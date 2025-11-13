Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ластовень и опыление мухами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 6:11

Человечество недооценило муху — а зря: вот, что она умеет

Мухи заменят пчёл в горах и на севере — энтомолог Кристоф Дожерон

Многие воспринимают муху как назойливое насекомое, однако она играет огромную роль в экосистеме. По словам Кристофа Доже́рона, энтомолога из Национального музея естественной истории (Франция, CNRS): мухи постепенно заменят пчёл, особенно в горных районах. Чем холоднее климат, тем больше мух выполняют функцию опыления.

В условиях изменения климата, когда пчёлы страдают от снижения численности, мухи становятся ключевыми опылителями, особенно на высоте и в холодных зонах. Они помогают растениям цвести и поддерживают биоразнообразие там, где другие насекомые выжить не могут.

Сверхспособности мух: зрение, скорость и адаптация

Муха воспринимает мир иначе, чем человек. Её глаза состоят из тысяч микролинз, каждая из которых улавливает отдельную часть изображения.
Это даёт ей угол обзора 270 градусов и позволяет видеть ультрафиолет, недоступный человеческому глазу.

Некоторые виды умеют буквально создавать подводный "скафандр” из воздуха, чтобы дышать под водой. А благодаря молниеносной реакции и способности видеть в "замедленном режиме" мухи почти невозможно поймать.

"Зрительная система мухи — одна из самых быстрых и точных в мире живых существ", — подчёркивает Доже́рон.

Биоклей из кокона мухи: прочнее промышленного

Учёные из Института Жака Моно (IJM) в Париже исследуют 25 видов мух в поисках идеальной — той, что производит самый прочный природный клей.
Особый интерес вызывает вид Drosophila hydei: его куколка выделяет естественную клеевую субстанцию с невероятной силой сцепления.

С помощью уникального прибора — тензора силы — исследователи измерили мощность этой биоклеи.

Свойства клея мухи

Параметр Характеристика Возможное применение
Прочность До 20 тонн на 1 м² Строительные материалы, медицина
Экологичность Полностью биоразлагаемый Альтернатива токсичным клеям
Универсальность Крепится к металлу, дереву, стеклу, ткани Производство, ремонт, электроника
Термостойкость Сохраняет свойства при жаре и влажности Использование в экстремальных условиях

"Мы стремимся синтезировать этот природный клей в промышленных масштабах и заменить им химические аналоги", — рассказывает Виржини Кутюрье, директор исследований IJM.

Мухи в индустрии: от отходов к биотопливу

Мухи уже активно применяются в экологическом производстве.
На одном из предприятий во Французских Арденнах выращивают мух солдаток (Hermetia illucens) — их личинки перерабатывают отходы и превращают их в масло и белковую муку.

Процесс производства:

  1. Ежедневно из яиц выводятся миллионы личинок.

  2. За 14 дней они увеличивают массу в 10 000 раз.

  3. После этого личинок перерабатывают: жир используется для биотоплива, белок превращается в муку для кормления рыб (например, норвежских лососей).

Преимущества:

  • Выбросы CO₂ в 2 раза ниже, чем при производстве рыбной муки.

  • В 3 раза меньше углеродного следа, чем у соевых концентратов.

Таким образом, мухи помогают снижать отходы и создают источник устойчивого белка и топлива.

Мозг мухи как пример для искусственного интеллекта

В лаборатории EPFL (Швейцария) исследователи изучают мозг мухи, чтобы понять, как она обучается и запоминает. В специальных микролабиринтах учёные наблюдают, как мухи толкают металлический шар, а потом повторяют задачу быстрее.

Несмотря на микроскопический мозг, муха способна решать сложные задачи с минимальными энергозатратами. Этот феномен вдохновляет инженеров, разрабатывающих новые модели искусственного интеллекта.

Сравнение природного интеллекта и технологий

Объект Энергопотребление Способность к обучению Потенциал для ИИ
Муха Низкое Быстрое, интуитивное Пример энергоэффективных нейросетей
Робот Высокое Ограниченное Требует больших ресурсов
Человек Среднее Гибкое и сложное Модель для самообучающихся систем

Мухи перестают быть просто "досадными насекомыми" — они становятся ключом к инновациям.

От опыления растений до биотехнологий и робототехники — эти крошечные создания могут изменить будущее экологии и науки.

"Если бы люди знали, сколько пользы приносят мухи, они смотрели бы на них иначе", — говорит энтомолог Доже́рон.

Ошибки и последствия

Ошибка: воспринимать мух исключительно как вредителей.
Последствие: игнорирование их роли в опылении и устойчивом производстве, что снижает биоразнообразие и возможности научных открытий.

Мифы и правда

Миф: мухи бесполезны и опасны.
Правда: большинство видов — важнейшие опылители, не переносят болезней и активно очищают экосистему.

Миф: исследования мух — пустая трата времени.
Правда: именно на их примере создаются биоклеи, экологичные белки и энергоэффективные нейросети.

Советы от экспертов

  • Поддерживайте экосистему — не уничтожайте мух в садах и на дачных участках.

  • Используйте знания биомиметики для поиска экологичных решений.

  • Изучайте природу: часто в простых организмах скрыт потенциал великих открытий.

FAQ

1. Почему мухи считаются важными опылителями?
Потому что они опыляют растения в холодных районах, где пчёлы не выживают.

2. Что такое Drosophila hydei?
Это вид мухи, из куколки которой выделяется природный клей с уникальной прочностью.

3. Можно ли использовать продукты из мух в промышленности?
Да, белковая мука и масла из мух уже применяются в Европе и Азии как биотопливо и корм.

4. Как мухи помогают в разработке искусственного интеллекта?
Учёные исследуют их поведение и мозговую активность для создания нейросетей, способных обучаться с минимальными затратами энергии.

5. В чём их главное преимущество перед пчёлами?
Мухи устойчивее к холоду и загрязнению, продолжая опыление даже в неблагоприятных условиях.

