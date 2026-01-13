Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тыквенные панкейки
Тыквенные панкейки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 2:38

Вот почему панкейки выходят резиновыми: достаточно одной ошибки, и завтрак испорчен

Панкейки на кефире получаются пышными из-за реакции соды с кислой средой — повар

Завтрак может быть одновременно быстрым, сытным и по-настоящему уютным, если вместо привычных блинов приготовить пышные панкейки. На кефире они выходят особенно нежными, с мягкой пористой серединкой и красивой румяной корочкой. Такой вариант хорош тем, что не требует сложных ингредиентов и отлично получается даже у тех, кто редко печёт. Об этом сообщает 1000. menu.

Почему панкейки на кефире получаются пышными

Главный секрет — в реакции соды и кислой среды. Чем кислее кефир, тем активнее он "поднимает" тесто, поэтому для рецепта подойдёт даже кефир, который уже немного постоял в холодильнике. Кроме того, лучше выбирать густой кефир: на жидком тесто чаще становится слишком мягким, панкейки расплываются и могут получиться плотными.

Ещё один важный момент — лёгкий подогрев кефира перед добавлением соды. Тёплая основа запускает реакцию быстрее: масса начинает пузыриться и увеличивается в объёме, а это прямо влияет на высоту готовых изделий. При этом перегревать кефир нельзя — достаточно слегка прогреть его на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы он не свернулся.

Как замесить тесто без комков и "резиновости"

Яйца в этом рецепте не нужно взбивать до пышной пены: достаточно слегка размешать их с сахаром и солью. Панкейки поднимаются не за счёт воздуха в яйцах, а благодаря соде и правильной консистенции теста. Муку лучше просеять — это не занимает много времени, но делает выпечку более лёгкой и помогает избежать тяжёлой структуры.

Смешивать ингредиенты удобнее так: сначала соединить кефирную основу с яичной смесью, а затем тонкой струйкой влить жидкость в муку. Этот приём помогает получить гладкое тесто без крупных комков. Размешивать нужно аккуратно и недолго: как только мука разошлась, лучше остановиться, чтобы в тесте осталось больше воздуха. По густоте оно должно напоминать плотную сметану. Если масса получилась слишком жидкой, можно добавить немного муки, а если слишком густой — влить немного кефира.

Обжарка без масла и подача на каждый день

Сливочное масло в тесте отвечает не только за мягкость, но и за приятный аромат, поэтому его лучше растопить отдельно и дать немного остыть, а уже потом вводить в общую массу. Жарят панкейки на хорошо разогретой сковороде без масла: идеально подходит антипригарная или чугунная, к которой ничего не прилипает. Если есть сомнения, можно слегка смазать поверхность только перед первой порцией.

Тесто выкладывают ложкой, формируя ровные кружочки среднего размера. Как только сверху появляются пузырьки, панкейк можно переворачивать — на второй стороне он дойдёт до готовности быстро. Готовые лепёшки обычно складывают стопкой: так они дольше остаются тёплыми и мягкими. Подают панкейки со сметаной, сиропом, мёдом, кремом или любыми соусами — они одинаково хороши и дома, и в дороге, если взять с собой на работу или в школу, как и тонкие, румяные и ажурные блины на любой день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В салате брокколи рубят мелко для равномерной заправки - TheKitchn вчера в 21:38
После праздников готовлю только так: хрустящая брокколи и ореховый соус без перегруза

Узнайте, как приготовить удивительный салат с брокколи и эдамаме! Все секреты вкусной заправки и необычные идеи добавок ждут вас.

Читать полностью » Стручковая фасоль на сковороде с чесноком сохраняет хрусткость и яркий цвет — повар вчера в 9:48
Фасоль на сковороде, от которой все требуют добавки: делаю так всегда, и мясо уходит на второй план

Стручковая фасоль на сковороде — быстрый гарнир или постное второе. Как правильно разморозить, сохранить цвет и сделать ароматное чесночное масло?

Читать полностью » TheKitchn рекомендует приготовить лимонно-масляный соус из 4 ингредиентов вчера в 5:20
Соус за 15 минут: добавил 4 ингредиента — и обычная курица стала "как в ресторане"

Откройте для себя секрет невероятного ужина с лимонно-масляным соусом, который за 15 минут освежит любое блюдо. 4 простых ингредиента — ваш ключ к успеху!

Читать полностью » Салат из капусты с лимонным соком вместо уксуса сохраняет хрусткость — повар 12.01.2026 в 18:57
Секрет салата без уксуса, от которого не оторваться: главный ингредиент для сочности есть на вашей кухне

Витаминный салат из капусты, моркови и яблока готовится за 15 минут и делается без уксуса. Как сохранить хруст, свежесть и яркий вкус?

Читать полностью » Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары 12.01.2026 в 10:04
Сохраняю авокадо свежим на неделю: топ-5 секретов, которые делают его стойким к окислению

Как сохранить свежесть авокадо и избежать потемнения мякоти? Разбираемся в самых эффективных способах, чтобы ваш авокадо оставался свежим и вкусным дольше!

Читать полностью » Карри из нута не требует точного соблюдения пропорций — повара 12.01.2026 в 6:22
Готовят без спешки — едят с доверием: карри, которое редко подводит

Карри из нута давно перестало быть экзотикой. Это блюдо выбирают за устойчивый вкус, простоту приготовления и умение работать в повседневной кухне.

Читать полностью » Салат с крабовыми палочками, помидорами и мягким сыром готовится за 20 минут — повар 12.01.2026 в 2:35
Салат, который готовится за 15 минут, но гости думают, что вы стояли у плиты полдня: вот мой способ

Салат с крабовыми палочками, помидорами и сыром готовится за 20 минут и обходится без майонеза. Что даёт идеальный вкус и свежесть?

Читать полностью » Зелёный лук быстро вянет при хранении без доступа воздуха — диетолог Соломатина 11.01.2026 в 17:40
Зелёный лук в холодильнике портился за два дня — стало ясно, в чём ошибка: так делают почти все

Зелёный лук быстро теряет вкус и пользу из-за ошибок хранения. Простые советы помогут сохранить свежесть, аромат и витамины.

Читать полностью »

Новости
Наука
Археологи нашли забытый город в Перу, скрытый под песками пустыни — Earth
Авто и мото
Нарушение дистанции приводит к большинству ДТП — автоэксперт
Туризм
Дубай поставил цель довести безналичные платежи до 90% к концу 2026 — Dubai Finance
Садоводство
Поникшие листья без смены ухода указывают на холодный поток воздуха — House Digest
Туризм
Тропы Гонконга предлагают невероятные виды на город и океан — Metro
Спорт и фитнес
Тренировки с собственным весом наращивают мышцы без отягощений — JSCR
Садоводство
Ландшафтная ткань со временем пропускает сорняки через слой мусора - House Digest
Красота и здоровье
Одышку при подъёме является нормальной реакцией нагрузки — врач Полгирс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet