Я не знал, насколько опасен грипп, пока не столкнулся с его осложнениями — вот как я изменил отношение к прививкам

Грипп — это не просто неприятное заболевание, которое сопровождается температурой и общим недомоганием. В некоторых случаях инфекция может привести к серьезным осложнениям, а в худших случаях — даже к летальному исходу. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов в интервью "Вечерней Москве".

Опасности гриппа

Доктор Жемчугов отметил, что вирусная инфекция может серьезно ослабить иммунную систему и повысить риск развития осложнений. В России примерно 1,5% жителей переносят грипп в тяжелой форме, а некоторые группы населения находятся в зоне повышенного риска. Это касается не только пожилых людей, но и детей, а также людей с хроническими заболеваниями, например, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Грипп может привести к летальному исходу всего за три дня, если не обратиться к врачу вовремя. Он повышает риск развития таких серьезных заболеваний, как менингоэнцефалит, отек легких, пневмония, почечная недостаточность и миокардит", — предупредил Владислав Жемчугов, иммунолог.

Важность своевременного обращения к врачу

Одним из самых опасных аспектов гриппа является его способность быстро прогрессировать. Без должного лечения инфекция может привести к таким осложнениям, как:

Менингоэнцефалит - воспаление головного и спинного мозга.

Поражение легких - может привести к пневмонии и отеку легких.

Почечная недостаточность - потеря функции почек.

Миокардит - воспаление сердечной мышцы.

Все эти состояния могут быть смертельно опасны, если не принять меры вовремя.

Кто в группе риска?

Грипп может протекать в легкой форме, но у некоторых людей он может вызвать тяжелые последствия. В группу риска входят:

Дети , чья иммунная система еще не полностью развита.

Пожилые люди , у которых иммунитет ослаблен возрастными изменениями.

Люди с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями сердца или легких.

"Для людей из этих групп грипп может быть особенно опасен. У них значительно повышен риск осложнений, что делает обязательным обращение к врачу при первых симптомах заболевания", — отметил Владислав Жемчугов.

Мифы и правда о гриппе

Миф Правда Грипп — это просто вирусное заболевание, не требующее серьезного лечения. Грипп может привести к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, менингоэнцефалит и миокардит. Если температура не очень высокая, значит, грипп не опасен. Даже при нормальной температуре грипп может привести к серьезным осложнениям, особенно у людей в группе риска. Прививки от гриппа не эффективны. Вакцинация значительно снижает риск заболевания и тяжести течения болезни.

Исторический контекст

Грипп был известен человечеству с древних времен, но впервые серьезно стал изучаться в 20-м веке. С развитием медицины и вакцинологии, были разработаны способы защиты от вируса, включая вакцины. Сегодня, благодаря достижениям медицины, можно не только предотвратить заболевание с помощью прививок, но и эффективно лечить его на ранних стадиях.