Вот почему панкейки выходят резиновыми: достаточно одной ошибки, и завтрак испорчен

Завтрак может быть одновременно быстрым, сытным и по-настоящему уютным, если вместо привычных блинов приготовить пышные панкейки. На кефире они выходят особенно нежными, с мягкой пористой серединкой и красивой румяной корочкой. Такой вариант хорош тем, что не требует сложных ингредиентов и отлично получается даже у тех, кто редко печёт. Об этом сообщает 1000. menu.

Почему панкейки на кефире получаются пышными

Главный секрет — в реакции соды и кислой среды. Чем кислее кефир, тем активнее он "поднимает" тесто, поэтому для рецепта подойдёт даже кефир, который уже немного постоял в холодильнике. Кроме того, лучше выбирать густой кефир: на жидком тесто чаще становится слишком мягким, панкейки расплываются и могут получиться плотными.

Ещё один важный момент — лёгкий подогрев кефира перед добавлением соды. Тёплая основа запускает реакцию быстрее: масса начинает пузыриться и увеличивается в объёме, а это прямо влияет на высоту готовых изделий. При этом перегревать кефир нельзя — достаточно слегка прогреть его на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы он не свернулся.

Как замесить тесто без комков и "резиновости"

Яйца в этом рецепте не нужно взбивать до пышной пены: достаточно слегка размешать их с сахаром и солью. Панкейки поднимаются не за счёт воздуха в яйцах, а благодаря соде и правильной консистенции теста. Муку лучше просеять — это не занимает много времени, но делает выпечку более лёгкой и помогает избежать тяжёлой структуры.

Смешивать ингредиенты удобнее так: сначала соединить кефирную основу с яичной смесью, а затем тонкой струйкой влить жидкость в муку. Этот приём помогает получить гладкое тесто без крупных комков. Размешивать нужно аккуратно и недолго: как только мука разошлась, лучше остановиться, чтобы в тесте осталось больше воздуха. По густоте оно должно напоминать плотную сметану. Если масса получилась слишком жидкой, можно добавить немного муки, а если слишком густой — влить немного кефира.

Обжарка без масла и подача на каждый день

Сливочное масло в тесте отвечает не только за мягкость, но и за приятный аромат, поэтому его лучше растопить отдельно и дать немного остыть, а уже потом вводить в общую массу. Жарят панкейки на хорошо разогретой сковороде без масла: идеально подходит антипригарная или чугунная, к которой ничего не прилипает. Если есть сомнения, можно слегка смазать поверхность только перед первой порцией.

Тесто выкладывают ложкой, формируя ровные кружочки среднего размера. Как только сверху появляются пузырьки, панкейк можно переворачивать — на второй стороне он дойдёт до готовности быстро. Готовые лепёшки обычно складывают стопкой: так они дольше остаются тёплыми и мягкими. Подают панкейки со сметаной, сиропом, мёдом, кремом или любыми соусами — они одинаково хороши и дома, и в дороге, если взять с собой на работу или в школу, как и тонкие, румяные и ажурные блины на любой день.