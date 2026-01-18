Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Оладьи на кефире
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:06

Ряженка вместо кефира: простой переворот в рецепте, после которого оладьи стали в разы пышнее

Оладьи на ряженке получаются пышными из-за естественной реакции соды — повар

Домашняя выпечка на завтрак ценится за простоту, понятный вкус и атмосферу уюта. Пышные оладьи на ряженке как раз относятся к таким блюдам, которые легко готовятся и всегда получаются удачными. Их мягкая структура и румяная корочка делают оладьи универсальным вариантом для всей семьи. Об этом сообщает кулинарный портал 1000. menu.

Почему оладьи на ряженке получаются особенно пышными

Ряженка придаёт тесту не только характерный вкус с оттенком топлёного молока, но и нужную кислотность. Благодаря этому сода начинает работать без добавления уксуса или лимонного сока. Реакция происходит естественно, и тесто хорошо поднимается уже на этапе замеса. В результате оладьи получаются воздушными и мягкими даже без сложных кулинарных приёмов — именно за это ценят оладьи на кисломолочных продуктах.

Ещё одно преимущество ряженки — её плотная консистенция. Она позволяет получить тесто нужной густоты, которое не растекается на сковороде. При этом жирность продукта можно выбирать любую, ориентируясь на личные предпочтения, не опасаясь за итоговую текстуру выпечки.

Тесто: пропорции и важные нюансы

Для удачного результата важно заранее достать ряженку из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. В тёплой среде сода активнее вступает в реакцию, а тесто становится более однородным. Яйца, сахар и соль предварительно перемешиваются отдельно, чтобы кристаллы полностью растворились и равномерно распределились в массе.

Мука обязательно просеивается. Этот шаг напрямую влияет на пышность оладий, так как насыщает тесто воздухом. Муку добавляют порциями, ориентируясь не только на граммы, но и на консистенцию. Готовое тесто должно быть густым, медленно стекать с ложки и сохранять форму. Краткий отдых теста в тёплом месте помогает клейковине раскрыться и делает оладьи более нежными внутри.

Жарка и подача

Оладьи жарят на хорошо разогретом растительном масле с нейтральным запахом. Средний огонь позволяет им равномерно пропечься и приобрести золотистую корочку без подгорания. Переворачивать оладьи следует аккуратно, когда на поверхности появляются пузырьки, а низ уже стал румяным. Готовые изделия выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир — этот приём часто используют при приготовлении домашней выпечки на сковороде.

Подавать такие оладьи можно сразу после приготовления. Они хорошо сочетаются со сметаной, вареньем, мёдом или сгущённым молоком. Выпечка подходит для завтрака, полдника или чаепития и не требует дополнительного оформления.

В итоге оладьи на ряженке остаются надёжным и понятным рецептом для домашней кухни. Они готовятся быстро, не требуют редких ингредиентов и подходят даже тем, кто только начинает осваивать выпечку. Простая технология и стабильный результат делают это блюдо одним из самых востребованных вариантов для повседневного меню.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

