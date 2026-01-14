Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:30

Больных гриппом поселили рядом со здоровыми — результат эксперимента удивил даже учёных

Эксперимент с больными гриппом не выявил заражений у контактов — Fox News

В разгар тяжёлого сезона гриппа учёные провели эксперимент, который звучит как сценарий для триллера. Людей с подтверждённой инфекцией поселили рядом со здоровыми добровольцами и две недели наблюдали за их тесным общением. Но итог оказался неожиданным: никто из "контактов" так и не заразился. Об этом сообщает Fox News.

Эксперимент "отельного карантина"

Исследование подготовили специалисты Университета Мэриленда: команды из школ общественного здравоохранения и инженерии в Колледж-Парке и медицинской школы в Балтиморе. Чтобы разобраться, как вирус гриппа передаётся в реальной жизни, они пригласили студентов, которые уже заболели, и здоровых волонтёров среднего возраста. Всех разместили на отдельном "карантинном" этаже отеля в районе Балтимора, где условия можно было контролировать.

Участники не сидели по углам: они разговаривали, вместе делали лёгкие физические занятия вроде йоги и регулярно обменивались предметами — например, ручками и планшетами. Каждый день исследователи фиксировали симптомы, брали мазки из носа, собирали слюну и образцы крови, чтобы проверить появление антител. Отдельно оценивали, сколько вируса попадает в воздух — и в каком объёме люди его потенциально вдыхают.

Почему никто не заболел

Главный сюрприз эксперимента — полное отсутствие передачи гриппа, хотя у заражённых было много вируса в носоглотке. Ключевым фактором стала симптоматика: у студентов почти не было кашля, а значит, и "вирусных выбросов" в воздух оказалось значительно меньше, чем ожидалось. Это важное наблюдение, потому что в быту мы часто переоцениваем роль одних контактов (например, через вещи) и недооцениваем другие (аэрозольные частицы при кашле).

"Наши данные указывают на ключевые факторы, которые увеличивают вероятность передачи гриппа — кашель является одним из основных факторов", — поделилась в заявлении доктор Цзяньюй Лай, научный сотрудник, ведущий аналитик данных и автор доклада исследования.

Не менее существенной оказалась вентиляция. По словам исследователей, воздух в комнате для общих занятий постоянно активно перемешивался обогревателем и осушителем, поэтому даже небольшие количества вируса, попавшие в воздух, быстро разбавлялись. Наконец, свою роль могла сыграть и возрастная "устойчивость": люди среднего возраста нередко менее восприимчивы к гриппу, чем молодые взрослые.

Что это меняет в практических рекомендациях

Авторы подчёркивают: эксперимент не доказывает, что грипп "плохо заразен" — скорее он показывает, насколько решающими бывают конкретные условия. Когда в помещении стоит "тяжёлый" воздух, люди находятся лицом к лицу и кто-то активно кашляет, риски совсем другие. Именно поэтому всё больше внимания уделяется не только дистанции, но и качеству воздуха: проветриванию, фильтрации и циркуляции.

"В это время года кажется, что все заражаются вирусом гриппа, но наше исследование не выявило передачи вируса", — сказал он в том же пресс-релизе. "Что это говорит о том, как распространяется грипп и как остановить вспышки?"

"Быть вблизи, лицом к лицу с другими людьми в помещении, где воздух почти не двигается, кажется самым рискованным — и это то, что мы все делаем часто", — сказал он.

"Наши результаты показывают, что портативные очистители воздуха, которые одновременно размешивают воздух и очищают его, могут значительно помочь", — предположил Милтон. "Но если вы очень близко и кто-то кашляет, лучший способ остаться в безопасности — надеть маску, особенно N95."

На фоне роста заболеваемости эти выводы выглядят особенно прикладными: они напоминают, что профилактика — это не один "волшебный" метод, а сочетание мер. В реальности проще всего начать с базового: чаще проветривать помещения, избегать тесных плохо вентилируемых комнат, а при симптомах оставаться дома, чтобы не становиться источником инфекции для других.

