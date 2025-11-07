Я не знал, насколько опасен грипп, пока не столкнулся с его осложнениями — вот как я изменил отношение к прививкам
Грипп — это не просто неприятное заболевание, которое сопровождается температурой и общим недомоганием. В некоторых случаях инфекция может привести к серьезным осложнениям, а в худших случаях — даже к летальному исходу. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов в интервью "Вечерней Москве".
Опасности гриппа
Доктор Жемчугов отметил, что вирусная инфекция может серьезно ослабить иммунную систему и повысить риск развития осложнений. В России примерно 1,5% жителей переносят грипп в тяжелой форме, а некоторые группы населения находятся в зоне повышенного риска. Это касается не только пожилых людей, но и детей, а также людей с хроническими заболеваниями, например, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Грипп может привести к летальному исходу всего за три дня, если не обратиться к врачу вовремя. Он повышает риск развития таких серьезных заболеваний, как менингоэнцефалит, отек легких, пневмония, почечная недостаточность и миокардит", — предупредил Владислав Жемчугов, иммунолог.
Важность своевременного обращения к врачу
Одним из самых опасных аспектов гриппа является его способность быстро прогрессировать. Без должного лечения инфекция может привести к таким осложнениям, как:
-
Менингоэнцефалит - воспаление головного и спинного мозга.
-
Поражение легких - может привести к пневмонии и отеку легких.
-
Почечная недостаточность - потеря функции почек.
-
Миокардит - воспаление сердечной мышцы.
Все эти состояния могут быть смертельно опасны, если не принять меры вовремя.
Кто в группе риска?
Грипп может протекать в легкой форме, но у некоторых людей он может вызвать тяжелые последствия. В группу риска входят:
-
Дети, чья иммунная система еще не полностью развита.
-
Пожилые люди, у которых иммунитет ослаблен возрастными изменениями.
-
Люди с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями сердца или легких.
"Для людей из этих групп грипп может быть особенно опасен. У них значительно повышен риск осложнений, что делает обязательным обращение к врачу при первых симптомах заболевания", — отметил Владислав Жемчугов.
Мифы и правда о гриппе
|Миф
|Правда
|Грипп — это просто вирусное заболевание, не требующее серьезного лечения.
|Грипп может привести к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, менингоэнцефалит и миокардит.
|Если температура не очень высокая, значит, грипп не опасен.
|Даже при нормальной температуре грипп может привести к серьезным осложнениям, особенно у людей в группе риска.
|Прививки от гриппа не эффективны.
|Вакцинация значительно снижает риск заболевания и тяжести течения болезни.
Исторический контекст
Грипп был известен человечеству с древних времен, но впервые серьезно стал изучаться в 20-м веке. С развитием медицины и вакцинологии, были разработаны способы защиты от вируса, включая вакцины. Сегодня, благодаря достижениям медицины, можно не только предотвратить заболевание с помощью прививок, но и эффективно лечить его на ранних стадиях.
