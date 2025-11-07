Я думал, что отеки — это просто лишний вес, но теперь знаю, как важно отличать их от жировой ткани

Лишний вес может быть вызван не только накоплением жира, но и образованием отеков, что стало известно благодаря мнению врача-эндокринолога Анны Одерий. Она рассказала, что отеки могут быть следствием различных заболеваний, и важно отличать их от простого увеличения жировой ткани.

Причины образования отеков

Отеки — это накопление лишней жидкости в тканях организма, и они могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, почками или другими органами. Анна Одерий объяснила, что одной из основных причин отеков являются нарушения работы сердца. Когда сердце не справляется с нормальной циркуляцией крови, она начинает застаиваться в нижних конечностях, что приводит к образованию отеков, особенно к вечеру. В таких случаях ноги становятся тяжелыми, а обувь может затруднять ношение.

"Отеки могут быть признаком того, что кровь застаивается в нижних конечностях, особенно в вечернее время, когда ноги становятся тяжелыми, а обувь тесной", — сказала Анна Одерий, врач-эндокринолог.

Еще одной распространенной причиной отеков являются проблемы с почками. Если почки не справляются с выведением жидкости из организма, она начинает накапливаться в тканях, что проявляется утренними отеками, особенно под глазами.

Как распознать отек?

Анна Одерий посоветовала простое тестирование для самостоятельной проверки наличия отеков. Для этого нужно осторожно надавить на кожу голени или стопы. Если после нажатия остаётся вмятина (ямка), которая медленно расправляется, это свидетельствует о наличии отека.

"Если после нажатия на кожу остаётся ямка, которая долго расправляется, это признаки отека", — пояснила Анна Одерий.

Часто повторяющиеся или стойкие отеки могут быть признаком скрытых заболеваний, и в таких случаях важно обратиться к врачу для диагностики и выявления причины задержки жидкости в организме.

Когда обращаться к врачу?

Если отеки становятся частыми, особенно если они не проходят или ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом. Задержка жидкости в организме может быть следствием различных заболеваний, таких как сердечная недостаточность, заболевания почек или гормональные нарушения. Важно, чтобы врач назначил необходимые исследования для выявления причины и корректного лечения.

Мифы и правда о задержке жидкости

Миф Правда Отечность — это всегда лишний вес. Отеки могут быть вызваны различными заболеваниями, а не только лишним жиром. Отечность не требует лечения, если не болит. Даже без боли отеки могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, требующих внимания врача. Отеки проходят сами, если их не замечать. Отеки, особенно хронические, могут быть признаком скрытых заболеваний и не исчезают без лечения.

Исторический контекст

Задержка жидкости и образование отеков были известны еще в античные времена, но медицинские подходы к их лечению развивались постепенно. В начале 20 века медики начали осознавать важность диагностики заболеваний, вызывающих отеки, и сегодня эти симптомы используются как индикатор для выявления множества заболеваний, от заболеваний сердца до почечных расстройств.