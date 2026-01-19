Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Отёчное лицо в зеркале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 18:11

Утренние отёки не связаны с возрастом — физическая активность запускает естественный дренаж

Ходьба и разминка уменьшают выраженность отеков — врачи

Утренние отёки способны заметно испортить начало дня, создавая ощущение усталости ещё до выхода из дома. Они возникают даже при внешне здоровом образе жизни и часто кажутся необъяснимыми. При этом в большинстве случаев причина кроется в привычках, которые можно скорректировать. Об этом сообщает Shape.

Почему появляется отёчность

Если исключить аллергию и воспаления, основной причиной отёков становится задержка жидкости. Клетки кожи, особенно на лице, накапливают воду, которая задерживается в межклеточном пространстве. Лимфатическая система не всегда справляется с её своевременным выводом. На ситуацию влияют питание, питьевой режим и уровень повседневной активности. Малоподвижный образ жизни значительно усиливает склонность к отёкам.

Вода и напитки

Сокращение потребления воды при отёках — распространённая ошибка. Достаточное питьё помогает организму выводить избыток соли, удерживающей жидкость. Кофе и алкоголь действуют как диуретики и вызывают обезвоживание. В ответ организм начинает запасать воду, усиливая отёчность. Поэтому важно поддерживать водный баланс, особенно в дни с нагрузками и стрессом.

Питание и физическая активность

Рацион напрямую влияет на задержку жидкости. Жареные, копчёные и мучные продукты содержат много натрия, который замедляет выведение воды. Овощи и фрукты, богатые клетчаткой и влагой, помогают поддерживать нормальный обмен. Не менее важна физическая активность: даже умеренные нагрузки улучшают циркуляцию крови и лимфы. Так, смена темпа при ходьбе делает обычную прогулку более эффективной для снижения отёков.

"Физическая нагрузка важна для здоровья и красоты кожи. Главное — регулярность и осознанность", — отмечает врач-косметолог дерматовенеролог Оксана Баланова.

Массаж и лимфодренаж

Дополнительную поддержку дают массаж и лимфодренажные упражнения. Они стимулируют отток жидкости и помогают быстрее увидеть результат. Миофасциальный релиз с роллами и мячами расслабляет глубокие мышцы и улучшает циркуляцию. При этом важно учитывать, что одна тренировка в неделю редко даёт устойчивый эффект без системного подхода.

"Удовольствие от движения помогает сохранять регулярность и не бросать занятия", — говорит мастер спорта международного класса Валерия Андреева.

Последовательный подход к питанию, движению и восстановлению позволяет снизить выраженность отёков без радикальных мер. Небольшие, но постоянные изменения дают накопительный эффект. Со временем утро перестаёт начинаться с ощущения тяжести, а самочувствие становится более стабильным.

Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

