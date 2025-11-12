Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:30

Утром чувствовала себя отлично — к обеду грипп свалил с ног

Терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, как отличить грипп от простуды по первым симптомам

Грипп часто путают с обычной простудой, особенно в первые часы болезни. Однако врач-терапевт клиники академика Ройтберга Светлана Бурнацкая подчёркивает: главное отличие — внезапное начало и отсутствие выраженного насморка в первые часы заболевания.

"Грипп отличается внезапным и острым началом: заболевший часто может точно назвать час, когда почувствовал недомогание", — говорит врач Светлана Бурнацкая.

Человек может чувствовать себя совершенно здоровым утром, а уже к обеду ощущать разбитость, озноб и жар.

"Бывает, что ещё утром человек был здоров, а к обеду — уже "разбит"", — пояснила врач-инфекционист Светлана Звонцова.

Основные симптомы гриппа

Грипп начинается резко и сопровождается высокой температурой - от 38,5 до 40 °С. Лихорадка нарастает в течение нескольких часов и плохо снижается жаропонижающими средствами.

Среди других симптомов врачи выделяют:

  • сильную ломоту во всём теле - в мышцах, костях, суставах;

  • головную боль в области лба и висков;

  • боль в глазных яблоках, светобоязнь, озноб;

  • сухой кашель и резкую слабость;

  • появление насморка и боли в горле только на 2-3-й день болезни.

Эти признаки отличают грипп от банального ОРВИ, при котором насморк и першение в горле проявляются с самого начала, а температура редко поднимается выше 38 °С.

Сравнение: грипп vs простуда

Признак Грипп Простуда
Начало болезни Внезапное, острое Постепенное
Температура 38,5-40 °С, держится 3-4 дня До 38 °С, снижается быстро
Насморк Появляется на 2-3 день С первых часов
Ломота в теле Сильная, с первых часов Незначительная
Слабость Резкая, истощающая Умеренная
Кашель Сухой, болезненный Влажный или умеренный
Осложнения Частые, серьёзные Редкие

Почему грипп опаснее простуды

По словам Светланы Бурнацкой, главная опасность гриппа — его высокая заразность и способность вируса быстро мутировать. Это делает профилактику и лечение сложными: иммунитет, выработанный к старым штаммам, не всегда защищает от новых.

Каждый сезон Всемирная организация здравоохранения обновляет состав вакцин, ориентируясь на прогнозируемые линии вирусов.

"Для сезона 2025-2026 годов, согласно рекомендациям ВОЗ, в составе сезонных вакцин от гриппа представлены такие штаммы, как A (H1N1) pdm09, A (H3N2) и B/Victoria lineage", — уточнила Бурнацкая.

  • A (H1N1) pdm09 - потомок "свиного гриппа" 2009 года, продолжает мутировать, но чаще вызывает среднетяжёлые формы.

  • A (H3N2) - известен быстрой изменчивостью и особенно тяжело переносится пожилыми людьми.

  • B/Victoria lineage - чаще поражает детей и молодых взрослых, вызывает длительную слабость и катаральные симптомы.

Советы шаг за шагом: как распознать и защититься

  1. Следите за температурой. Если она поднимается выше 38,5 °С за несколько часов — вероятно, это грипп.

  2. Обратите внимание на насморк. При гриппе он появляется позже, а не в первые часы.

  3. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к врачу при резком ухудшении самочувствия.

  4. Отдыхайте и пейте больше жидкости. Организму нужно время и ресурсы для борьбы с вирусом.

  5. Вакцинируйтесь ежегодно. Прививка снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать грипп "обычной простудой".
    Последствие: Позднее обращение к врачу, осложнения (бронхит, пневмония).
    Альтернатива: При резком начале болезни и высокой температуре — сразу вызвать терапевта.

  • Ошибка: Сбивать температуру раньше времени.
    Последствие: Ослабление естественной защиты организма.
    Альтернатива: Принимать жаропонижающие только при 39 °С и выше (или по рекомендации врача).

  • Ошибка: Игнорировать профилактику.
    Последствие: Повышенный риск заражения при контактах.
    Альтернатива: Ежегодная вакцинация и соблюдение гигиены в общественных местах.

А что если прививка уже сделана?

Вакцина не гарантирует стопроцентной защиты, но делает болезнь легче и короче. Даже при заражении человек переносит грипп без осложнений и быстрее восстанавливается.

Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации от гриппа

Плюсы Минусы
Снижает риск тяжёлого течения Возможны лёгкие побочные реакции
Формирует иммунитет на сезон Эффективность зависит от совпадения со штаммом
Безопасна и доступна Требует ежегодного обновления

FAQ

Можно ли заболеть гриппом летом?
Да, но случаи редки. Вирус активнее при низких температурах и высокой влажности.

Как долго человек заразен?
Обычно 5-7 дней с момента появления симптомов, дольше — у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Что помогает при первых признаках болезни?
Покой, тёплое питьё, противовирусные препараты по назначению врача, изоляция от окружающих.

Мифы и правда

  • Миф: Грипп — это просто тяжёлая простуда.
    Правда: Это отдельное заболевание, вызываемое вирусами гриппа, с более опасными осложнениями.

  • Миф: Прививка бесполезна, потому что вирус мутирует.
    Правда: ВОЗ ежегодно обновляет вакцины, чтобы они соответствовали актуальным штаммам.

  • Миф: Если один раз переболел, повторно не заразишься.
    Правда: Иммунитет формируется только к конкретному штамму и не защищает от новых вариантов.

Интересные факты

  1. Человек может заразить других гриппом уже за день до появления симптомов.

  2. У пожилых людей грипп часто протекает без высокой температуры, но с выраженной слабостью.

  3. Ежегодно гриппом болеет около 10% населения планеты.

Исторический контекст

Вирус гриппа был впервые выделен в 1933 году. С тех пор человечество пережило несколько пандемий, крупнейшая из которых — в 1918 году. Современные вакцины стали надёжным инструментом профилактики, а вирусологи каждый год отслеживают новые штаммы, чтобы предупредить очередные эпидемии.

