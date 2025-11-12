Утром чувствовала себя отлично — к обеду грипп свалил с ног
Грипп часто путают с обычной простудой, особенно в первые часы болезни. Однако врач-терапевт клиники академика Ройтберга Светлана Бурнацкая подчёркивает: главное отличие — внезапное начало и отсутствие выраженного насморка в первые часы заболевания.
"Грипп отличается внезапным и острым началом: заболевший часто может точно назвать час, когда почувствовал недомогание", — говорит врач Светлана Бурнацкая.
Человек может чувствовать себя совершенно здоровым утром, а уже к обеду ощущать разбитость, озноб и жар.
"Бывает, что ещё утром человек был здоров, а к обеду — уже "разбит"", — пояснила врач-инфекционист Светлана Звонцова.
Основные симптомы гриппа
Грипп начинается резко и сопровождается высокой температурой - от 38,5 до 40 °С. Лихорадка нарастает в течение нескольких часов и плохо снижается жаропонижающими средствами.
Среди других симптомов врачи выделяют:
-
сильную ломоту во всём теле - в мышцах, костях, суставах;
-
головную боль в области лба и висков;
-
боль в глазных яблоках, светобоязнь, озноб;
-
сухой кашель и резкую слабость;
-
появление насморка и боли в горле только на 2-3-й день болезни.
Эти признаки отличают грипп от банального ОРВИ, при котором насморк и першение в горле проявляются с самого начала, а температура редко поднимается выше 38 °С.
Сравнение: грипп vs простуда
|Признак
|Грипп
|Простуда
|Начало болезни
|Внезапное, острое
|Постепенное
|Температура
|38,5-40 °С, держится 3-4 дня
|До 38 °С, снижается быстро
|Насморк
|Появляется на 2-3 день
|С первых часов
|Ломота в теле
|Сильная, с первых часов
|Незначительная
|Слабость
|Резкая, истощающая
|Умеренная
|Кашель
|Сухой, болезненный
|Влажный или умеренный
|Осложнения
|Частые, серьёзные
|Редкие
Почему грипп опаснее простуды
По словам Светланы Бурнацкой, главная опасность гриппа — его высокая заразность и способность вируса быстро мутировать. Это делает профилактику и лечение сложными: иммунитет, выработанный к старым штаммам, не всегда защищает от новых.
Каждый сезон Всемирная организация здравоохранения обновляет состав вакцин, ориентируясь на прогнозируемые линии вирусов.
"Для сезона 2025-2026 годов, согласно рекомендациям ВОЗ, в составе сезонных вакцин от гриппа представлены такие штаммы, как A (H1N1) pdm09, A (H3N2) и B/Victoria lineage", — уточнила Бурнацкая.
-
A (H1N1) pdm09 - потомок "свиного гриппа" 2009 года, продолжает мутировать, но чаще вызывает среднетяжёлые формы.
-
A (H3N2) - известен быстрой изменчивостью и особенно тяжело переносится пожилыми людьми.
-
B/Victoria lineage - чаще поражает детей и молодых взрослых, вызывает длительную слабость и катаральные симптомы.
Советы шаг за шагом: как распознать и защититься
-
Следите за температурой. Если она поднимается выше 38,5 °С за несколько часов — вероятно, это грипп.
-
Обратите внимание на насморк. При гриппе он появляется позже, а не в первые часы.
-
Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к врачу при резком ухудшении самочувствия.
-
Отдыхайте и пейте больше жидкости. Организму нужно время и ресурсы для борьбы с вирусом.
-
Вакцинируйтесь ежегодно. Прививка снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать грипп "обычной простудой".
Последствие: Позднее обращение к врачу, осложнения (бронхит, пневмония).
Альтернатива: При резком начале болезни и высокой температуре — сразу вызвать терапевта.
-
Ошибка: Сбивать температуру раньше времени.
Последствие: Ослабление естественной защиты организма.
Альтернатива: Принимать жаропонижающие только при 39 °С и выше (или по рекомендации врача).
-
Ошибка: Игнорировать профилактику.
Последствие: Повышенный риск заражения при контактах.
Альтернатива: Ежегодная вакцинация и соблюдение гигиены в общественных местах.
А что если прививка уже сделана?
Вакцина не гарантирует стопроцентной защиты, но делает болезнь легче и короче. Даже при заражении человек переносит грипп без осложнений и быстрее восстанавливается.
Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации от гриппа
|Плюсы
|Минусы
|Снижает риск тяжёлого течения
|Возможны лёгкие побочные реакции
|Формирует иммунитет на сезон
|Эффективность зависит от совпадения со штаммом
|Безопасна и доступна
|Требует ежегодного обновления
FAQ
Можно ли заболеть гриппом летом?
Да, но случаи редки. Вирус активнее при низких температурах и высокой влажности.
Как долго человек заразен?
Обычно 5-7 дней с момента появления симптомов, дольше — у детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Что помогает при первых признаках болезни?
Покой, тёплое питьё, противовирусные препараты по назначению врача, изоляция от окружающих.
Мифы и правда
-
Миф: Грипп — это просто тяжёлая простуда.
Правда: Это отдельное заболевание, вызываемое вирусами гриппа, с более опасными осложнениями.
-
Миф: Прививка бесполезна, потому что вирус мутирует.
Правда: ВОЗ ежегодно обновляет вакцины, чтобы они соответствовали актуальным штаммам.
-
Миф: Если один раз переболел, повторно не заразишься.
Правда: Иммунитет формируется только к конкретному штамму и не защищает от новых вариантов.
Интересные факты
-
Человек может заразить других гриппом уже за день до появления симптомов.
-
У пожилых людей грипп часто протекает без высокой температуры, но с выраженной слабостью.
-
Ежегодно гриппом болеет около 10% населения планеты.
Исторический контекст
Вирус гриппа был впервые выделен в 1933 году. С тех пор человечество пережило несколько пандемий, крупнейшая из которых — в 1918 году. Современные вакцины стали надёжным инструментом профилактики, а вирусологи каждый год отслеживают новые штаммы, чтобы предупредить очередные эпидемии.
