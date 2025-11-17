Вакцина против гриппа: не защитит от болезни, но спасет от ужасных последствий — как это работает

Александр Калюжин, физиолог, в интервью Лента.ру подробно объяснил, как работает вакцина против гриппа и почему её главная цель не в том, чтобы гарантировать полную защиту от вируса, а в подготовке иммунной системы к встрече с ним. Он отметил, что хотя вакцинация не делает человека полностью неуязвимым, она значительно уменьшает тяжесть заболевания и снижает риск опасных осложнений, особенно для людей в группах риска.

Вакцинация как стратегический шаг для иммунной системы

По словам Александра Калюжина, вакцина против гриппа направлена на подготовку организма к возможной встрече с вирусом. Вакцина стимулирует иммунную систему, что позволяет ей быстрее распознавать и нейтрализовать вирус, если человек всё же заболеет. Это делает болезнь менее тяжелой, а также значительно снижает вероятность возникновения серьёзных последствий.

Тем не менее, важно понимать, что вакцины не предоставляют 100% защиту. Даже привитый человек может заразиться гриппом, поскольку вирусы, циркулирующие в сезон, могут немного отличаться от тех штаммов, на которые ориентирована прививка. Однако, несмотря на это, прививка значительно снижает тяжесть заболевания и вероятность осложнений, таких как пневмония или воспаление ушей, особенно у людей из уязвимых групп.

"Прививка не предотвращает заболевание, но делает его гораздо легче. Привитые люди переносят грипп в мягкой форме, и риск серьёзных последствий значительно снижается", - отметил Калюжин.

Основное преимущество вакцинации: снижение тяжести болезни

Главным преимуществом вакцинации, по словам эксперта, является снижение тяжести болезни. Даже если привитый человек заболевает гриппом, у него болезнь будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит. Это связано с тем, что вакцина готовит иммунную систему к быстрой реакции, не позволяя вирусу развиваться с полной силой. В результате даже в случае заражения человек легче переносит симптомы заболевания.

Кроме того, вакцинация снижает риск опасных осложнений, таких как:

Вирусная и бактериальная пневмония - воспаление лёгких, которое может развиваться как осложнение после гриппа.

Отит - воспаление среднего уха, которое может быть следствием инфекции.

Обострения хронических заболеваний - такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей или почек.

Для людей из групп риска — пожилых людей, детей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями — вакцинация становится важной профилактической мерой, так как она значительно снижает вероятность госпитализации и летального исхода.

Преимущество вакцинации Описание Снижение тяжести заболевания У привитых людей грипп протекает легче, чем у не привитых. Меньше риск осложнений Вакцинация снижает вероятность развития пневмонии, отита и других заболеваний. Снижение госпитализаций и смертности Особенно важно для пожилых людей и тех, кто входит в группы риска.

Почему важно прививаться даже при возможности заражения

Немаловажный момент, о котором говорит Александр Калюжин, это то, что вакцинация помогает не только уменьшить тяжесть заболевания, но и уменьшить распространение вируса. Даже если привитый человек заболеет, вероятность того, что он передаст инфекцию другим, будет значительно ниже. Это важно для защиты уязвимых групп людей, таких как пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Вакцинация против гриппа также помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку привитые люди реже попадают в больницы с тяжёлыми осложнениями, что позволяет медицинским учреждениям сосредоточиться на более сложных случаях и предотвращать перегрузку.

Вакцинация и штаммы вируса: что важно понимать

Александр Калюжин объяснил, что каждый сезон вирус гриппа мутирует, и иногда циркулирующие штаммы могут отличаться от тех, на которые направлена вакцина. Это означает, что вакцина может не обеспечить 100% защиты от всех штаммов, однако, как отметил эксперт, защита всё равно будет значительно эффективнее, чем отсутствие прививки. И даже если штамм вируса не совпадает полностью с вакцинным, иммунная система, подготовленная прививкой, будет бороться с инфекцией быстрее и с меньшими последствиями.

Кроме того, вакцинация играет важную роль в повышении коллективного иммунитета - когда достаточное количество людей привиты, вирус не распространяется так активно, что помогает защитить даже тех, кто не может получить прививку по медицинским показаниям.

Заключение

Вакцинация против гриппа - это важный инструмент профилактики, который снижает не только тяжесть заболевания, но и риск развития осложнений, таких как пневмония и отит. Прививка особенно полезна для людей, находящихся в группе риска, таких как пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями. Важно помнить, что вакцина не даёт абсолютной защиты от вируса, но значительно упрощает и облегчает течение болезни, снижая нагрузку на организм и систему здравоохранения.

Ключевое словосочетание: flu vaccine effectiveness

Анонс: Узнайте, как вакцинация против гриппа помогает снизить тяжесть заболевания и риск осложнений, даже если вирус всё-таки атакует.

Ключевые слова: вакцинация, грипп, иммунитет, осложнения, профилактика