не могут.
Сверхспособности мух: зрение, скорость и адаптация
Муха воспринимает мир иначе, чем человек. Её глаза состоят из тысяч микролинз, каждая из которых улавливает отдельную часть изображения.
Это даёт ей угол обзора 270 градусов и позволяет видеть ультрафиолет, недоступный человеческому глазу.
Некоторые виды умеют буквально создавать подводный "скафандр” из воздуха, чтобы дышать под водой. А благодаря молниеносной реакции и способности видеть в "замедленном режиме" мухи почти невозможно поймать.
"Зрительная система мухи — одна из самых быстрых и точных в мире живых существ", — подчёркивает Доже́рон.
Биоклей из кокона мухи: прочнее промышленного
Учёные из Института Жака Моно (IJM) в Париже исследуют 25 видов мух в поисках идеальной — той, что производит самый прочный природный клей.
Особый интерес вызывает вид Drosophila hydei: его куколка выделяет естественную клеевую субстанцию с невероятной силой сцепления.
С помощью уникального прибора — тензора силы — исследователи измерили мощность этой биоклеи.
Свойства клея мухи
|Параметр
|Характеристика
|Возможное применение
|Прочность
|До 20 тонн на 1 м²
|Строительные материалы, медицина
|Экологичность
|Полностью биоразлагаемый
|Альтернатива токсичным клеям
|Универсальность
|Крепится к металлу, дереву, стеклу, ткани
|Производство, ремонт, электроника
|Термостойкость
|Сохраняет свойства при жаре и влажности
|Использование в экстремальных условиях
"Мы стремимся синтезировать этот природный клей в промышленных масштабах и заменить им химические аналоги", — рассказывает Виржини Кутюрье, директор исследований IJM.
Мухи в индустрии: от отходов к биотопливу
Мухи уже активно применяются в экологическом производстве.
На одном из предприятий во Французских Арденнах выращивают мух солдаток (Hermetia illucens) — их личинки перерабатывают отходы и превращают их в масло и белковую муку.
Процесс производства:
-
Ежедневно из яиц выводятся миллионы личинок.
-
За 14 дней они увеличивают массу в 10 000 раз.
-
После этого личинок перерабатывают: жир используется для биотоплива, белок превращается в муку для кормления рыб (например, норвежских лососей).
Преимущества:
-
Выбросы CO₂ в 2 раза ниже, чем при производстве рыбной муки.
-
В 3 раза меньше углеродного следа, чем у соевых концентратов.
Таким образом, мухи помогают снижать отходы и создают источник устойчивого белка и топлива.
Мозг мухи как пример для искусственного интеллекта
В лаборатории EPFL (Швейцария) исследователи изучают мозг мухи, чтобы понять, как она обучается и запоминает. В специальных микролабиринтах учёные наблюдают, как мухи толкают металлический шар, а потом повторяют задачу быстрее.
Несмотря на микроскопический мозг, муха способна решать сложные задачи с минимальными энергозатратами. Этот феномен вдохновляет инженеров, разрабатывающих новые модели искусственного интеллекта.
Сравнение природного интеллекта и технологий
|Объект
|Энергопотребление
|Способность к обучению
|Потенциал для ИИ
|Муха
|Низкое
|Быстрое, интуитивное
|Пример энергоэффективных нейросетей
|Робот
|Высокое
|Ограниченное
|Требует больших ресурсов
|Человек
|Среднее
|Гибкое и сложное
|Модель для самообучающихся систем
Мухи перестают быть просто "досадными насекомыми" — они становятся ключом к инновациям.
От опыления растений до биотехнологий и робототехники — эти крошечные создания могут изменить будущее экологии и науки.
"Если бы люди знали, сколько пользы приносят мухи, они смотрели бы на них иначе", — говорит энтомолог Доже́рон.
Ошибки и последствия
Ошибка: воспринимать мух исключительно как вредителей.
Последствие: игнорирование их роли в опылении и устойчивом производстве, что снижает биоразнообразие и возможности научных открытий.
Мифы и правда
Миф: мухи бесполезны и опасны.
Правда: большинство видов — важнейшие опылители, не переносят болезней и активно очищают экосистему.
Миф: исследования мух — пустая трата времени.
Правда: именно на их примере создаются биоклеи, экологичные белки и энергоэффективные нейросети.
Советы от экспертов
-
Поддерживайте экосистему — не уничтожайте мух в садах и на дачных участках.
-
Используйте знания биомиметики для поиска экологичных решений.
-
Изучайте природу: часто в простых организмах скрыт потенциал великих открытий.
FAQ
1. Почему мухи считаются важными опылителями?
Потому что они опыляют растения в холодных районах, где пчёлы не выживают.
2. Что такое Drosophila hydei?
Это вид мухи, из куколки которой выделяется природный клей с уникальной прочностью.
3. Можно ли использовать продукты из мух в промышленности?
Да, белковая мука и масла из мух уже применяются в Европе и Азии как биотопливо и корм.
4. Как мухи помогают в разработке искусственного интеллекта?
Учёные исследуют их поведение и мозговую активность для создания нейросетей, способных обучаться с минимальными затратами энергии.
5. В чём их главное преимущество перед пчёлами?
Мухи устойчивее к холоду и загрязнению, продолжая опыление даже в неблагоприятных условиях.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru