Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:24

Я не знал, насколько опасен грипп, пока не столкнулся с его осложнениями — вот как я изменил отношение к прививкам

Иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о рисках осложнений при гриппе и важности своевременного обращения к врачу

Грипп — это не просто неприятное заболевание, которое сопровождается температурой и общим недомоганием. В некоторых случаях инфекция может привести к серьезным осложнениям, а в худших случаях — даже к летальному исходу. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов в интервью "Вечерней Москве".

Опасности гриппа

Доктор Жемчугов отметил, что вирусная инфекция может серьезно ослабить иммунную систему и повысить риск развития осложнений. В России примерно 1,5% жителей переносят грипп в тяжелой форме, а некоторые группы населения находятся в зоне повышенного риска. Это касается не только пожилых людей, но и детей, а также людей с хроническими заболеваниями, например, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Грипп может привести к летальному исходу всего за три дня, если не обратиться к врачу вовремя. Он повышает риск развития таких серьезных заболеваний, как менингоэнцефалит, отек легких, пневмония, почечная недостаточность и миокардит", — предупредил Владислав Жемчугов, иммунолог.

Важность своевременного обращения к врачу

Одним из самых опасных аспектов гриппа является его способность быстро прогрессировать. Без должного лечения инфекция может привести к таким осложнениям, как:

  • Менингоэнцефалит - воспаление головного и спинного мозга.

  • Поражение легких - может привести к пневмонии и отеку легких.

  • Почечная недостаточность - потеря функции почек.

  • Миокардит - воспаление сердечной мышцы.

Все эти состояния могут быть смертельно опасны, если не принять меры вовремя.

Кто в группе риска?

Грипп может протекать в легкой форме, но у некоторых людей он может вызвать тяжелые последствия. В группу риска входят:

  • Дети, чья иммунная система еще не полностью развита.

  • Пожилые люди, у которых иммунитет ослаблен возрастными изменениями.

  • Люди с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями сердца или легких.

"Для людей из этих групп грипп может быть особенно опасен. У них значительно повышен риск осложнений, что делает обязательным обращение к врачу при первых симптомах заболевания", — отметил Владислав Жемчугов.

Мифы и правда о гриппе

Миф Правда
Грипп — это просто вирусное заболевание, не требующее серьезного лечения. Грипп может привести к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, менингоэнцефалит и миокардит.
Если температура не очень высокая, значит, грипп не опасен. Даже при нормальной температуре грипп может привести к серьезным осложнениям, особенно у людей в группе риска.
Прививки от гриппа не эффективны. Вакцинация значительно снижает риск заболевания и тяжести течения болезни.

Исторический контекст

Грипп был известен человечеству с древних времен, но впервые серьезно стал изучаться в 20-м веке. С развитием медицины и вакцинологии, были разработаны способы защиты от вируса, включая вакцины. Сегодня, благодаря достижениям медицины, можно не только предотвратить заболевание с помощью прививок, но и эффективно лечить его на ранних стадиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимний рацион должен включать сезонные продукты и тёплые блюда — нутрициолог Юлия Шарапова сегодня в 10:10
Наши бабушки зимой ели просто — но болели гораздо реже нас

Холод, короткий день и дефицит солнца — испытание для организма. Узнайте, как питаться зимой, чтобы сохранить энергию, здоровье и хорошее настроение.

Читать полностью » Отеки могут быть опасны: объяснение врача-эндокринолога Анны Одерий сегодня в 10:05
Я думал, что отеки — это просто лишний вес, но теперь знаю, как важно отличать их от жировой ткани

Отеки могут быть симптомом серьезных заболеваний, не всегда связанных с лишним весом. Узнайте, как правильно распознать отеки и что с ними делать.

Читать полностью » Небольшие порции сливочного масла не вызывают вздутия и болей — Екатерина Григорович сегодня в 9:15
Все отказываются от молочного — а зря: один продукт можно есть даже при непереносимости

Нутрициолог Екатерина Григорович объяснила, почему сливочное масло остаётся безопасным продуктом даже для людей с непереносимостью лактозы и как оно помогает контролировать аппетит.

Читать полностью » Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы сегодня в 9:11
Я изменил уход за волосами зимой и теперь они выглядят здоровыми и блестящими — вот что я использую

С наступлением холодов важно правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать проблем с сухостью и ломкостью. Узнайте, как выбрать подходящие средства для зимнего ухода.

Читать полностью » Невролог предупреждает: алкоголь может усугубить головную боль и вызвать серьезные последствия сегодня в 8:18
Я думал, что алкоголь поможет при головной боли, но теперь знаю, как это может только усугубить ситуацию

Алкоголь при головной боли — это опасная ошибка. Узнайте, почему стоит избегать таких методов и что делать, чтобы не навредить себе.

Читать полностью » Диабет второго типа развивается из-за нарушений обмена веществ и малоподвижности — Екатерина Шестакова сегодня в 8:15
Сначала просто хотелось пить — а потом поставили диагноз, о котором даже не догадывалась

Постоянная жажда и частые ночные походы в туалет — не безобидные признаки. Эндокринолог Екатерина Шестакова рассказала, как распознать диабет второго типа и кто в группе риска.

Читать полностью » Минздрав России утвердил новые правила диагностики синдрома Дауна для беременных женщин сегодня в 7:15
Теперь я знаю, как безопасно диагностировать синдром Дауна — новый метод скрининга для беременных

С 15 декабря 2025 года вступят в силу новые изменения в акушерской и гинекологической помощи. Узнайте, как новые методы диагностики улучшат здоровье будущих мам.

Читать полностью » Покупка уличной еды повышает риск заражения кишечными бактериями — Надежда Чернышова сегодня в 7:15
Готовая еда манит запахом и видом — но именно в этом кроется самая большая ошибка

Терапевт объяснила, как определить качество готовых блюд и почему даже красивая еда может быть опасной. Главное правило — доверяйте не глазам, а своим чувствам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota RAV4 стала лидером продаж новых автомобилей в мире — данные Focus2move
Питомцы
Новые питомцы быстрее адаптируются, если в доме уже есть спокойная собака
Дом
Грамотное оформление прачечной превращает бытовую зону в элемент интерьера
Питомцы
Теобромин в шоколаде вызывает отравление, рвоту и судороги у кошек
Красота и здоровье
Стилист Оно: японская техника мытья головы улучшает рост и блеск волос
Красота и здоровье
Кристина Эрнест: нижний пресс — часть ядра, которое поддерживает позвоночник и осанку
Туризм
Северное сияние в России: путешественник советуют Мурманск, Ямал и плато Путорана
Спорт и фитнес
Бёрпи помогает сжигать калории и улучшать тонус — считают фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet