Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимняя обувь
Зимняя обувь
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 13:46

Зимняя обувь больше не выглядит скучно — всё благодаря пушистой фактуре

Пушистые ботинки используют как акцент в зимнем образе — Ди Марта Миретти

Пушистые ботинки снова стали тем самым зимним компромиссом, когда хочется и тепла, и выразительного силуэта. Они давно перестали быть обувью "только для апре-ски" и уверенно шагнули в город: на снег, в поездки и даже в собранные образы для горных курортов. Их выбирают не из-за каприза, а потому что они решают главную задачу сезона — комфорт на холоде — и одновременно работают как акцент. Об этом сообщает автор Ди Марта Миретти.

Почему пушистые ботинки снова в центре внимания

Зимняя обувь обычно оценивают по практичности, но именно "пушистые" модели умеют превращать утилитарность в стиль. За счёт объёма, фактуры и мягкой линии верха они выглядят узнаваемо и сразу задают настроение образу. Такие ботинки хорошо чувствуют себя и на курорте, и в повседневной городской жизни, особенно когда погода требует устойчивой пары, а не тонкой эстетики.

Функциональность, которая выглядит модно

Суть тренда — в сочетании визуальной "уютности" и ощущаемого тепла. Мягкая отделка и плотные материалы дают то самое зимнее впечатление, которое сложно получить от гладкой классической кожи. При этом современные версии легко встроить в гардероб: они не выглядят костюмом для склона, если их поддержать правильными вещами и спокойной палитрой.

Материалы и текстуры: что создаёт характер пары

Варианты различаются не только внешне, но и по тактильному эффекту. Модели из натурального меха, включая козью кожу, дают более "аутентичный" и насыщенный вид. Овчина и шёрстка делают ботинки мягкими и тёплыми, при этом часто смотрятся более собранно за счёт структурированной формы. Синтетический мех и "фо-фёр" выбирают те, кому важны универсальность и выраженный визуальный эффект, а также желание получить современную альтернативу без потери впечатления от фактуры.

Цвета, которые легче всего носить зимой

Палитра держится ближе к природным оттенкам: ледяной серый, снежный, тёплый коричневый и глубокий чёрный. Эти цвета проще комбинировать с верхней одеждой и трикотажем, а в горных условиях они выглядят естественно и не спорят с пейзажем.

Как носить: от курорта до города

Для горы логика проста: ботинки поддерживают "технический" низ и объёмный верх. Хорошо работают брюки, заправленные внутрь, массивные свитеры и пуховики оверсайз — получается баланс между функциональностью и модным ощущением. В городском снегу уместнее более собранные сочетания: термолеггинсы или плотные колготки, длинное пальто или тёплая куртка и вязаные аксессуары, которые подхватывают тему мягкости.

На что обратить внимание, чтобы было и красиво, и удобно

  1. Подошва и протектор: зимой важна устойчивость на мокром снегу и наледи, поэтому лучше, когда рисунок выраженный и цепкий.
  2. Посадка голенища: слишком свободное может пропускать холодный воздух и снег, а умеренно плотное легче комбинировать с разными низами.
  3. Уход за фактурой: мех и ворс выглядят эффектно, но требуют аккуратного очищения и просушки вдали от активного тепла, чтобы сохранить форму.

Пушистые ботинки в этом сезоне становятся не просто тёплой парой "на случай непогоды", а полноценным стилевым маркером. Они помогают собрать образ, который выглядит уверенно и уместно в зимнем ландшафте, будь то городской тротуар или заснеженная дорога к склонам. И именно поэтому такие модели всё чаще воспринимаются как осознанная покупка, а не как модная прихоть.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вес после отмены препаратов для похудения вернулся в четыре раза быстрее — Knowridge вчера в 15:48
Похудение мечты обернулось разочарованием: цифры на весах поползли обратно

Препараты для снижения веса дают быстрый эффект, но после отмены килограммы возвращаются намного быстрее, чем после диет и спорта.

Читать полностью » Активное трение по длине пересушивает концы волос — Дарсакли вчера в 9:42
Корни жирные, концы сухие — причина не в шампуне: вот что годами делала неправильно

Проблемы с волосами? Устраните 7 распространенных ошибок в уходе, которые мешают красоте ваших локонов. Простые решения помогут вернуть здоровый вид.

Читать полностью » Сауна усиливает кровообращение и временно улучшает тон кожи — Папачараламбус вчера в 1:11
Сауна делает лицо, как после отдыха — но есть граница: одна ошибка превращает пользу в сухость и раздражение

Узнайте, как регулярные посещения сауны влияют на состояние кожи. Мы расскажем о нюансах, которые помогут сделать уход осознанным и эффективным.

Читать полностью » Смесь соли с калием снизила артериальное давление — учёные 14.01.2026 в 19:24
Всего одно изменение на кухне — и давление идёт вниз: продукт меняет привычный рацион

Учёные нашли способ сократить потребление натрия, не жертвуя вкусом пищи. Новая соль может помочь снизить давление и поддержать здоровье сердца.

Читать полностью » Тяга к сладкому может говорить о стрессе и тревоге — диетолог Ромашина 14.01.2026 в 13:38
Зависимость от сладкого оказалась мифом: что на самом деле заставляет тянуться к конфетам

Диетолог Ольга Ромашина рассказала NewsInfo, почему сладкое не вызывает зависимость и что на самом деле стоит за перееданием.

Читать полностью » Высокие дозы витамина D влияют на память и скорость реакции — Knowridge 14.01.2026 в 13:18
Чем больше витамина D, тем хуже? Популярная добавка дала эффект, к которому никто не был готов

Новое исследование показало, что витамин D может улучшать память у пожилых женщин, но при высоких дозах способен замедлять реакцию и повышать риски.

Читать полностью » Регулярный завтрак поддерживает стабильный сахар и сосуды сердца — EatingWell 14.01.2026 в 9:36
Кардиолог собирает завтрак для давления — простая формула работает лучше, чем кажется

Правильный завтрак может стать надежным инструментом заботы о сердце. Узнайте, какие продукты помогут поддерживать нормальное давление и обеспечат энергию на весь день.

Читать полностью » Поза по турецки разгружает поясницу и колени — физиотерапевт Байс 14.01.2026 в 8:03
Спина ноет после рабочего дня: попробовала один необычный способ сидеть — эффект удивил

Сидение на полу перестает быть экзотикой: узнайте, как эта привычка может улучшить гибкость суставов и здоровье вашего тела в любом возрасте.

Читать полностью »

Новости
Еда
Капусту запекают au gratin вместо картофеля для лёгкого гарнира — Tasting Table
Питомцы
Басенджи почти не лает и издаёт йодльные звуки — кинологи
Наука
Учёные описывают синдром автопивоварни с опьянением без алкоголя — Mass General Brigham
Еда
Запечённый картофель без фольги даёт хрустящую кожуру — Джессика Рандхава
Технологии
Пароли нужно менять каждые три месяца —IT-эксперт Дворянский
Еда
Рецепт пасты из нута и тыквы отнесли к зимним блюдам — La Cucina Italiana
Спорт и фитнес
Осознанное дыхание улучшает результаты бега — спортивные эксперты
Питомцы
Порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти — грумеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet